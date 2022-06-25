На данной экскурсии Вы познакомитесь с историей города, полюбуетесь красивейшими вида вечернего Петербурга, а также увидите генеральную репетицию главного праздника всех Петербуржский выпускников — «Алые паруса».
Описание экскурсииОбзорная экскурсия На туристическом автобусе мы проедем по главным достопримечательностям Петербурга: вы увидите Казанский, Исаакиевский и Смольный соборы, дворцы, мосты и знаменитые архитектурные ансамбли. В свете вечерней подсветки они по-особенному прекрасны. Вы познакомитесь с историей города и полюбуетесь красивейшими видами вечернего Петербурга. Алые Паруса После экскурсии мы отправимся на набережную, с которой вы увидите генеральную репетицию главного праздника всех Петербуржский выпускников — «Алые паруса». На основной праздник попасть практически невозможно: лучшие места занимают выпускники, а доступ для туристов ограничен. Во время праздника традиционно зажигаются Ростральные колонны на Стрелке Васильевского острова и проплывает тот самый легендарный парусник, длинною в 50 метров. Все это вы увидите во время генеральной репетиции в более комфортной обстановке, без огромных толп.
23 июня в 21:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Главные соборы и храмы Петербурга
- Великолепные дворцы и музеи
- Знаменитые площади и улицы
- Исаакиевский собор и Эрмитаж
- Храм Спас на Крови и Дворцовую площадь
- Генеральную репетицию Алых Парусов
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Транспортное обслуживание на туристическом автобусе
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Восстания д. 1
Завершение: Дворцовая набережная
Когда и сколько длится?
Когда: 23 июня в 21:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Экскурсия интересная. Экскурсовод молодец. Но водитель испортил впечатление от всей экскурсии! Хамству его не было предела. Вряд ли приглашу воспользоваться Вашим сервисом. Я живу в нашем замечательном городе.
П
Прекрасный и очень эрудированный экскурсовод. Понравилось очень
Д
