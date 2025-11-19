Погрузитесь в волшебную атмосферу зимнего Петербурга! Вас ждёт путешествие по местам, где Новый год чувствуется в каждом огоньке, где оживают традиции, а улицы наполняются радостью.
Вы пройдёте по главным новогодним площадям, узнаете тайны императорских праздников, услышите легенды о русской Снегурочке и, конечно, увидите самые красивые ёлки города.
Описание экскурсии
Дворцовая площадь
- Зимний дворец с тысячами огней
- Александровская колонна с особой световой инсталляцией
- Главный штаб с нарядной подсветкой
Исаакиевская площадь
- Исаакиевский собор в иллюминации
- Новогодняя ёлка на фоне монументальной архитектуры
- Мариинский дворец с новогодним декором
- Синий мост, превращённый в светящийся сад
Невский проспект
- Историческая архитектура с подсветкой
- Нарядные витрины магазинов и торговых домов
Суворовский проспект
- Исторические здания в новогоднем убранстве
- Иллюминация вдоль всего маршрута
Театральная площадь
- Александринский театр в праздничном оформлении
- Место народных гуляний
Большая Морская улица
- Исторические особняки
- Рождественские вертепы и старинные традиции
Манежная площадь
- Павильоны с сувенирами
- Карусели и фотозоны
- Мастер-классы для детей
- Горячие напитки и угощения
Никольский и Смольный соборы, телебашня и самые красивые новогодние ёлки — также в программе!
Вы узнаете:
- историю новогодних традиций Санкт-Петербурга — от первых ёлок при дворе до современных праздничных обычаев
- тайны императорских праздников — как отмечали Новый год в царской семье и какие подарки дарили
- легенды о русской Снегурочке — как её образ формировался в культуре северной столицы
- интересные факты о главных ёлках города — их размерах, особенностях декора, рекордах и достижениях
- истории о том, как встречали Новый год жители города на Неве в разные эпохи
Каждый рассказ будет связан с конкретным местом маршрута, что позволит глубже погрузиться в атмосферу праздника.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном туристическом автобусе
- После экскурсии есть возможность попробовать горячие напитки на ярмарке — за доплату
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 11 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|700 ₽
|Дети до 10 лет
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2278 туристов
Мы — команда увлечённых Петербургом людей, готовых поделиться с вами самыми яркими красками нашего города. Наши гиды — это не просто рассказчики, а настоящие знатоки, которые превратят каждую минуту вашего путешествия в увлекательное приключение. Они знают все секреты: от мистических историй до самых необычных архитектурных причуд.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
