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Петербургская ночь. Мосты

4.9
92 отзыва
Валерий О.
Валерий О. – Гид из Санкт-Петербурга
Необычная обзорная экскурсия ⛳ по ночному городу от профессионального гида, актера и коренного петербуржца.

Белая ночь сама по себе восьмое чудо Света, но архитектурно-художественная подсветка площадей и проспектов Петербурга превращает ее в одно из самых незабываемых зрелищ в мире.

Ночное время позволяет нам увидеть не только главные достопримечательности 🏛️ центра Северной столицы ⭐️, но и доехать до архитектурных шедевров, находящихся в стороне от привычных обзорных маршрутов.

Так, например, вы увидите Таврический дворец, Кикины палаты, Смольный собор и Смольный Новодевичий монастырь.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Петербургская ночь. Мосты
Петербургская ночь. Мосты

Что вы увидите

  • Разведение Дворцового
  • Троицкого и Литейного мостов с пристаней на набережной Невы. Шедевры исторического центра в архитектурно-художественной подсветке.
Необычная обзорная экскурсия ⛳ по ночному городу от профессионального гида, актера и коренного петербуржца.
Белая ночь сама по себе восьмое чудо Света, но архитектурно-художественная подсветка площадей и проспектов Петербурга превращает ее в одно из самых незабываемых зрелищ в мире. Ночное время позволяет нам увидеть не только главные достопримечательности 🏛️ центра Северной столицы ⭐️, но и доехать до архитектурных шедевров, находящихся в стороне от привычных обзорных маршрутов. Так, например, вы увидите Таврический дворец, Кикины палаты, Смольный собор и Смольный Новодевичий монастырь.
Кульминацией путешествия станет разведение наших «крылатых» мостов — Дворцового, Троицкого и Литейного, которым мы будем любоваться с пристаней на набережной Невы.
После экскурсии 🧭, к 2 часам ночи мы доставим вас до вашего отеля в пределах исторического центра (левый берег Невы). Нет доставки на Васильевский остров 🏝️, Петроградскую и Выборгскую стороны.
Экскурсия проводится на комфортабельном микроавтобусе на 7 пассажирских мест. Предусмотрены остановки для фото-паузы.
Внимание: льгот на экскурсию нет. Участие в экскурсии СТРОГО для детей от 7 лет.
Если при бронировании Вы внесли предоплату, место в автобусе 🚌 Вам гарантировано. Если нет — гид вправе отказать Вам в экскурсии, если все места в автобусе предоплачены заранее.
Вы также можете заказать эту экскурсию индивидуально (весь автобус будет только для вас).
Что входит
  • артистичный гид, любящий свое дело
  • поездка на комфортабельном микроавтобусе через центр Петербурга
  • увлекательный рассказ
  • доступ к основным достопримечательностям на маршруте
  • не менее 5 остановок по маршруту следования
  • вид на разводящиеся мосты
  • обратный трансфер в пределах исторического центра города
Что не входит
  • Осмотр достопримечательностей изнутри
Начало
🚩 Cт. м. Гостиный Двор, Садовая ул. 17
Место завершения
🏁 м. Гостиный двор или ваш отель (в историческом центре, левый берег Невы). НЕТ ДОСТАВКИ на Васильевский остров, Петроградскую и Выборгскую стороны.
Петербургская ночь. Мосты
Петербургская ночь. Мосты
Петербургская ночь. Мосты
Петербургская ночь. Мосты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Валерий О.
Валерий О.
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92 отзыва оставили туристы

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