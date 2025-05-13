А Анна

От экскурсии остались позитивнейшие эмоции и яркие впечатления). И от природы, и от дворцов, и от рассказа гида Натальи, и от вкусных пирожков в Царском селе, и от комфорного чистого автомобиля. Все было организовано четко, все прошло по плану (а план был амбициозный), все успели вовремя, много увидели, многое узнали. Просто отличная экскурсия и позитивная, профессиональная Наталья! Очень рекомендую!