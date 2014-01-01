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Красная поляна — Олимпийское наследие. Канатная дорога включена

3.7
15 отзывов
Happy T.
Happy T. – Гид из Сочи
Помните, в 2014 году зимняя Олимпиада прошла в Сочи? В одночасье Сочи превратился не только в морской курорт, но и курорт для зимних видов спорта.

Для этого здесь есть все — современная канатная дорога, трассы для лыж и сноубордов.

Все это сочетается с изумительной природой и традиционной жизнью пасечников и виноделов.

За один день у вас будет возможность изучить современный Сочи и его многовековые традиции.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 300 ₽ за человека

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Красная поляна — Олимпийское наследие. Канатная дорога включена
Красная поляна — Олимпийское наследие. Канатная дорога включена

Что вы увидите

  • Красная поляна
  • Курорт «Красная поляна» (бывший "Горки город")
  • Курорт «Роза хутор»
  • Научно-познавательный центр «Галактика»
  • Парк «Зеленая планета»
  • Медвежий угол с минеральным источником Чвижепсе
  • Ущелье Ахцу
  • Подвесной мост SkyBridge
  • Олимпийский парк и шоу поющих фонтанов
Экскурсионная программа:Красная поляна
Здесь вы заедете в гости к семье потомственных виноделов и пасечников. Вы попробуете краснополянские вкусности: мёд, вино 🍷 и знаменитый чай. Там же можно будет пообедать.
Курорт «Красная поляна» (бывший "Горки город")
Всесезонный «город-курорт» и игорная зона.
Курорт «Роза хутор»
Самый знаменитый курорт, который называют маленькой Швейцарией. И это полностью оправданно, ведь архитектура этого места мгновенно переносит нас в атмосферу маленького европейского городка.
Научно-познавательный центр «Галактика»
Вас ждёт великолепная смотровая площадка и поющие фонтаны.
Парк «Зеленая планета»
Настоящий фантастический мир в горах ⛰️. Огромные зелёные фигуры животных и героев любимых сказок понравятся и детям, и взрослым.
Медвежий угол с минеральным источником Чвижепсе
Минеральная вода, бьющая прямо из-под земли, и прекрасная легенда о любви — вот что главное в этом месте. По легенде местный водопад исполняет желания.
Ущелье Ахцу
Здесь вы увидите не только величественные скалы и бурную горную реку, но и самый длинный подвесной мост в мире — SkyBridge.
Олимпийский парк 🌳 и шоу поющих фонтанов. По окончании экскурсии 🧭 у вас будет возможность попасть на шоу, но в этом случае мы не сможем доставить вас туда от куда забрали.
10:30 — сборы;
11:00 — выезд;
11:25 — Ахштырский каньон;
12:45 — Ах-цу;
13:20 — Чвижепсе;
14:00 — Дегустационный зал, обед;
15:30 — Красная Поляна курорт, канатная дорога;
17:45 — Газпром;
18:30 — Роза Хутор;
19:45 — отправление назад;
20:30 — Олимпийский парк. Важная информация:Обратите внимание, что порядок посещения может меняться в зависимости от дорожной ситуации, но все объекты обязательно посещаем;
  • В стоимость экскурсии уже включен подъем в горы на канатной дороге;
  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
  • Подъем в горы на канатной дороге на второй уровень курортов
  • Дегустации меда, чая, вина и чачи.
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
  • Обед (по желанию)
  • Экологический сбор при посещении источника Чвижепсе (100 руб. ).
  • Трансфер из Сочи - 800 руб. с человека
Начало
🚩 Адлер, КПП любого отеля.
Место завершения
🏁 Мы привезем вас туда, от куда забрали.
Красная поляна — Олимпийское наследие. Канатная дорога включена
Красная поляна — Олимпийское наследие. Канатная дорога включена
Красная поляна — Олимпийское наследие. Канатная дорога включена
Красная поляна — Олимпийское наследие. Канатная дорога включена
Красная поляна — Олимпийское наследие. Канатная дорога включена
Красная поляна — Олимпийское наследие. Канатная дорога включена

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Happy T.
Happy T.
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15 отзывов оставили туристы

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