5
3 отзыва
Леонид О.
Леонид О. – Гид из Санкт-Петербурга
Три века назад в истории 📖 нашей страны произошли тектонические сдвиги, в ходе которых молодой горой вырос удивительный и сложный город 🏙️.

Пассионарий Петра Первого не считался с потерями, преградами и в кратчайшие сроки на болотистых берегах полноводной Невы по проектам европейских архитекторов и инженеров был построен город-порт, ставший в скором времени столицей ⭐️ русского государства.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Знакомство с городом
Знакомство с городом

Что вы увидите

  • Невский проспект
  • Александринский театр
  • Русский музей
  • Спас на Крови
  • Казанский собор
  • Адмиралтейство
  • Медный Всадник
  • Исаакиевский собор
  • Николо-Богоявленский морской собор
  • Семимостье
  • Мариинский театр
  • Сфинксы и Университетская набережная
  • Дворец Меншикова
  • Кунсткамера
  • Стрелка В. О.
  • Петропавловская крепость
  • Аврора
  • Шемякинские сфинксы
  • Смольный собор
  • Спасо-Преображенский собор
  • Михайловский замок
  • Спас на Крови
  • Дворцовая площадь
Два столетия в стенах императорских дворцов принимались решения, которые эхом разносились по всем уголками необъятной империи. В памятниках, повсеместно рассредоточенных в парадных кварталах города, отразилась эпоха имперского Петербурга, царствующего дома Романовых и знаковых событий происходивших в стране, о которых мы с Вами и поговорим. Наш маршрут проходит по главным городским артериям: проспектам и набережным. Мы увидим все главные достопримечательности 🏛️ города: Зимний дворец, Адмиралтейство, Исаакиевский собор, Спас на Крови, Казанский собор, настоящих египетских Сфинксов, Петропавловскую крепость, Аврору и многое другое. Также мы заглянем с Вами в камерные кварталы Спасской части и Коломны, где коснёмся жизни простого человека, тех самых «униженных и оскорблённых», описанных в романах Ф. М. Достоевского и обязательно зайдём в один из самых уютных городских храмов: Николо-Богоявленский Морской собор.
P. S. Во время обзорной экскурсии 🧭 сложно вести строгую повествовательную нить, скорее, наше небольшое путешествие по городу будет похоже на мозаичный фильм 🎥, где сначала мы видим отдельные части, а потом нам открывается весь замысел целиком.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • входные билеты в музеи
  • питание
Начало и место завершения
🚩 по желанию гостя (в черте города)
Знакомство с городом
Знакомство с городом
Знакомство с городом
Знакомство с городом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Леонид О.
Леонид О.
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3 отзыва оставили туристы

Леонид О. проводит ещё 5 экскурсий

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