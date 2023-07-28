Тур отправляется из Санкт-Петербурга в Карелию на автобусах с дальнейшим путешествием на катере по Ладоге!

Мини круиз включает в себя два самых популярных водных направления по Карелии: остров Валаам и национальный парк «Ладожские шхеры».

С причала города Сортавала вы отправитесь на VIP-катере: новом, комфортабельном, скоростном и небольшими группами до 10 человек! Путешествие по Ладоге с прогулкой на Валаам и высадкой на диких островах-Шхерах займёт 6 часов.

Вы увидите острова, ущелья и сказочные пейзажи — там, где не ходят обычные метеоры!

Высокий уровень сервиса и самая выгодная цена в СПб — дешевле просто нет!