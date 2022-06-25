На данной экскурсии Вы познакомитесь с историей города, полюбуетесь красивейшими вида вечернего Петербурга, а также увидите генеральную репетицию главного праздника всех Петербуржский выпускников — «Алые паруса». 4.4 3 отзыва

Leningrad-Tur Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Групповая экскурсия 1750 ₽ за человека 4.4 3 отзыва 4 часа На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты:

Описание экскурсии Обзорная экскурсия На туристическом автобусе мы проедем по главным достопримечательностям Петербурга: вы увидите Казанский, Исаакиевский и Смольный соборы, дворцы, мосты и знаменитые архитектурные ансамбли. В свете вечерней подсветки они по-особенному прекрасны. Вы познакомитесь с историей города и полюбуетесь красивейшими видами вечернего Петербурга. Алые Паруса После экскурсии мы отправимся на набережную, с которой вы увидите генеральную репетицию главного праздника всех Петербуржский выпускников — «Алые паруса». На основной праздник попасть практически невозможно: лучшие места занимают выпускники, а доступ для туристов ограничен. Во время праздника традиционно зажигаются Ростральные колонны на Стрелке Васильевского острова и проплывает тот самый легендарный парусник, длинною в 50 метров. Все это вы увидите во время генеральной репетиции в более комфортной обстановке, без огромных толп.

23 июня в 21:00 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Главные соборы и храмы Петербурга

Великолепные дворцы и музеи

Знаменитые площади и улицы

Исаакиевский собор и Эрмитаж

Храм Спас на Крови и Дворцовую площадь

Генеральную репетицию Алых Парусов Что включено Услуги экскурсовода

Транспортное обслуживание на туристическом автобусе Что не входит в цену Личные расходы туриста Где начинаем и завершаем? Начало: Площадь Восстания д. 1 Завершение: Дворцовая набережная Когда и сколько длится? Когда: 23 июня в 21:00 Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.