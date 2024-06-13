Сап-экскурсия по центру Петербурга (в мини-группе)

Подглядеть на рассвете, как просыпается город, и услышать интересные истории на волнах
Петербург можно исследовать с 3 ракурсов — тротуаров, крыш и воды. Предлагаем вам выбрать третий вариант и отправиться любоваться Питером в лучах рассветного солнца. Будут красивые локации, лёгкие рассказы о них, а ещё много ваших уникальных фото.

Гид-инструктор расскажет, как управлять сапбордом, если вы никогда не плавали на нём, и будет рядом во время прогулки.
Сап-экскурсия по центру Петербурга (в мини-группе)
Сап-экскурсия по центру Петербурга (в мини-группе)
Сап-экскурсия по центру Петербурга (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 05:45

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы побываете сразу на Неве, Мойке и канале Грибоедова. Мы проплывём по самому центру Петербурга и посмотрим на главные достопримечательности города:

  • Петропавловскую крепость
  • Троицкий и Дворцовый мосты
  • Спас на Крови
  • Михайловский замок
  • Казанский собор
  • Дом Зингера
  • Невский проспект
  • Зимний дворец
  • Стрелку Васильевского острова

На прогулке вы услышите краткую историю каждой локации на пути. А ещё узнаете:

  • Откуда взялось название города и отчего он построен именно здесь
  • Почему Спас на Крови «выдвинут» в канал Грибоедова
  • Как дом Зингера доминировал над остальными зданиями
  • Почему Михайловский замок ещё называют Инженерным

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида-инструктора, фотографирование на телефон и аренда оборудования — сапборда, спасательного жилета, весла, шлема и водонепроницаемого чехла для телефона
  • Все фото после прогулки загрузим на Яндекс Диск и вышлем ссылку
  • На прогулку допускаются дети от 10 лет в сопровождении взрослого
  • Ограничение по весу — до 110 кг
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 05:45

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Лебяжьей канавки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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