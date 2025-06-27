Индивидуальная
до 6 чел.
Цветущий Крым: водопады Байдарской долины - экскурсия в Севастополе
Погрузитесь в уникальную атмосферу Крыма с экскурсией по водопадам Байдарской долины и его живописным уголкам
Начало: Улица Гоголя, 2, Севастополь
Расписание: 07.04.2021,12.04.2021,14.04.2021 с 9-00 до 19-00
Завтра в 09:00
17 июл в 09:00
14 000 ₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фототур: Крымские маковые поля в мае - путешествие и фотосессия
Погрузитесь в мир красоты Крыма: фототур по цветущим маковым полям. Впечатления и профессиональные фото гарантированы
Начало: Г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 2
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
17 июл в 09:00
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Бахчисарай: историческое путешествие - Чуфут-Кале, монастыри и храмы
Исследуйте сокровища Бахчисарая: пещерный город, древние монастыри и уникальный Бисерный Храм
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
19 июл в 08:30
2000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга27 июня 2025понравилось поселение Чуфут-кале, гид Алексей замечательный - с юмором, тактичный, корректный. Бахчисарай - на реконструкции, посмотрели совсем немного. В обед были в
- ННаталья19 июня 2025Шикарные виды, пещерный город впечатлил,ханский дворец,хоть и был по большей части на реставрации, но оставил приятное впечатление. Лавандовое поле было приятным бонусом. Экскурсовод и водитель очень интересно рассказывали о героизме севастопольцев и в общем крымчан…
- ВВадим8 июня 2025Бисерного храма в экскурсии НЕТ! Кто едет чтобы туда попасть - выберите другую экскурсию. Экскурсоводы и водитель хорошие. Транспорт 🚗 хороший, с кондиционером. Экскурсия понравилась. Времени на посещение монастыря мало.
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Качинская долина»
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