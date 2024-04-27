Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт • Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний) • Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.

Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.

Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием.

Экскурсия по самому популярному маршруту к озеру Рица с посещением одного из самых красивых пляжей Абхазии. Начнётся наш день с курорта Гагра: ресторан «Гагрипш», парк принца Ольденбургского и Колоннада. Далее отправимся в сторону рицинского реликтового национального парка. Там у нас будет много остановок по пути к жемчужине Абхазии — озеру Рица. Мы посетим такие популярные места как водопады «Девичьи и Мужские слезы», Юпшарский каньон, голубое озеро. Так же у нас будет много остановок, где автобусные экскурсии не останавливаются: волшебный самшитовый лес, живописные локации с качелями у реки, подвесные мосты, слияния рек, смотровую Чабгарский карниз. На озере Рица мы посетим смотровую площадку, прогуляемся по набережной и выйдем к берегу. По желанию вы можете покататься на катамаране. Зарядившись очарованием Абхазии, мы отправимся на обед в красивый ресторан на реке, где есть стеклянный мост, качели и приятная территория для прогулок с панорамными видами. Отведав абхазской кухни, мы поедем в заповедник Мюссера, на закрытый пляж пансионата. Там кристальная вода, хвойный лес, песчаный пляж, а вход в воду — мелкая галька. По соседству с этим пляжем находятся дачи Сталина и Горбачева. Вожди знали, где строить себе дачи! После пляжа, мы отправимся в ещё одно красивое место — храм Амбара, 6 века постройки, и качели на дереве у самого берега моря. Какие документы нужны для въезда в Абхазию: