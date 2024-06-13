Петербург можно исследовать с 3 ракурсов — тротуаров, крыш и воды. Предлагаем вам выбрать третий вариант и отправиться любоваться Питером в лучах рассветного солнца. Будут красивые локации, лёгкие рассказы о них, а ещё много ваших уникальных фото. Гид-инструктор расскажет, как управлять сапбордом, если вы никогда не плавали на нём, и будет рядом во время прогулки.

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Ваш представитель в Санкт-Петербурге

Михаил Ваш представитель в Санкт-Петербурге

Время начала: 05:45

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы побываете сразу на Неве, Мойке и канале Грибоедова. Мы проплывём по самому центру Петербурга и посмотрим на главные достопримечательности города:

Петропавловскую крепость

Троицкий и Дворцовый мосты

Спас на Крови

Михайловский замок

Казанский собор

Дом Зингера

Невский проспект

Зимний дворец

Стрелку Васильевского острова

На прогулке вы услышите краткую историю каждой локации на пути. А ещё узнаете:

Откуда взялось название города и отчего он построен именно здесь

Почему Спас на Крови «выдвинут» в канал Грибоедова

Как дом Зингера доминировал над остальными зданиями

Почему Михайловский замок ещё называют Инженерным

Организационные детали