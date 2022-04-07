Для участия в экскурсии ПЦР-тест/сертификат о прохождении вакцинации НЕ требуется
В наших поездках мы используем импортные автобусы класса двух основных категорий:
20-местные автобусы марки Мерседес. Это комфортабельные и надежные машины (всё-таки это Мерседес) имеют такие же кресла, как и в больших автобусах. Единственное отличие в количестве мест в салоне. Главное преимущество небольших автобусов — скорость. На них можно успеть там, где не успеть на большом автобусе. И дело не столько в технике, сколько в размере группы. Малые группы туристов более мобильные. В них люди не ждут друг друга подолгу из кафе и туалетов, поэтому больше времени остается на экскурсии и достопримечательности.
50-местные туристические автобусы работают на обслуживании больших групп. Мы стараемся набирать большие группы в каждый тур, поэтому скорее всего вы поедете именно на большом автобусе. Главное преимущество больших автобусов — панорамные окна. Можно ехать и смотреть во все глаза на места, о которых рассказывает экскурсовод в микрофон.
В наших автобусах нет туалетов. Даже если технически они есть, они закрыты и не используются. Это сделано для того, чтобы неприятный запах не мешал туристам. В наших автобусах нет бойлеров. Использование водонагревателей в туристических автобусах запрещено. Чтобы компенсировать это неудобство мы предусмотрели санитарно-технические остановки по пути следования. Там можно не только сходить в туалет, но и попить кофе с булочкой.
В наших автобусах есть мультимедийная система, климат-контроль и стеклопакеты. Это важно, так как мы организуем туры круглый год. Наши автобусы ездят даже в самые сильные морозы. В наших автобусах есть багажные отсеки для ваших вещей.
Мы рекомендуем пристёгиваться ремнями безопасности на всём протяжении поездки и брать с собой таблетки от укачивания.
Правила оплаты тура:
Предоплата либо полная оплата тура на Sputnik8.com онлайн в течение 2 дней после подтверждения заявки;
Предоплата на Sputnik8.com и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2 дней после подтверждения заявки.
Карелия это сосредоточение мест силы и сплетение разнообразных верований. Порой чтобы решить для себя сложные вопросы нужно особое место. Этот тур поможет испытать новые чувства и разобраться в волнующих эмоциях. Благодать Александра-Свирского монастыря очищает мысли и успокаивает душу. А мистическая Воттоваара одним своим видом заставляет ощутить всей кожей присутствие потусторонних сил. Говорят энергетика этих мест заряжает путешественников как батарейку. Путешествие, в котором можно наполниться.
Ответы на вопросы
Что входит
Оплачивается самостоятельно до начала тура:
Ж/д билеты: «Ретропоезд» Рускеала — Сортавала: от 420 р. /взр.
Оплачивается по желанию в при заказе тура:
Экспедиция на гору Воттоваара:
Взрослые — 6 500 руб. /чел.
Школьники — 6 500 руб. /чел.
Индивидуальное обслуживание: (только ваша компания) ежедневно и под запрос
Группа 1-2 человека — 28 000 руб.
Группа 3-4 человека — 31 000 руб.
Группа от 5 человек — 7 500 руб. /чел.
Оплачивается по желанию на месте:
Комплексные обеды в туре: диапазон цен 400 — 500 р. /чел.
Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски:
Полный билет — 350 руб. /чел.
Дети до 7 лет — бесплатно
Дети от 7 до 14 лет — 300 руб. /чел.
Студенты (очн.) — 300 руб. /чел.
Пенсионеры — 300 руб. /чел
Что не входит
Оплачивается по желанию на месте:
Комплексные обеды в туре: цена 350-450 р
Где начинаем и завершаем?
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп. ,10
Завершение: м. пл. Восстания
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
ВНИМАНИЕ! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
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