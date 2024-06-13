Петербург можно исследовать с 3 ракурсов — тротуаров, крыш и воды. Предлагаем вам выбрать третий вариант и отправиться любоваться Питером в лучах рассветного солнца. Будут красивые локации, лёгкие рассказы о них, а ещё много ваших уникальных фото.
Гид-инструктор расскажет, как управлять сапбордом, если вы никогда не плавали на нём, и будет рядом во время прогулки.
Гид-инструктор расскажет, как управлять сапбордом, если вы никогда не плавали на нём, и будет рядом во время прогулки.
Ближайшие даты:
Время начала: 05:45
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы побываете сразу на Неве, Мойке и канале Грибоедова. Мы проплывём по самому центру Петербурга и посмотрим на главные достопримечательности города:
- Петропавловскую крепость
- Троицкий и Дворцовый мосты
- Спас на Крови
- Михайловский замок
- Казанский собор
- Дом Зингера
- Невский проспект
- Зимний дворец
- Стрелку Васильевского острова
На прогулке вы услышите краткую историю каждой локации на пути. А ещё узнаете:
- Откуда взялось название города и отчего он построен именно здесь
- Почему Спас на Крови «выдвинут» в канал Грибоедова
- Как дом Зингера доминировал над остальными зданиями
- Почему Михайловский замок ещё называют Инженерным
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида-инструктора, фотографирование на телефон и аренда оборудования — сапборда, спасательного жилета, весла, шлема и водонепроницаемого чехла для телефона
- Все фото после прогулки загрузим на Яндекс Диск и вышлем ссылку
- На прогулку допускаются дети от 10 лет в сопровождении взрослого
- Ограничение по весу — до 110 кг
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 05:45
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Лебяжьей канавки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2002 туристов
Меня зовут Михаил. Я влюблён в Санкт-Петербург и уже 6 лет показываю гостям необычные места этого замечательного города! Вместе с командой молодых и энергичных гидов проводим вас в самые интересные и небанальные локации Питера, расскажем историю города в простом для восприятия формате без академической манеры изложения. Разбавим историю о городе приятными шутками, интересными байками, мифами и легендами!Задать вопрос
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