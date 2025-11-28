В одном туре мы собрали популярные локации Карелии и добавили необычные активности, чтобы вы увидели главное за выходные и привезли из путешествия море впечатлений, эмоций и необычных кадров.Вы осмотрите крепость

Корела и руины кирхи Яккимаа, побываете на водопадах Ахвенкоски, где снимали фильм «А зори здесь тихие…», и исследуете святыни на острове Валаам. Восхититесь видами в «Рускеале» и сделаете фото на фоне Мраморного каньона. Почувствуете себя настоящими викингами в интерактивном парке «Бастионъ»: примерите старинные наряды, погрузитесь в историю и даже прокатитесь на драккаре! А ещё вас ждут прогулка на скоростном катере по Ладожскому озеру, дегустации иван-чая и рыбных деликатесов.

