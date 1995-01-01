Два столетия в стенах императорских дворцов принимались решения, которые эхом разносились по всем уголками необъятной империи. В памятниках, повсеместно рассредоточенных в парадных кварталах города, отразилась эпоха имперского Петербурга, царствующего дома Романовых и знаковых событий происходивших в стране, о которых мы с Вами и поговорим. Наш маршрут проходит по главным городским артериям: проспектам и набережным. Мы увидим все главные достопримечательности 🏛️ города: Зимний дворец, Адмиралтейство, Исаакиевский собор, Спас на Крови, Казанский собор, настоящих египетских Сфинксов, Петропавловскую крепость, Аврору и многое другое. Также мы заглянем с Вами в камерные кварталы Спасской части и Коломны, где коснёмся жизни простого человека, тех самых «униженных и оскорблённых», описанных в романах Ф. М. Достоевского и обязательно зайдём в один из самых уютных городских храмов: Николо-Богоявленский Морской собор.

P. S. Во время обзорной экскурсии 🧭 сложно вести строгую повествовательную нить, скорее, наше небольшое путешествие по городу будет похоже на мозаичный фильм 🎥, где сначала мы видим отдельные части, а потом нам открывается весь замысел целиком.