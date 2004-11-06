Что вы увидите
- Горы
- море
- олимпийские объекты и многое другое в зависимости от выбранного маршрута.
Что вас ждёт:
- Вертолётные прогулки на Robinson Raven R 44 и на Robinson Raven R 66.
- Вес вертолёта 650 кг. Вылетаем из Сочи, Адлера, Красной Поляны. Прогулка 👣 проходит на высоте 500-700 метров. Средняя скорость 200 км/час. Продолжительность полёта — от 30 минут. Посадка — 3 человека.
К вашем услугам опытные пилоты, эксклюзивный дорогой трансфер до места посадки и обратно (не входит в стоимость), высокий уровень обслуживания и следующий маршрут:
Красная Поляна
Полет из Сочи/Адлера - Красная Поляна - Олимпийский парк 🌳 - Набережная - Полет над морем - Сочи/Адлер (программа без посадок)
Важная информация:
- Также осуществляем полеты в Крым, Ялту, Краснодар и другие города;
- Обратите внимание, полёт необходимо бронировать не менее, чем за 3 дня до вылета!
- Внимание — в зависимости от сезона и погодных условий маршруты могут быть изменены или недоступны, узнавайте заранее
Вместимость 3 пассажира + пилот
Страховка включена
Оплата наличными на месте
Выдается подарочный сертификат
Вес до 250 кг и зависит от погодных условий
Посадка в:
Сочи
Адлер
Красная Поляна
Начало
🚩 Адлер, Сочи, Красная Поляна - ваш отель
Место завершения
🏁 Адлер, Сочи, Красная Поляна
Экскурсия проводится По запросу
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юлия П.
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