Вся Карелия и мистическая Воттоваара за 3 дня

Мистическая Карелия и Воттоваара за 3 дня: тур на автобусе из Санкт-Петербурга
Карелия — это девственная природа и уникальные памятники. За этим приезжают туристы в Карелию. Мы решили объединить все главные достопримечательности этого края в одной экскурсии. С нами вы отправитесь в двухдневное путешествие по Карелии. За два дня вы посетите город Сортавала, Рускеальский парк и остров Кижи. Познакомьтесь с чудесами северной природы.
5
14 отзывов
Вся Карелия и мистическая Воттоваара за 3 дня
Вся Карелия и мистическая Воттоваара за 3 дня
Вся Карелия и мистическая Воттоваара за 3 дня
Ближайшие даты:
6
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июл
Время начала: 07:00

Описание тура

Карелия это сосредоточение мест силы и сплетение разнообразных верований. Порой чтобы решить для себя сложные вопросы нужно особое место. Этот тур поможет испытать новые чувства и разобраться в волнующих эмоциях. Благодать Александра-Свирского монастыря очищает мысли и успокаивает душу. А мистическая Воттоваара одним своим видом заставляет ощутить всей кожей присутствие потусторонних сил. Говорят энергетика этих мест заряжает путешественников как батарейку. Путешествие, в котором можно наполниться. В наших поездках мы используем импортные автобусы класса двух основных категорий:
  • 20-местные автобусы марки Мерседес. Это комфортабельные и надежные машины (всё-таки это Мерседес) имеют такие же кресла, как и в больших автобусах. Единственное отличие в количестве мест в салоне. Главное преимущество небольших автобусов — скорость. На них можно успеть там, где не успеть на большом автобусе. И дело не столько в технике, сколько в размере группы. Малые группы туристов более мобильные. В них люди не ждут друг друга подолгу из кафе и туалетов, поэтому больше времени остается на экскурсии и достопримечательности.
  • 50-местные туристические автобусы работают на обслуживании больших групп. Мы стараемся набирать большие группы в каждый тур, поэтому скорее всего вы поедете именно на большом автобусе. Главное преимущество больших автобусов — панорамные окна. Можно ехать и смотреть во все глаза на места, о которых рассказывает экскурсовод в микрофон.
  • В наших автобусах нет туалетов. Даже если технически они есть, они закрыты и не используются. Это сделано для того, чтобы неприятный запах не мешал туристам. В наших автобусах нет бойлеров. Использование водонагревателей в туристических автобусах запрещено. Чтобы компенсировать это неудобство мы предусмотрели санитарно-технические остановки по пути следования. Там можно не только сходить в туалет, но и попить кофе с булочкой.
  • В наших автобусах есть мультимедийная система, климат-контроль и стеклопакеты. Это важно, так как мы организуем туры круглый год. Наши автобусы ездят даже в самые сильные морозы. В наших автобусах есть багажные отсеки для ваших вещей. Мы рекомендуем пристёгиваться ремнями безопасности на всём протяжении поездки и брать с собой таблетки от укачивания. Правила оплаты тура: Предоплата либо полная оплата тура на Sputnik8.com онлайн в течение 2 дней после подтверждения заявки; Предоплата на Sputnik8.com и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2 дней после подтверждения заявки. Карелия это сосредоточение мест силы и сплетение разнообразных верований. Порой чтобы решить для себя сложные вопросы нужно особое место. Этот тур поможет испытать новые чувства и разобраться в волнующих эмоциях. Благодать Александра-Свирского монастыря очищает мысли и успокаивает душу. А мистическая Воттоваара одним своим видом заставляет ощутить всей кожей присутствие потусторонних сил. Говорят энергетика этих мест заряжает путешественников как батарейку. Путешествие, в котором можно наполниться.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Фермерская усадьба
  • Александро-Свирский монастырь
  • Олонец. Музей карелов-ливвиков
  • Деревня Киндасово
  • Петрозаводск
  • Гора Воттоваара (по желанию за доп. плату)
  • Водопады Ахвенкоски
  • Горный парк «Рускеала»
  • Поездка на ретропоезде (по желанию)
Что включено
  • Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом
  • Входные билеты и экскурсия по Олонецкому музею карелов-ливвиков
  • Интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
  • Входные билеты и экскурсия в горный парк «Рускеала»
  • Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи
  • Завтраки в отеле (кроме категории / «бюджет/»)
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Посещение фирменного магазина при форелевом хозяйстве
Что не входит в цену
  • ВАЖНО! ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер.
  • Ж/д билеты: ретропоезд «Рускеала» - Сортавала
  • Экспедиция на гору Воттоваара: - 8390 руб. /чел.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 500 руб. /чел., дети до 7 лет - бесплатно, дети от 7 до 14 лет - 400 руб. /чел., студенты (очн.) - 400 руб. /чел., пенсионеры - 400 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
Где начинаем и завершаем?
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп.,10
Завершение: М. пл. Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • ВНИМАНИЕ! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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13 авг 2023
Т
26 апр 2021
Тур "Вся Карелия" Замечательная организация тура, гид Надежда Борисова - профессионал своего дела, заслушаешься) Программа организована на высшем уровне, очень довольны поездкой: насыщенно, познавательно, а природа, а воздух…)) Благодарим! Обязательно поедем с вами по другим маршрутам.
Г
20 июл 2020
Три незабываемых дня! Спасибо всем организаторам! Спасибо гиду Никите! Мы жили в лучшей гостинице Петрозаводска! Три. дня пролетели, очень познавательно! Живописные места! Спасибо Никите! Создал атмосферу дружелюбную и комфортную! Обязательно ещё вернёмся в Карелию!!!
М
25 фев 2020
Сегодня вернулись из 3-дневного тура "Вся Карелия". Большое спасибо гиду Милане Орловской и водителю Николаю за профессионализм и прекрасную поездку!!! Также отдельное спасибо за доброжелательное и внимательное отношение к группе. Праздничные дни получились отличные!
К
19 фев 2020
Путешествие по Карелии понравилось, спасибо Скан-Туру и гиду Никите Круглову! Программа была насыщенная, но неутомительная, успели посетить много красивых и интересных мест. Теперь придём за летними путешествиями 😉
Я
9 янв 2020
Только что вернулась домой после тура "Вся Карелия" Мне очень понравилось. Все было хорошо продумано и четко организованно. Гид Милана Орловская с душой относится к своему делу. Очень интересно рассказывала о самобытности этой северной земли и населяющих ее народов. Водитель Валерий тоже прекрасно справился со своими обязанностями, так что я довольна этой поездкой. Буду готовиться к новым путешествиям с Вами!
Н
11 ноя 2019
Добрый вечер! Хочу выразить благодарность Александре Матвеевой за прекрасную экскурсию по Карелии которая состоялась с 8 ноября по 10 ноября. Очень много рассказывала интересного,показывала фильм об озерах. Сложились яркие позитивные
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эмоции. Очень внимательна,доброжелательная и приятная в общении на все вопросы охотно отвечала и интересно рассказывала и нам снова захотелось съездить еще раз вместе с Александрой по Новогоднему туру. Побольше бы таких замечательных гидов и огромное спасибо за поездку. Еще хотелось бы отметить водителя СЭМА который так профессионально нас везде возил. Просто супер своего дела. Нам очень понравилась поездка по Карелии.

