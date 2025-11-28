Мои заказы

Экспресс-тур по Карелии на автобусе: парк «Рускеала», Ладожское озеро, Валаам и викинги

Отправиться в вояж на катере, покататься на драккаре, осмотреть монастыри и Мраморный каньон
В одном туре мы собрали популярные локации Карелии и добавили необычные активности, чтобы вы увидели главное за выходные и привезли из путешествия море впечатлений, эмоций и необычных кадров.

Вы осмотрите крепость
читать дальше

Корела и руины кирхи Яккимаа, побываете на водопадах Ахвенкоски, где снимали фильм «А зори здесь тихие…», и исследуете святыни на острове Валаам. Восхититесь видами в «Рускеале» и сделаете фото на фоне Мраморного каньона.

Почувствуете себя настоящими викингами в интерактивном парке «Бастионъ»: примерите старинные наряды, погрузитесь в историю и даже прокатитесь на драккаре! А ещё вас ждут прогулка на скоростном катере по Ладожскому озеру, дегустации иван-чая и рыбных деликатесов.

Описание тура

Организационные детали

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется. При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами!

Возьмите с собой паспорт и льготный документ при его наличии.

Рекомендуем также брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

Желательно брать с собой наиболее удобную и комфортную одежду. И, конечно обращайте внимание на погоду в регионах проведения экскурсионной программы.

Программа тура по дням

1 день

Крепость Карела-Кексгольм, дегустация иван-чая, водопады Ахвенкоски и парк «Рускеала»

В 8:00 мы отправимся от Казанского собора. Дополнительная посадка — у метро «Проспект Просвещения» в 8:40.

Сделаем техническую остановку в Приозерске, где можно перекусить и выпить кофе. В 11:00 посетим крепость Карела-Кексгольм, а в 12:40 остановимся у кирхи Яккимаа. Затем зайдём в музей «Город ангелов», где в руинах кирхи размещена коллекция деревянных скульптур.

Заглянем в первый в России музей иван-чая и попробуем напиток с карельскими вареньями. В 14:10 нас ждёт обед.

После отправимся к водопадам Ахвенкоски и пройдёмся по экотропе с подвесными мостами. К 17:00 прибудем в горный парк «Рускеала» и к Мраморному каньону, где до 19:45 у вас будет свободное время для дополнительных активностей: водная прогулка по Изумрудному озеру, экскурсия «Подземная Рускеала», полёт на троллее или ужин в кафе «Русколка».

Вечером разместимся в отеле в центре Сортавалы и в 20:45 поужинаем.

2 день

Вояж по Ладожскому озеру, остров Валаам, интерактивная программа в парке «Бастионъ» и дегустация рыбы

После завтрака нас ждёт VIP-вояж на скоростном катере по Ладожскому озеру. Мы посетим Валаам и осмотрим его святыни и живописные бухты. Прогулка займёт около 2,5–3 часов. А ещё выйдем на острове Хонкасало (остановка на 30-40 минут).

В 15:20 пообедаем. А с 16:20 до 18:20 пройдёт интерактивная программа в парке живой истории «Бастионъ». Будем погружаться в прошлое и даже почувствуем себя настоящими викингами, катаясь на драккаре.

К вечеру заедем в фирменный магазин форелевого хозяйства с дегустацией. Желающие смогут купить местные деликатесы.

Вернёмся в Санкт-Петербург около 23:00 к станции метро «Проспект Просвещения» и в 23:30 к Казанскому собору.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Дегустации
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание вне программы: обед - 650 ₽, ужин - 800 ₽ (по желанию)
  • Посещение парка «Рускеала» и Мраморного каньона (оплачивается при посадке в автобус): взрослые - 650 ₽, люди 60+ и студенты - 450 ₽, школьники - 400 ₽, дети до 7 лет - бесплатно
  • Доплата за 1-местное размещение - от 4000 ₽
  • Экскурсии за доплату по желанию
  • Экотропа: взрослые - 500 ₽, пенсионеры, студенты, дети до 14 лет - 400 ₽
  • Экскурсия «Подземная Рускеала» (7+) - взрослые - 2200 ₽, студенты - 1250 ₽, школьники - 900 ₽
  • Полёт на троллее (7+) - 2500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00; станция метро «Проспект Просвещения», 8:40
Завершение: Санкт-Петербург, станция метро «Проспект Просвещения», 23:00; Казанская площадь, 2, 23:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1132 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот. Более 300 000 путешественников уже отправились с нами. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый
читать дальше

маршрут, чтобы ваша поездка стала ярким и комфортным приключением. Хотите отдохнуть от городской суеты? Поезжайте с нами! Глухие леса, зеркальные озёра, древние крепости и уютные этнодеревни — всё это ждёт вас в наших турах. Не нужно брать отпуск — даже за 1 день можно зарядиться энергией северной природы. А двухдневные программы позволят погрузиться в культуру Карелии и увидеть её главные сокровища. Путешествуйте с теми, кто знает дорогу к лучшим впечатлениям!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

