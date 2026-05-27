Вы полюбуетесь городом с воды: от имперских набережных до современных мостов и «Лахта-центра».
Пройдёте по Неве и Большой Невке, заглянете в Финский залив, минуете Петропавловскую крепость, Елагин остров и ЗСД. Узнаете, зачем строили Ростральные колонны и какое место связано с нобелевским лауреатом.
Пройдёте по Неве и Большой Невке, заглянете в Финский залив, минуете Петропавловскую крепость, Елагин остров и ЗСД. Узнаете, зачем строили Ростральные колонны и какое место связано с нобелевским лауреатом.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Неву, Большую Невку и Финский залив.
- Медного всадника, Адмиралтейство, Зимний дворец.
- Петропавловскую крепость и Заячий остров.
- Стрелку Васильевского острова с Ростральными колоннами.
- Елагин, Каменный, Петроградский и Крестовский острова.
- Вантовые мосты ЗСД и «Лахта-центр».
Вы узнаете:
- Почему крепость построили именно на Заячьем острове.
- Где находится остров Декабристов и почему он так называется.
- Как Леонтьевский мыс связан с Нобелевской премией.
- Чем Крестовский отличается от Петровского.
- Какой стадион построили в 1925 году и чем он знаменит.
- Почему Зимний дворец называют Эрмитажем.
Организационные детали
- Экскурсия подходит для взрослых и детей от 5 лет.
- В вечернее время стоимость прогулки выше, уточняйте актуальную стоимость при бронировании.
- Дополнительно вы можете оплатить услуги профессионального фотографа (50 фото в ретуши, стоимость уточняйте при бронировании).
- Прогулка завершается в месте посадки на катер.
- На экскурсии вас сопровождают гид и капитан из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Набережная реки Мойки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 10155 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я представляю туристическое агентство. Мы работаем в России и Турции. Большинство наших гидов — историки или филологи. На экскурсиях мы не спешим, рассказываем вдохновенно, артистично и с чувством юмора. Одним словом, делаем всё, чтобы город действительно вам понравился! Также любую нашу программу можно провести на английском языке.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Прогулка на открытом катере - от центра Петербурга до новых кварталов у воды»
Аудиогид
Северная Венеция - по малым рекам и каналам Петербурга
Комфортная прогулка по главным водным артериям города с аудиогидом
Начало: На набережной р. Фонтанки, 104
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
От центра до Финского залива: прогулка на катере
Отправиться в путешествие по рекам Петербурга и раскрыть тайны известных достопримечательностей
Начало: У станции метро «Невский проспект»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
На катере - по Финскому заливу и центру города
Прокатиться на современном катере «Стремительный» и полюбоваться Петербургом с воды
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 11А
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
15 980 ₽ за всё до 7 чел.
Аудиогид
Северная Венеция: на теплоходе по рекам и каналам Петербурга
Отправьтесь в водное путешествие по каналам Петербурга и насладитесь видами на Исаакиевский собор, Летний сад и другие достопримечательности
Начало: На набережной реки Мойки
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1300 ₽ за человека
от 47 000 ₽ за экскурсию