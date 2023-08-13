Карелия — это девственная природа и уникальные памятники. За этим приезжают туристы в Карелию. Мы решили объединить все главные достопримечательности этого края в одной экскурсии. С нами вы отправитесь в двухдневное путешествие по Карелии. За два дня вы посетите город Сортавала, Рускеальский парк и остров Кижи. Познакомьтесь с чудесами северной природы.
Описание тураКарелия это сосредоточение мест силы и сплетение разнообразных верований. Порой чтобы решить для себя сложные вопросы нужно особое место. Этот тур поможет испытать новые чувства и разобраться в волнующих эмоциях. Благодать Александра-Свирского монастыря очищает мысли и успокаивает душу. А мистическая Воттоваара одним своим видом заставляет ощутить всей кожей присутствие потусторонних сил. Говорят энергетика этих мест заряжает путешественников как батарейку. Путешествие, в котором можно наполниться. В наших поездках мы используем импортные автобусы класса двух основных категорий:
- 20-местные автобусы марки Мерседес. Это комфортабельные и надежные машины (всё-таки это Мерседес) имеют такие же кресла, как и в больших автобусах. Единственное отличие в количестве мест в салоне. Главное преимущество небольших автобусов — скорость. На них можно успеть там, где не успеть на большом автобусе. И дело не столько в технике, сколько в размере группы. Малые группы туристов более мобильные. В них люди не ждут друг друга подолгу из кафе и туалетов, поэтому больше времени остается на экскурсии и достопримечательности.
- 50-местные туристические автобусы работают на обслуживании больших групп. Мы стараемся набирать большие группы в каждый тур, поэтому скорее всего вы поедете именно на большом автобусе. Главное преимущество больших автобусов — панорамные окна. Можно ехать и смотреть во все глаза на места, о которых рассказывает экскурсовод в микрофон.
- В наших автобусах нет туалетов. Даже если технически они есть, они закрыты и не используются. Это сделано для того, чтобы неприятный запах не мешал туристам. В наших автобусах нет бойлеров. Использование водонагревателей в туристических автобусах запрещено. Чтобы компенсировать это неудобство мы предусмотрели санитарно-технические остановки по пути следования. Там можно не только сходить в туалет, но и попить кофе с булочкой.
- В наших автобусах есть мультимедийная система, климат-контроль и стеклопакеты. Это важно, так как мы организуем туры круглый год. Наши автобусы ездят даже в самые сильные морозы. В наших автобусах есть багажные отсеки для ваших вещей. Мы рекомендуем пристёгиваться ремнями безопасности на всём протяжении поездки и брать с собой таблетки от укачивания. Правила оплаты тура: Предоплата либо полная оплата тура на Sputnik8.com онлайн в течение 2 дней после подтверждения заявки; Предоплата на Sputnik8.com и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2 дней после подтверждения заявки. Карелия это сосредоточение мест силы и сплетение разнообразных верований. Порой чтобы решить для себя сложные вопросы нужно особое место. Этот тур поможет испытать новые чувства и разобраться в волнующих эмоциях. Благодать Александра-Свирского монастыря очищает мысли и успокаивает душу. А мистическая Воттоваара одним своим видом заставляет ощутить всей кожей присутствие потусторонних сил. Говорят энергетика этих мест заряжает путешественников как батарейку. Путешествие, в котором можно наполниться.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фермерская усадьба
- Александро-Свирский монастырь
- Олонец. Музей карелов-ливвиков
- Деревня Киндасово
- Петрозаводск
- Гора Воттоваара (по желанию за доп. плату)
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Поездка на ретропоезде (по желанию)
Что включено
- Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом
- Входные билеты и экскурсия по Олонецкому музею карелов-ливвиков
- Интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
- Входные билеты и экскурсия в горный парк «Рускеала»
- Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи
- Завтраки в отеле (кроме категории / «бюджет/»)
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение фирменного магазина при форелевом хозяйстве
Что не входит в цену
- ВАЖНО! ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер.
- Ж/д билеты: ретропоезд «Рускеала» - Сортавала
- Экспедиция на гору Воттоваара: - 8390 руб. /чел.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 500 руб. /чел., дети до 7 лет - бесплатно, дети от 7 до 14 лет - 400 руб. /чел., студенты (очн.) - 400 руб. /чел., пенсионеры - 400 руб. /чел.
