Вы увидите Петербург с новой стороны — на рождественский лад.
В тёплой машине (под звуки произведений Чайковского и с запахом мандаринов!) отправимся кататься по предновогоднему городу. Там, где захотим получше рассмотреть праздничное убранство — поедем медленно. А то и выйдем из машины — и отправимся гулять по сказочным улицам. Главное, что будет весело и красиво!
Описание экскурсии
- Проедем по Невскому проспекту, остановимся у Дворцовой площади — здесь можно полюбоваться главной городской ёлкой
- Рассмотрим Исаакиевскую площадь, площадь Островского и стрелку Васильевского острова
- Вы увидите Александринский и Мариинский театры, Михайловский замок
- Полюбуетесь Казанским собором, лютеранскими и католическими церквями
- Сделаем остановку у Синего моста и Исаакиевского собора
- Заедем в Князь-Владимирский собор, где установлен вертеп
- Посетим Николо-Богоявленский морской собор и Елисеевский магазин
- По желанию прогуляемся по новогодней ярмарке на Манежной площади
В Рождество наш город оказывается неразрывно связанным со щелкунчиками, поэтому лейтмотивом нашей истории будет одноимённый балет. А главными героями станут Чайковский, Достоевский, все наши цари и их семьи, немцы, дворники и повара, Санта-Клаус и Дед Мороз и, конечно же, ёлка.
Но и это ещё не всё!
- Я расскажу вам рождественскую и новогоднюю историю Петербурга — от петровских празднований до комсомольской елки и наших дней
- Вас ждет пища духовная — история праздничного меню. От загадочного блюда с сюрпризом «Императрица» до оливье и селёдки под шубой
- Вы выясните, как дворники спасали Рождество, почему в последний раз семья Николая II праздновала Рождество в Зимнем дворце в 1903 году
И многое, многое другое!
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Hyundai Solaris, есть детское кресло, которое превращается в бустер
- За доплату экскурсию можно провести для большего количества человек, детали уточняйте в переписке
- Пожертвование для входа на 2 этаж морского собора — 500 ₽ за группу до 5 человек (по желанию)
- Если захотите погулять, лучше одеться потеплее. А если нет — не беда, из машины можно вовсе не выходить
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 69 туристов
Лёгкий и бодрый профессиональный гид высшей категории с лицензиями на проведение экскурсий во всевозможных музеях. Весело провожу интересные и в то же время информативные экскурсии. Гарантирую, что обладание фундаментальными знаниями
