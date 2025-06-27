понравилось поселение Чуфут-кале, гид Алексей замечательный - с юмором, тактичный, корректный. Бахчисарай - на реконструкции, посмотрели совсем немного. В обед были в

замечательном кафе "Ашлама-сарай" в Староселье- очень чисто, уютно, очень красивая территория, вкусное еда, очень приятное обслуживание. Бонусом было лавандовое поле - всё замечательно.

Н Наталья

Шикарные виды, пещерный город впечатлил,ханский дворец,хоть и был по большей части на реставрации, но оставил приятное впечатление. Лавандовое поле было приятным бонусом. Экскурсовод и водитель очень интересно рассказывали о героизме севастопольцев и в общем крымчан…