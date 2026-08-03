Из Петербурга, группой до 51 человека, держим путь в единственный город России, где полностью сохранились памятники средневековой Европы. Не выезжая за границу, вы перенесётесь во времена рыцарей и бюргеров. Познакомитесь с историей Выборгского замка, Ратуши, Круглой и Часовых башен. А особым впечатлением станет посещение Монрепо — единственного скально-пейзажного парка в стране.

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Можно с детьми

Описание экскурсии

Монрепо . Первым делом отправимся в скально-пейзажный парк на берегу Выборгского залива. Часть времени вы проведёте с гидом, часть — самостоятельно.

— В хорошую погоду вы доберётесь до скалистого острова Людвигштайн с некрополем — и там услышите историю семьи владельцев парка.

— У скульптуры Вяйнямёйнена, главного героя эпоса «Калевала», гид расскажет о первом памятнике литературному герою в Европе.

— Кроме того, вы рассмотрите скалы, пещеры и мегалиты Монрепо, с которыми связаны таинственные истории.

. Первым делом отправимся в скально-пейзажный парк на берегу Выборгского залива. Часть времени вы проведёте с гидом, часть — самостоятельно. — В хорошую погоду вы доберётесь до скалистого острова Людвигштайн с некрополем — и там услышите историю семьи владельцев парка. — У скульптуры Вяйнямёйнена, главного героя эпоса «Калевала», гид расскажет о первом памятнике литературному герою в Европе. — Кроме того, вы рассмотрите скалы, пещеры и мегалиты Монрепо, с которыми связаны таинственные истории. Выборгский замок на острове . Далее вы посетите редкий для России памятник западноевропейского средневекового военного зодчества. Во время мероприятий или реконструкции осмотр замок снаружи.

. Далее вы посетите редкий для России памятник западноевропейского средневекового военного зодчества. Во время мероприятий или реконструкции осмотр замок снаружи. Ратушная площадь и Дом бюргера . Также вы побываете на старейшей площади Выборга и познакомитесь с историей Ратуши. А в одном из старинных зданий оцените аутентичные интерьеры, сможете примерить рыцарские латы и отведать фирменный крендель.

. Также вы побываете на старейшей площади Выборга и познакомитесь с историей Ратуши. А в одном из старинных зданий оцените аутентичные интерьеры, сможете примерить рыцарские латы и отведать фирменный крендель. Обеденный перерыв (в популярном ресторане Выборга).

(в популярном ресторане Выборга). Обзорная экскурсия по Выборгу . Гид познакомит вас с богатой историей и архитектурой древнего города. Вы увидите Часовую и Круглую башни. Кроме того, в программе старейший жилой дом России — Дом горожанина — и единственные в своём роде постройки на территории страны.

. Гид познакомит вас с богатой историей и архитектурой древнего города. Вы увидите Часовую и Круглую башни. Кроме того, в программе старейший жилой дом России — Дом горожанина — и единственные в своём роде постройки на территории страны. Свободное время. В оставшиеся часы вы сможете погулять по средневековым улочкам, сфотографироваться у знаменитого трамвайчика, заглянуть в Лавку вкусностей и Музей шоколада.

План путешествия

07:30 — отправление от Казанского собора

08:00 — отправление от ст. м. «Черная Речка»

10:15 — парк Монрепо

12:30 — Выборгский замок, Ратуша и Ратушная площадь

13:00 — Дом бюргера

14:00 — обед в ресторане

15:00 — обзорная экскурсия по Выборгу (Круглая и Часовая башни, Дом горожанина)

16:30 — свободное время

21:00 — возвращение в Петербург

Организационные детали

Входит в стоимость: трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость зависит от набора группы) и сопровождение профессионального гида.

Оплачивается дополнительно: