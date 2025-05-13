Павел I — самая противоречивая и загадочная фигура в числе российских самодержцев.
Описание экскурсииПуть от наследника до императора Павел I — самая противоречивая и загадочная фигура в числе российских самодержцев. Немногие правители были окружены такой завесой тайны, и мало о ком судили на основании домыслов и сплетен. Историки прозвали Павла «Русским Гамлетом». Вы побывает в трех местах, связанных с жизнью и с гибелью императора: около Михайловского Замка, в Царском Селе и Павловске. Эта экскурсия особенно привлекательна для тех, кто уже побывал в парадных залах Екатерининского дворца Царского Села, но немногие заглянули в сказочно нарядную Придворную Воскресенскую церковь и в личные покои наследника престола Павла Петровича (будущего Павла I) и его супруги Марии Федоровны. Там есть на что посмотреть! Закончим экскурсию в прекрасном, созданном с великой любовью, Павловске. Посетим императорский дворец, узнаем, каким был Павел I императором, а каким семьянином, познакомимся с крупнейшим пейзажным парком Европы и с историей этих волшебных мест, а также услышим интересные факты и легенды. Во время экскурсии вы узнаете:
- Об императоре Павле I и его жене Марии Фёдоровне.
- О взаимоотношениях Павла I с его матерью, императрицей Екатериной Великой.
- О загадочной цифре в жизни императора — о цифре 4.
- О «безопасном» дворце, окруженном глубокими рвами, построенном как укрепленный замок с подъемными мостами, рвами, потайными лестницами, подземными ходами и о том, что все это не спасло жизнь императора.
- О том, что Эрмитаж в Царском Селе появился раньше, чем в Петербурге и какие были на то причины, а также что такое «подъёмный стол».
• О том, сколько детей Павла I стали российскими императорами. Важная информация:
- Экскурсии во дворцах проводят только штатные экскурсоводы дворца.
- Гид сообщит номер и марку машины.
- Стоимость билетов в Екатерининский дворец и парк: взрослые — 1000 руб., студенты, учащиеся, пенсионеры — 500 руб. Дети до 14 лет — бесплатно (обязательно оформление входного билета).
- Последний экскурсионный сеанс в Екатерининском дворце начинается в 16:45, зайти во дворец можно до 17:00.
- Стоимость билетов в Павловский дворец: взрослые с 16 лет — 600 руб., пенсионеры — 300 руб.
- Вход в Павловский дворец возможен до 17:15.
- Павловский парк (билеты для себя и для гида): взрослые с 16 лет — 100 руб., пенсионеры— 50 руб., детям до 16 лет — бесплатно. Выходной день — понедельник.
Что включено
- Услуги профессионального экскурсовода
- Транспортное обслуживание. Для детей есть бустер (по запросу). Указанная стоимость для группы до 4-х человек. Если вас больше - понадобится доплата за минивэн или автобус.
- Встреча в отеле в пределах исторического центра города (возможно в аэропорту или на вокзале по договоренности с гидом) и доставка обратно в отель.
- Доплата за иностранный язык 2000 рублей
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Билеты во все музеи и парки оплачиваются дополнительно (также понадобится купить билет гиду, если гид будет проводить на этом объекте для вас экскурсию).
- Обед по желанию (время обеда входит во время экскурсии).
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
А
Анна
13 мая 2025
От экскурсии остались позитивнейшие эмоции и яркие впечатления). И от природы, и от дворцов, и от рассказа гида Натальи, и от вкусных пирожков в Царском селе, и от комфорного чистого автомобиля. Все было организовано четко, все прошло по плану (а план был амбициозный), все успели вовремя, много увидели, многое узнали. Просто отличная экскурсия и позитивная, профессиональная Наталья! Очень рекомендую!
