Необычная обзорная экскурсия ⛳ по ночному городу от профессионального гида, актера и коренного петербуржца.

Белая ночь сама по себе восьмое чудо Света, но архитектурно-художественная подсветка площадей и проспектов Петербурга превращает ее в одно из самых незабываемых зрелищ в мире. Ночное время позволяет нам увидеть не только главные достопримечательности 🏛️ центра Северной столицы ⭐️, но и доехать до архитектурных шедевров, находящихся в стороне от привычных обзорных маршрутов. Так, например, вы увидите Таврический дворец, Кикины палаты, Смольный собор и Смольный Новодевичий монастырь.

Кульминацией путешествия станет разведение наших «крылатых» мостов — Дворцового, Троицкого и Литейного, которым мы будем любоваться с пристаней на набережной Невы.

После экскурсии 🧭, к 2 часам ночи мы доставим вас до вашего отеля в пределах исторического центра (левый берег Невы). Нет доставки на Васильевский остров 🏝️, Петроградскую и Выборгскую стороны.

Экскурсия проводится на комфортабельном микроавтобусе на 7 пассажирских мест. Предусмотрены остановки для фото-паузы.

Внимание: льгот на экскурсию нет. Участие в экскурсии СТРОГО для детей от 7 лет.

Если при бронировании Вы внесли предоплату, место в автобусе 🚌 Вам гарантировано. Если нет — гид вправе отказать Вам в экскурсии, если все места в автобусе предоплачены заранее.

Вы также можете заказать эту экскурсию индивидуально (весь автобус будет только для вас).