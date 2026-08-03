Из Петербурга, группой до 51 человека, держим путь в единственный город России, где полностью сохранились памятники средневековой Европы. Не выезжая за границу, вы перенесётесь во времена рыцарей и бюргеров. Познакомитесь с историей Выборгского замка, Ратуши, Круглой и Часовых башен. А особым впечатлением станет посещение Монрепо — единственного скально-пейзажного парка в стране.
Описание экскурсии
- Монрепо. Первым делом отправимся в скально-пейзажный парк на берегу Выборгского залива. Часть времени вы проведёте с гидом, часть — самостоятельно.
— В хорошую погоду вы доберётесь до скалистого острова Людвигштайн с некрополем — и там услышите историю семьи владельцев парка.
— У скульптуры Вяйнямёйнена, главного героя эпоса «Калевала», гид расскажет о первом памятнике литературному герою в Европе.
— Кроме того, вы рассмотрите скалы, пещеры и мегалиты Монрепо, с которыми связаны таинственные истории.
- Выборгский замок на острове. Далее вы посетите редкий для России памятник западноевропейского средневекового военного зодчества. Во время мероприятий или реконструкции осмотр замок снаружи.
- Ратушная площадь и Дом бюргера. Также вы побываете на старейшей площади Выборга и познакомитесь с историей Ратуши. А в одном из старинных зданий оцените аутентичные интерьеры, сможете примерить рыцарские латы и отведать фирменный крендель.
- Обеденный перерыв (в популярном ресторане Выборга).
- Обзорная экскурсия по Выборгу. Гид познакомит вас с богатой историей и архитектурой древнего города. Вы увидите Часовую и Круглую башни. Кроме того, в программе старейший жилой дом России — Дом горожанина — и единственные в своём роде постройки на территории страны.
- Свободное время. В оставшиеся часы вы сможете погулять по средневековым улочкам, сфотографироваться у знаменитого трамвайчика, заглянуть в Лавку вкусностей и Музей шоколада.
План путешествия
07:30 — отправление от Казанского собора
08:00 — отправление от ст. м. «Черная Речка»
10:15 — парк Монрепо
12:30 — Выборгский замок, Ратуша и Ратушная площадь
13:00 — Дом бюргера
14:00 — обед в ресторане
15:00 — обзорная экскурсия по Выборгу (Круглая и Часовая башни, Дом горожанина)
16:30 — свободное время
21:00 — возвращение в Петербург
Организационные детали
Входит в стоимость: трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость зависит от набора группы) и сопровождение профессионального гида.
Оплачивается дополнительно:
- Обед в ресторане — 600 ₽
- Билет в парк Монрепо: взрослые — 400 ₽, пенсионеры и лица от 16 до 18 лет — 200 ₽, дети до 15 лет — бесплатно
- Музей шоколада: от 2 до 5 чел. — 550 ₽ за чел.; от 6 до 14 чел. — 250 ₽ за чел.; от 15 чел. — 150 ₽ за чел.
- Вход на Замковый остров — 100 ₽ за чел.
в среду и субботу в 07:30
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Пенсионеры
|2850 ₽
|Студенты
|2850 ₽
|Взрослый билет
|2950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 07:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 15.5 часов
Провёл экскурсии для 5597 туристов
Приветствую! За несколько лет работы наша компания познакомила с Карелией, Ленинградской областью и другими соседними регионами тысячи путешественников. Мы гордимся многолетним стажем своих гидов и экскурсоводов. Именно они — наш
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 127 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Замечательная экскурсия, несмотря на большую продолжительность, прошла на одном дыхании благодаря тому,что нас сопровождал гид Алиса. Узнали много исторических фактов о Выборге, Санкт-Петербурге, Петре Великом. Организована экскурсия выше всяких похвал. Было время на самостоятельное изучение исторических мест. Жаль, что на парк Монрепо мало времени, но все красивые пейзажи запечатлеть успели.
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Замечательная экскурсия, отличный гид Герман и водитель!! Было интересно слушать, рекомендую на 100% Спасибо большое организаторам!!!
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О
Экскурсия понравилась. В группе были люди разного возраста и экскурсовод смог выбрать темп, подошедший для всех. Было много информации поданой интересно. Единственное предложение, актуализировать цены там, где необходимо платить дополнительно. Или указать диапазон. При хорошей погоде, наверное, можно оставить немного больше времени на парк.
Александр
Ответ организатора:
Уважаемая Ольга, спасибо за отзыв! Рады, что экскурсовод смог выбрать комфортный темп для всей группы, а информация была подана интересно.
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К
Отлично. Побольше бы времени в Монрепо.
Александр
Ответ организатора:
Уважаемый клиент, спасибо за отзыв и высокую оценку! Нам очень приятно, что экскурсия вам понравилась. Ваше пожелание о большем времени в парке Монрепо обязательно учтем при планировании тайминга маршрута. Ждем вас снова.
С уважением
С уважением
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Е
Большое спасибо нашему гиду Герману и водителю Константину за увлекательную поездку и чёткую организацию экскурсии в Выборг! Давно мечтала там побывать, и всё сложилось наилучшим образом). Прогулка по парку Монрепо снежным солнечным днём была похожа на сказку, и средневековый Выборг тоже впечатлил. Рекомендую от души!
Александр
Ответ организатора:
Уважаемая Елена, спасибо за такой теплый отзыв! Мы счастливы, что поездка в Выборг и прогулка по парку Монрепо подарили вам
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В
Спасибо большое. Очень довольны!
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