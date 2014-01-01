Экскурсионная программа:Красная поляна
Здесь вы заедете в гости к семье потомственных виноделов и пасечников. Вы попробуете краснополянские вкусности: мёд, вино 🍷 и знаменитый чай. Там же можно будет пообедать.
Курорт «Красная поляна» (бывший "Горки город")
Всесезонный «город-курорт» и игорная зона.
Курорт «Роза хутор»
Самый знаменитый курорт, который называют маленькой Швейцарией. И это полностью оправданно, ведь архитектура этого места мгновенно переносит нас в атмосферу маленького европейского городка.
Научно-познавательный центр «Галактика»
Вас ждёт великолепная смотровая площадка и поющие фонтаны.
Парк «Зеленая планета»
Настоящий фантастический мир в горах ⛰️. Огромные зелёные фигуры животных и героев любимых сказок понравятся и детям, и взрослым.
Медвежий угол с минеральным источником Чвижепсе
Минеральная вода, бьющая прямо из-под земли, и прекрасная легенда о любви — вот что главное в этом месте. По легенде местный водопад исполняет желания.
Ущелье Ахцу
Здесь вы увидите не только величественные скалы и бурную горную реку, но и самый длинный подвесной мост в мире — SkyBridge.
Олимпийский парк 🌳 и шоу поющих фонтанов. По окончании экскурсии 🧭 у вас будет возможность попасть на шоу, но в этом случае мы не сможем доставить вас туда от куда забрали.
10:30 — сборы;
11:00 — выезд;
11:25 — Ахштырский каньон;
12:45 — Ах-цу;
13:20 — Чвижепсе;
14:00 — Дегустационный зал, обед;
15:30 — Красная Поляна курорт, канатная дорога;
17:45 — Газпром;
18:30 — Роза Хутор;
19:45 — отправление назад;
20:30 — Олимпийский парк. Важная информация:Обратите внимание, что порядок посещения может меняться в зависимости от дорожной ситуации, но все объекты обязательно посещаем;
- В стоимость экскурсии уже включен подъем в горы на канатной дороге;
- Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.