Санкт-Петербург – село Коростынь: Ильменский глинт
путевой дворец Александра I – Старая Русса: обзорная экскурсия
дом-музей Ф. М. Достоевского
Георгиевская церковь
Усадьба Рушанина
курорт "Минеральные воды" – Санкт-Петербург
Путешествие на южную часть озера Ильмень, с изучением богатой истории 📖 города. В данной поездке вы сможете почувствовать себя древними рушанями, погрузиться в быт солеваров, познакомится с прежним бытом и варницей и получить оздоровительную прогулочную часть в знаменитом русском Курорте минеральных вод.
ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Что входит
⬤ Трансфер на комфортабельном импортном автобусе класса "Премиум"
⬤ Осмотр Георгиевской церкви в Руссе
⬤ Сопровождение профессиональным гидом на протяжении всего тура
⬤ Экскурсия в дом рушанина
⬤ Авторская тематическая трассовая экскурсия
⬤ Посещение и экскурсия по бальнеологическому курорту "Минеральные воды"