Э
29 авг 2019
Добрый день! Вчера, 28.08.19, вернулись с мужем из 3х дневного тура по Карелии. Очень понравился тур, а именно неописуемая красота природы, гостеприимные жители Карелии, необычные места этого региона. Но без
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замечательного гида- Александры, этот тур не был бы таким интересным и насыщенным, так как Александра очень подробно и интересно рассказала про каждый уголок Карелии, очень грамотная, начитанная, харизматичная девушка. Отдельное спасибо водителю - Сэму, который с ветерком провез нас по дорогам Карелии и ни разу, не подверг опасным ситуациям. Огромное спасибо вам ребята!!! Рекоменду

Ж
13 авг 2019
Добрый день, ездили в тур "вся Карелия" с 10.08 по 12.08 с чудесным экскурсоводом Александрой. Очень понравилось, благодаря Александре переезды в автобусе прошли незаметно и интересно. Очень благодарны гиду за созданную атмосферу и познавательные рассказы, узнали много нового и время прошло незаметно. Будем надеяться на новую встречу.
В
12 июл 2019
Доброго времени суток! Буквально вчера мы с семьёй вернулись из трёхдневной поездки по Карелии с гидом Матвеевой Александрой и водителем Сергеем. Гид — человек с большим диапазоном знаний о Карелии
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и вообще. Интересно ведёт экскурсии — на каждом участке пути обязательно расскажет или любопытный факт из истории края, или легенды и сказки, которыми богата Карелия, или о жизни и быте народов, которые здесь проживают… в общем, действительно знающий своё дело человек! Водитель Сергей — это одно целое — человек-автобус-дорога. Видно, что любит своё дело: в автобусе всегда чисто и уютно и автобус слушается своего шефа. Мы говорим им спасибо за отлично проведённое время, желаем здоровья и всех благ. Спасибо, что есть на свете такие люди.

