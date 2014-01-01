Экскурсионная программа:Красная поляна

Здесь вы заедете в гости к семье потомственных виноделов и пасечников. Вы попробуете краснополянские вкусности: мёд, вино 🍷 и знаменитый чай. Там же можно будет пообедать.

Курорт «Красная поляна» (бывший "Горки город")

Всесезонный «город-курорт» и игорная зона.

Курорт «Роза хутор»

Самый знаменитый курорт, который называют маленькой Швейцарией. И это полностью оправданно, ведь архитектура этого места мгновенно переносит нас в атмосферу маленького европейского городка.

Научно-познавательный центр «Галактика»

Вас ждёт великолепная смотровая площадка и поющие фонтаны.

Парк «Зеленая планета»

Настоящий фантастический мир в горах ⛰️. Огромные зелёные фигуры животных и героев любимых сказок понравятся и детям, и взрослым.

Медвежий угол с минеральным источником Чвижепсе

Минеральная вода, бьющая прямо из-под земли, и прекрасная легенда о любви — вот что главное в этом месте. По легенде местный водопад исполняет желания.

Ущелье Ахцу

Здесь вы увидите не только величественные скалы и бурную горную реку, но и самый длинный подвесной мост в мире — SkyBridge.

Олимпийский парк 🌳 и шоу поющих фонтанов. По окончании экскурсии 🧭 у вас будет возможность попасть на шоу, но в этом случае мы не сможем доставить вас туда от куда забрали.

10:30 — сборы;

11:00 — выезд;

11:25 — Ахштырский каньон;

12:45 — Ах-цу;

13:20 — Чвижепсе;

14:00 — Дегустационный зал, обед;

15:30 — Красная Поляна курорт, канатная дорога;

17:45 — Газпром;

18:30 — Роза Хутор;

19:45 — отправление назад;

20:30 — Олимпийский парк. Важная информация:Обратите внимание, что порядок посещения может меняться в зависимости от дорожной ситуации, но все объекты обязательно посещаем;