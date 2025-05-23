Встречаем огненный закат

К вашим услугам роскошный двухпалубный теплоход-ресторан «Ряпушка», с большой открытой верхней палубой, где можно без помех снимать волшебные виды элегантной башни Лахта-центра, вантового моста ЗСД, стильные белоснежные яхты под тугими парусами и другие потрясающие пейзажи бесконечной водной глади Финского залива на закате!
Встречаем огненный закат
Встречаем огненный закат
Встречаем огненный закат
Ближайшие даты:
23
мая24
мая25
мая
Время начала: 20:30

Описание водной прогулки

Лучшие достопримечательности на закате Теплоход выходит в круиз из самого центра Петербурга, идет мимо самых знаковых локаций города: Эрмитажа, стрелки Васильевского острова с ростральными колоннами, Петропавловской крепости, футбольного стадиона «Газпром Арена». Для вас:
  • Стильный ресторан с огромными панорамными окнами и заказом блюд «А ля карт».
  • Бар: большой выбор напитков, включая барную, коктейльную и винную карты.
  • Живая музыка (саксофон или гитара).
  • Возможность предварительного выбора мест.
  • Возможность приобрести билеты в VIP зону, отделенную от основного салона. При бронировании vip-столика на 8 мест, специальные места на открытой палубе включены в стоимость. Тариф vip включает бутылку шампанского и фруктовую тарелку.
  • Возможность предварительного заказа меню на нашей «фабрике банкетов».

• Бокал шампанского каждому гостю. Важная информация:

Компания оставляет за собой право изменения маршрута и расписания в связи с погодными условиями и форс-мажорными обстоятельствами.

Ежедневно в 00:50

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Взрослый1800 ₽
Льготный (школьники старше 12 лет, студенты, инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи, ветераны боевых действий)1600 ₽
Детский (от 3 до 12 лет)1000 ₽
Большой VIP стол (8 персон)17 990 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вантовый мост ЗСД
  • Газпром Арена
  • Лахта центр
  • Мост Бетанкура
Что включено
  • Круиз на теплоходе-ресторане
  • Музыкальная программа
Что не входит в цену
  • Еда и напитки (можно заказать на месте по меню)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
«Адмиралтейство», Адмиралтейская наб. 10
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 00:50
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак)
  • Компания оставляет за собой право изменения маршрута в связи с погодными условиями
  • Пассажирам, не получившим посадочный талон в кассе на причале за 5 минут до отправления, в посадке будет отказано. Необходимо распечатывать посадочные талоны перед посадкой
  • Посадка заканчивается за 5 минут до отправления теплохода. Рекомендуем подходить на причал за 15-20 минут до отправления. По причине опозданий, переносы, либо отмены не производятся
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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