К
14 мая 2019
Доброй ночи всем! Ездили в трехдневный тур по Карелии с 9 по 11 мая 2019г. Впечатлений после поездки -море!!! Нас сопровождал гид Александр Шаров- очень интересный человек,мастер своего дела,знаток истории,веселый
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и жизнерадостный! Слушать его рассказы из жизни,а так же различные исторические моменты, связанные с Карелией и не только, было очень увлекательно. Какие - то моменты впомнились из уроков истории в школе, но многое узнала впервые. Когда слушаешь рассказы Александра,будто погружаешься в то время и представляешь в голове,как все было. Нужно уметь заинтересовать зрителя, и у Александра это получается на все 100%! Поездка принесла кучу положительных эмоций! Было здорово, увлекательно,весело и абсолютно не скучно! Да и места там просто замечательные, природа, воздух! Так же хочется поблагодарить водителя автобуса, Николая. Дорога была нелегкой, утром пробки на выезде из города, на обратном пути-ремонт дороги. Спасибо Николаю за профессионализм и терпение!!! Спасибо СканТур за организацию таких экскурсий!Обязательно порекомендуем своим друзьям вашу компанию и надеемся, что еще не раз съездим с вами в новые увлекательные поездки!

Э
6 июн 2018
Очень благодарны Скантуру за подобранный тур в длинною 3 дня в Карелию, в парк Рускеала! Так все там понравилось. Хотим сказать огромное спасибо экскурсоводу Андрееву Сергею. Настоящий профессионал и видно
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сразу очень любит свое дело. Я достаточно много путешествию, но такого прекрасного экскурсовода видела впервые. У нас с ним не было и минуты чтобы заскучать, все весело и интересно было. Водитель у нас тоже прекрасный попался. Спасибо ему. Сама экскурсия следовала четко программе: остановки, обед. Про водопады Ахвенкоски и сам парк Рускеалы можно много говорить. Красота одним словом. Очень рекомендую посетить Карелию с Скантуром. И пусть вам попадется гид Сергей-поверьте вы останетесь в восторге)

Т
4 мая 2018
Всем привет! Ездили в трехдневный тур вся Карелия 29.04. Долго думали, где можно отдохнуть за столь короткое время и не ошиблись, выбрав Карелию. Три дня увлекательной поездки пролетели быстро, оставляя
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за собой ощущение полумесячного отпуска. Комфортный транспорт, опытный водитель, а главное гид не давали скучать и даже задумываться о столь длительном времяпровождении на колесах. Море красивой природы, живописных мест и свежий воздух позволили оставить незабываемые впечатления об этом близком краешке нашей страны. Хочется отметить работу нашего гида - Вахтанга Трахтенберга, который с первых же минут начал свое общение с участниками тура об истории Руси. Не каждый гид так трепетно и с душой сможет преподнести информацию так, чтобы она не только запомнилась, но и прочувствовалась. И даже в самый неприятный момент, когда сломался автобус он сумел удержать настроение у нашей группы, и сделал все, чтобы тур продолжился и мы посетили все заявленные места.

Е
30 апр 2016
Добрый вечер!! Мы с мужем тоже побывали в Карелии! Были там 3 дня! Нам все очень понравилось кроме некоторых кафе и ресторанах! По разговорам местных жителей они все считают что
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самый лучший ресторан Релакс я хочу сказать обратное были там на обеде! Официанта ждали 20 минут сделали заказ потом еще минут 30 ждали салат,1:20минут горячее,цены сумасшедшие,официантка не вежливая! Вообщем полный минус! Сегодня перед уездом заехали в кафе Сеурахуоне!! Просто 5 баллов! Маленькое уютное и очень красивое кафе! Было там много народу официантка одна,что удивило она встретила нас с улыбкой,посадила нас за стол,рассказала нам меню,мы сделали заказ и через 2 минуты нам уже принесли напитки,салаты,потом супа и вторые! И за это мы заплатили 580р заказываем все по два,тобись на человека 290р) очень довольны! Спасибо официанту Ольге и ее руководству! Если приедем еще будем кушать только у вас!

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