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
Где начинаем и завершаем?
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп.,10
Завершение: М. пл. Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- ВНИМАНИЕ! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Andreys984
13 авг 2023
Т
Татьяна
26 апр 2021
Тур "Вся Карелия" Замечательная организация тура, гид Надежда Борисова - профессионал своего дела, заслушаешься) Программа организована на высшем уровне, очень довольны поездкой: насыщенно, познавательно, а природа, а воздух…)) Благодарим! Обязательно поедем с вами по другим маршрутам.
Г
Гуля
20 июл 2020
Три незабываемых дня! Спасибо всем организаторам! Спасибо гиду Никите! Мы жили в лучшей гостинице Петрозаводска! Три. дня пролетели, очень познавательно! Живописные места! Спасибо Никите! Создал атмосферу дружелюбную и комфортную! Обязательно ещё вернёмся в Карелию!!!
М
Мария
25 фев 2020
Сегодня вернулись из 3-дневного тура "Вся Карелия". Большое спасибо гиду Милане Орловской и водителю Николаю за профессионализм и прекрасную поездку!!! Также отдельное спасибо за доброжелательное и внимательное отношение к группе. Праздничные дни получились отличные!
К
Каролина
19 фев 2020
Путешествие по Карелии понравилось, спасибо Скан-Туру и гиду Никите Круглову! Программа была насыщенная, но неутомительная, успели посетить много красивых и интересных мест. Теперь придём за летними путешествиями 😉
Я
Яна
9 янв 2020
Только что вернулась домой после тура "Вся Карелия" Мне очень понравилось. Все было хорошо продумано и четко организованно. Гид Милана Орловская с душой относится к своему делу. Очень интересно рассказывала о самобытности этой северной земли и населяющих ее народов. Водитель Валерий тоже прекрасно справился со своими обязанностями, так что я довольна этой поездкой. Буду готовиться к новым путешествиям с Вами!
Н
Никишанова
11 ноя 2019
Добрый вечер! Хочу выразить благодарность Александре Матвеевой за прекрасную экскурсию по Карелии которая состоялась с 8 ноября по 10 ноября. Очень много рассказывала интересного,показывала фильм об озерах. Сложились яркие позитивные
Э
Элла
29 авг 2019
Добрый день! Вчера, 28.08.19, вернулись с мужем из 3х дневного тура по Карелии. Очень понравился тур, а именно неописуемая красота природы, гостеприимные жители Карелии, необычные места этого региона. Но без
Ж
Жанна
13 авг 2019
Добрый день, ездили в тур "вся Карелия" с 10.08 по 12.08 с чудесным экскурсоводом Александрой. Очень понравилось, благодаря Александре переезды в автобусе прошли незаметно и интересно. Очень благодарны гиду за созданную атмосферу и познавательные рассказы, узнали много нового и время прошло незаметно. Будем надеяться на новую встречу.
В
Варвара
12 июл 2019
Доброго времени суток! Буквально вчера мы с семьёй вернулись из трёхдневной поездки по Карелии с гидом Матвеевой Александрой и водителем Сергеем. Гид — человек с большим диапазоном знаний о Карелии
К
Ксения
14 мая 2019
Доброй ночи всем! Ездили в трехдневный тур по Карелии с 9 по 11 мая 2019г. Впечатлений после поездки -море!!! Нас сопровождал гид Александр Шаров- очень интересный человек,мастер своего дела,знаток истории,веселый
Э
Эмилия
6 июн 2018
Очень благодарны Скантуру за подобранный тур в длинною 3 дня в Карелию, в парк Рускеала! Так все там понравилось. Хотим сказать огромное спасибо экскурсоводу Андрееву Сергею. Настоящий профессионал и видно
Т
Татьяна
4 мая 2018
Всем привет! Ездили в трехдневный тур вся Карелия 29.04. Долго думали, где можно отдохнуть за столь короткое время и не ошиблись, выбрав Карелию. Три дня увлекательной поездки пролетели быстро, оставляя
Е
Екатерина
30 апр 2016
Добрый вечер!! Мы с мужем тоже побывали в Карелии! Были там 3 дня! Нам все очень понравилось кроме некоторых кафе и ресторанах! По разговорам местных жителей они все считают что
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