Мои заказы

Самые красивые ёлки Петербурга

Новогодняя экскурсия по праздничным локациям северной столицы
Погрузитесь в волшебную атмосферу зимнего Петербурга! Вас ждёт путешествие по местам, где Новый год чувствуется в каждом огоньке, где оживают традиции, а улицы наполняются радостью.

Вы пройдёте по главным новогодним площадям, узнаете тайны императорских праздников, услышите легенды о русской Снегурочке и, конечно, увидите самые красивые ёлки города.
Самые красивые ёлки Петербурга© Руслан
Самые красивые ёлки Петербурга© Руслан
Самые красивые ёлки Петербурга© Руслан

Описание экскурсии

Дворцовая площадь

  • Зимний дворец с тысячами огней
  • Александровская колонна с особой световой инсталляцией
  • Главный штаб с нарядной подсветкой

Исаакиевская площадь

  • Исаакиевский собор в иллюминации
  • Новогодняя ёлка на фоне монументальной архитектуры
  • Мариинский дворец с новогодним декором
  • Синий мост, превращённый в светящийся сад

Невский проспект

  • Историческая архитектура с подсветкой
  • Нарядные витрины магазинов и торговых домов

Суворовский проспект

  • Исторические здания в новогоднем убранстве
  • Иллюминация вдоль всего маршрута

Театральная площадь

  • Александринский театр в праздничном оформлении
  • Место народных гуляний

Большая Морская улица

  • Исторические особняки
  • Рождественские вертепы и старинные традиции

Манежная площадь

  • Павильоны с сувенирами
  • Карусели и фотозоны
  • Мастер-классы для детей
  • Горячие напитки и угощения

Никольский и Смольный соборы, телебашня и самые красивые новогодние ёлки — также в программе!

Вы узнаете:

  • историю новогодних традиций Санкт-Петербурга — от первых ёлок при дворе до современных праздничных обычаев
  • тайны императорских праздников — как отмечали Новый год в царской семье и какие подарки дарили
  • легенды о русской Снегурочке — как её образ формировался в культуре северной столицы
  • интересные факты о главных ёлках города — их размерах, особенностях декора, рекордах и достижениях
  • истории о том, как встречали Новый год жители города на Неве в разные эпохи

Каждый рассказ будет связан с конкретным местом маршрута, что позволит глубже погрузиться в атмосферу праздника.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном туристическом автобусе
  • После экскурсии есть возможность попробовать горячие напитки на ярмарке — за доплату
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 11 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный700 ₽
Дети до 10 лет500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2278 туристов
Мы — команда увлечённых Петербургом людей, готовых поделиться с вами самыми яркими красками нашего города. Наши гиды — это не просто рассказчики, а настоящие знатоки, которые превратят каждую минуту вашего путешествия в увлекательное приключение. Они знают все секреты: от мистических историй до самых необычных архитектурных причуд.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Легенды Мистического Петербурга: Тайны и загадки Северной столицы
Пешая
2 часа
-
25%
14 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Легенды Мистического Петербурга: Тайны и загадки Северной столицы
Начало: Невский проспект 72
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1125 ₽1500 ₽ за человека
Петербург - отдельный мир
На машине
На микроавтобусе
3 часа
194 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Петербург - отдельный мир
Автопешеходная экскурсия-впечатление по удивительным мирам Петербурга
24 ноя в 08:30
25 ноя в 08:30
13 350 ₽ за всё до 5 чел.
Петербург с воды: индивидуальная прогулка на катере с гидом
На катере
1 час
6 отзывов
Водная прогулка
Петербург с воды: индивидуальная прогулка на катере с гидом
Проплыть по рекам и каналам, слушая истории и легенды Северной столицы
Сегодня в 05:00
Завтра в 00:30
от 15 000 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге