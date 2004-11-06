Город с высоты — полёт над Сочи на частном вертолёте

Юлия П.
Юлия П. – Гид из Сочи
На экскурсиях и прогулках на вертолёте, вы можете зависнуть над горами, полетать над морем, взглянуть на олимпийские объекты с высоты птичьего полёта, увидеть трассу Формулы 1 и большое количество других достопримечательностей 🏛️, а также сделать шикарные фотографии 📸.
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Экскурсия

105 000 ₽ за экскурсию

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Город с высоты — полёт над Сочи на частном вертолёте
Город с высоты — полёт над Сочи на частном вертолёте

Что вы увидите

  • Горы
  • море
  • олимпийские объекты и многое другое в зависимости от выбранного маршрута.

Что вас ждёт:

  • Вертолётные прогулки на Robinson Raven R 44 и на Robinson Raven R 66.
  • Вес вертолёта 650 кг. Вылетаем из Сочи, Адлера, Красной Поляны. Прогулка 👣 проходит на высоте 500-700 метров. Средняя скорость 200 км/час. Продолжительность полёта — от 30 минут. Посадка — 3 человека.

К вашем услугам опытные пилоты, эксклюзивный дорогой трансфер до места посадки и обратно (не входит в стоимость), высокий уровень обслуживания и следующий маршрут:

    Красная Поляна
    Полет из Сочи/Адлера - Красная Поляна - Олимпийский парк 🌳 - Набережная - Полет над морем - Сочи/Адлер (программа без посадок)

    Важная информация:

    • Также осуществляем полеты в Крым, Ялту, Краснодар и другие города;
    • Обратите внимание, полёт необходимо бронировать не менее, чем за 3 дня до вылета!
    • Внимание — в зависимости от сезона и погодных условий маршруты могут быть изменены или недоступны, узнавайте заранее
    Вместимость 3 пассажира + пилот
    Страховка включена
    Оплата наличными на месте
    Выдается подарочный сертификат
    Вес до 250 кг и зависит от погодных условий

    Посадка в:

      Сочи
      Адлер
      Красная Поляна
      +Что входит
      • Аренда вертолета
      Что не входит
      • Трансфер
      Начало
      🚩 Адлер, Сочи, Красная Поляна - ваш отель
      Место завершения
      🏁 Адлер, Сочи, Красная Поляна
      Город с высоты — полёт над Сочи на частном вертолёте
      Город с высоты — полёт над Сочи на частном вертолёте

      Экскурсия проводится По запросу

      • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
      🕐 Показать доступные даты
      Юлия П.
      Юлия П.
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