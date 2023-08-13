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и жизнерадостный! Слушать его рассказы из жизни,а так же различные исторические моменты, связанные с Карелией и не только, было очень увлекательно. Какие - то моменты впомнились из уроков истории в школе, но многое узнала впервые. Когда слушаешь рассказы Александра,будто погружаешься в то время и представляешь в голове,как все было. Нужно уметь заинтересовать зрителя, и у Александра это получается на все 100%! Поездка принесла кучу положительных эмоций! Было здорово, увлекательно,весело и абсолютно не скучно! Да и места там просто замечательные, природа, воздух! Так же хочется поблагодарить водителя автобуса, Николая. Дорога была нелегкой, утром пробки на выезде из города, на обратном пути-ремонт дороги. Спасибо Николаю за профессионализм и терпение!!! Спасибо СканТур за организацию таких экскурсий!Обязательно порекомендуем своим друзьям вашу компанию и надеемся, что еще не раз съездим с вами в новые увлекательные поездки!