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Старая Русса. Путешествие к древним источникам

СканТур
СканТур – Гид из Санкт-Петербурга
Старая Русса.

Путешествие к древним источникам
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ☃️Зимняя
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 17 часов
  • 👫 Для 1-50 человек

  • 1 990 ₽ за экскурсию

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Старая Русса. Путешествие к древним источникам
Старая Русса. Путешествие к древним источникам

Что вы увидите

  • Санкт-Петербург – село Коростынь: Ильменский глинт
  • путевой дворец Александра I – Старая Русса: обзорная экскурсия
  • дом-музей Ф. М. Достоевского
  • Георгиевская церковь
  • Усадьба Рушанина
  • курорт "Минеральные воды" – Санкт-Петербург
Путешествие на южную часть озера Ильмень, с изучением богатой истории 📖 города. В данной поездке вы сможете почувствовать себя древними рушанями, погрузиться в быт солеваров, познакомится с прежним бытом и варницей и получить оздоровительную прогулочную часть в знаменитом русском Курорте минеральных вод.

ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:

  • Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
  • Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Что входит
  • ⬤ Трансфер на комфортабельном импортном автобусе класса "Премиум"
  • ⬤ Осмотр Георгиевской церкви в Руссе
  • ⬤ Сопровождение профессиональным гидом на протяжении всего тура
  • ⬤ Экскурсия в дом рушанина
  • ⬤ Авторская тематическая трассовая экскурсия
  • ⬤ Посещение и экскурсия по бальнеологическому курорту "Минеральные воды"
  • ⬤ Осмотр природной достопримечательности Ильменский глинт
  • ⬤ Осмотр Муравьевского фонтана
  • ⬤ Осмотр церкви Успения Пресвятой Богородицы 1720 г.
  • ⬤ Осмотр путевого дворца Александра I
  • ⬤ Экскурсия в дом Рушанина
  • ⬤ Посещение Царицынского источника
  • ⬤ Обзорная экскурсия по Старой Руссе
Что не входит
  • ⬤ Комплексный обед: от 360 р. /чел. ⬤ Билеты в дом-музей Достоевского - 120 руб.
Начало
🚩 м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10;м. Московская
Место завершения
🏁 м. Московская; м. Площадь Восстания
Старая Русса. Путешествие к древним источникам
Старая Русса. Путешествие к древним источникам
Старая Русса. Путешествие к древним источникам
Старая Русса. Путешествие к древним источникам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
СканТур
СканТур
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