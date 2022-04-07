Карелия — это девственная природа и уникальные памятники.



За этим приезжают туристы в Карелию.



Мы решили объединить все главные достопримечательности этого края в одной экскурсии.



С нами вы отправитесь в двухдневное путешествие по Карелии.



За два дня вы посетите город Сортавала, Рускеальский парк и остров Кижи.



Познакомьтесь с чудесами северной природы.