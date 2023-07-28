Групповая экскурсия из Санкт-Петербурга: Валаам и Ладожские Шхеры
Приглашаем в путешествие по Ладоге с прогулкой на Валаам и высадкой на диких островах-Шхерах.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Храм Коневской Иконы Божией Матери
- Крепость Корела
- Г. Сортавала
- О. Валаам
- Ладожские Шхеры
- О. Хонкасало
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Тур отправляется из Санкт-Петербурга в Карелию на автобусах с дальнейшим путешествием на катере по Ладоге!
Мини круиз включает в себя два самых популярных водных направления по Карелии: остров Валаам и национальный парк «Ладожские шхеры».
С причала города Сортавала вы отправитесь на VIP-катере: новом, комфортабельном, скоростном и небольшими группами до 10 человек! Путешествие по Ладоге с прогулкой на Валаам и высадкой на диких островах-Шхерах займёт 6 часов.
Вы увидите острова, ущелья и сказочные пейзажи — там, где не ходят обычные метеоры!
Высокий уровень сервиса и самая выгодная цена в СПб — дешевле просто нет!
Ежедневно
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 18 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Обслуживание профессионального гида на протяжении всего маршрута
- Трассовая экскурсия на протяжении всей программы
- Обзорные экскурсии в городах на маршруте
- Осмотр Храма Коневской иконы Божией Матери
- Трассовая экскурсия о Карелии по пути в Сортавала
- Индивидуальная поездка на Вип Катере (группами до 10 человек) на остров Валаам
- Путешествие по воде на катере в национальный парк природы Ладожские Шхеры
- Высадка на о. Хонкасало "Крыша ладоги"
- Посещение магазина форелевого хозяйства
- Внешний осмотр крепости Корела-Кексгольм
- Что не входит
- Экскурсия на о. Валааме (взрослые) по будним дням и в вс 1000 руб. /чел. в сб 1100 руб. /чел. (оплачивается по желанию заранее при оформлении тура)
- Экскурсия на о. Валааме (дети) 7-12 лет: по будним дням и в вс 500 руб. /чел. в сб 550 руб. /чел. дети до 6 лет бесплатно! (оплачивается по желанию заранее при оформлении тура)
- Комплексный обед в трапезной Мужского монастыря (Оплачивается заранее, по желанию, при покупке тура) – 650 руб
- Место начала и завершения?
- Казанская площадь, 2 или м Проспект Просвещения
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 16 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Отправление в 06:45 от Казанского собора. Ориентировочное время подачи автобуса — за 30 минут до отправления. Есть возможность совершить посадку от метро Проспект Просвещения в 07:15. Точное время и место подачи автобуса
- А также номер автобуса и номер телефона гида мы сообщим в смс: накануне поездки с 19:00 до 21:00
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
28 июля 2023
Отрицательное впечатление об автобусе 599: плохо работает микрофон, из-за чего не разобрать половину сказанного гидом; неустойчиво работает кондиционер; неудобные кресла; грязновато; были отклонения от маршрута и графика; и т. д.
В остальном впечатление положительно.
В остальном впечатление положительно.
Y
Yakov-bo
28 июля 2023
Я бы не назвал это экскурсией, ее не было от слова совсем, это хорошо организованный трансфер. К счастью, никаких лишних людей рядом на Святом Валааме и не нужно было, свободного времени достаточно, можно было все посмотреть самостоятельно и проникнуться атмосферой этого Великого места
Г
Гусейнова
20 июля 2023
О
Ольга
20 июля 2023
Большое спасибо гиду Татьяне за четкость, организованность, внимательность, открытость! Все прошло замечательно!
Особенно хочется отметить прогулку на катере и капитана! Масса впечатлений!
Минус пребывания на Валааме- несостыковки, нас там, мягко говоря, не особенно ждали! Организатор Екатерина достаточно сухо и очень поверхностно рассказала о программе и убежала встречать вторую группу …. На острове были, фактически, предоставлены сами себе.
Сгладили впечататление - природа и святость места.
Особенно хочется отметить прогулку на катере и капитана! Масса впечатлений!
Минус пребывания на Валааме- несостыковки, нас там, мягко говоря, не особенно ждали! Организатор Екатерина достаточно сухо и очень поверхностно рассказала о программе и убежала встречать вторую группу …. На острове были, фактически, предоставлены сами себе.
Сгладили впечататление - природа и святость места.
Ю
Юлия
20 июля 2023
Посещали Валаам и Ладожские шкеры. Всë бы ничего но сняла две звезды за отвратительный сервис на Валааме. То ты сам ходишь ищещь организаторов мы заплатили за два обеда в трапезной в итоге не увидели не одного. Экскурсовод убежал после экскурсии так быстро что даже не подсказал где трапезная а она там не одна. Поэтому отдых был подпорчен. Понравилась экскурсия по Ладожским шкерам. Очень хороший капитан катера останавливался всë подсказывал и рассказывал. Также благодарны гиду Татьяне.
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