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Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов

4.3
1198 отзывов
Светлана Б.
Светлана Б. – Гид из Санкт-Петербурга
Прогулка 👣 по рекам и каналам Петербурга.

Вы увидите с воды визитные карточки города: Зимний дворец, Стрелку В.

О., Петропавловскую крепость, Летний сад, Чижика-Пыжика, Инженерный замок 🏰, Исаакиевский собор и многочисленные мосты.
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  • 👥Групповая
  • 🥰Романтическая
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🔭Обзорная
  • ☀️Летняя
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.25 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 600 ₽ за человека

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Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов

Что вы увидите

  • Зимний Дворец (Эрмитаж)
  • Стрелка В. О.
  • Петропавловская крепость
  • Летний сад
  • Летний дворец Петра I
  • Чижик-Пыжик
  • Мариинский театр
  • Инженерный замок
  • Цирк
  • Шереметьевский дворец
  • Аничков Мост
  • Юсуповский дворец
  • музей-усадьба Державина
  • собор Св. Николая
  • Исаакиевский собор
  • Строгановский дворец
  • Мраморный дворец
Увлекательная теплоходная экскурсия ⛳, во время которой вы увидите тихие и уютные уголки города, пройдете под удивительными мостами, переброшенными через воды рек Фонтанки и Мойки и Крюкова канала.
Маршрут: р. Нева – р. Фонтанка – Крюков канал – р. Мойка – Зимняя канавка – р. Нева.
Внимание! Маршрут может быть сокращён в связи с высоким уровнем воды в каналах!
Для посещения экскурсии 🧭 не забудьте письмо-подтверждение о бронировании (распечатку или с экрана телефона). При покупке льготного билета необходимо предъявить документы, подтверждающие льготу, при посадке на корабль. Регистрация на рейс за 30 минут до времени отправления. Просим приходить на причал заранее!!
В связи с запретом санэпидемстанции ПЛЕДЫ на теплоходах НЕ выдаются. На всех теплоходах есть закрытый отапливаемый салон, где можно укрыться в случае дождя/плохой погоды.
В случае повышения уровня воды в каналах, экскурсия может быть заменена на экскурсию Парадный Петербург (прогулка по Неве).
Экскурсия может быть также отменена организатором в связи с погодными условиями по соображениям безопасности — в этом случае можно изменить дату поездки или вернуть билет 🎫
Что входит
  • Круиз на теплоходе
  • Экскурсионное обслуживание (коллективный аудиогид из колонок)
  • Знакомство с максимальным количеством знаковых достопримечательностей без потери времени
  • Вы увидите около 30 уникальных мостов Петербурга
Что не входит
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
  • Питание, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Начало
🚩 причал "Медный всадник", тепл. Цесаревич, Император, Кобра, Монарх
Место завершения
🏁 там же
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Светлана Б.
Светлана Б.
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1198 отзывов оставили туристы

Светлана Б. проводит ещё 5 экскурсий

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