Путешествие на южную часть озера Ильмень, с изучением богатой истории 📖 города. В данной поездке вы сможете почувствовать себя древними рушанями, погрузиться в быт солеваров, познакомится с прежним бытом и варницей и получить оздоровительную прогулочную часть в знаменитом русском Курорте минеральных вод.

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