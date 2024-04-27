Экскурсия к горному озеру Рица и красивейшему пляжу Абхазии.
Начнём день с посещение курорта Гагра, затем отправимся к рицинскому реликтовому национальному парку, по пути посетив уникальные места, такие как водопады «Девичьи и Мужские слезы», Юпшарский каньон и голубое озеро.
А после обеда мы поедем к пляжу, поражающему своей красотой, в заповеднике Мюссера, где когда-то находились дачи Сталина и Горбачёва.
Начнём день с посещение курорта Гагра, затем отправимся к рицинскому реликтовому национальному парку, по пути посетив уникальные места, такие как водопады «Девичьи и Мужские слезы», Юпшарский каньон и голубое озеро.
А после обеда мы поедем к пляжу, поражающему своей красотой, в заповеднике Мюссера, где когда-то находились дачи Сталина и Горбачёва.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- 1. Смотровая балка на город и побережье
- 2.Г. Гагра
- 3. Парк Принца Ольденбургского
- 4. Легендарный ресторан Гагрипш
- 5. Водопад «Девичьи слезы»
- 6. Подвесной мост через реку Бзыбь
- 7. Въезд в Рицинский национальный парк (билеты оплачиваете в кассе: взрослый - 700р, дети 8-12 лет - 200р, дети до 8 лет - бесплатно)
- 8. Голубое озеро
- 9. Слияние рек
- 10. Самшитовый лес
- 11. Юпшарский каньон
- 12. Водопад «Мужские слезы»
- 13. Смотровая «Чабгарский карниз»
- 14.О. Рица (плавание на катамаране по желанию)
- 15. По желанию - обед в кафе
- 16. Мюссера
- 17. Храм «Амбара»
- 18. Подвесные качели на берегу моря
- 19. Пляж для купания с самой чистой водой (въезд 200р)
Описание
Экскурсия по самому популярному маршруту к озеру Рица с посещением одного из самых красивых пляжей Абхазии. Начнётся наш день с курорта Гагра: ресторан «Гагрипш», парк принца Ольденбургского и Колоннада. Далее отправимся в сторону рицинского реликтового национального парка. Там у нас будет много остановок по пути к жемчужине Абхазии — озеру Рица. Мы посетим такие популярные места как водопады «Девичьи и Мужские слезы», Юпшарский каньон, голубое озеро. Так же у нас будет много остановок, где автобусные экскурсии не останавливаются: волшебный самшитовый лес, живописные локации с качелями у реки, подвесные мосты, слияния рек, смотровую Чабгарский карниз. На озере Рица мы посетим смотровую площадку, прогуляемся по набережной и выйдем к берегу. По желанию вы можете покататься на катамаране. Зарядившись очарованием Абхазии, мы отправимся на обед в красивый ресторан на реке, где есть стеклянный мост, качели и приятная территория для прогулок с панорамными видами. Отведав абхазской кухни, мы поедем в заповедник Мюссера, на закрытый пляж пансионата. Там кристальная вода, хвойный лес, песчаный пляж, а вход в воду — мелкая галька. По соседству с этим пляжем находятся дачи Сталина и Горбачева. Вожди знали, где строить себе дачи! После пляжа, мы отправимся в ещё одно красивое место — храм Амбара, 6 века постройки, и качели на дереве у самого берега моря. Какие документы нужны для въезда в Абхазию:
- Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт • Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний) • Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.
- Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.
- Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Смотровая балка на город и побережье
- 2.Г. Гагра
- 3. Парк Принца Ольденбургского
- 4. Легендарный ресторан Гагрипш
- 5. Водопад «Девичьи слезы»
- 6. Подвесной мост через реку Бзыбь
- 7. Въезд в Рицинский национальный парк (билеты оплачиваете в кассе: взрослый - 700р, дети 8-12 лет - 200р, дети до 8 лет - бесплатно)
- 8. Голубое озеро
- 9. Слияние рек
- 10. Самшитовый лес
- 11. Юпшарский каньон
- 12. Водопад «Мужские слезы»
- 13. Смотровая «Чабгарский карниз»
- 14.О. Рица (плавание на катамаране по желанию)
- 15. По желанию - обед в кафе
- 16. Мюссера
- 17. Храм «Амбара»
- 18. Подвесные качели на берегу моря
- 19. Пляж для купания с самой чистой водой (въезд 200р)
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Въезд в Рицинский национальный парк: 700 руб. взрослый, дети от 8 до 12 лет - 200 руб., до 8 лет - бесплатно
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель или квартира
Завершение: Возвращаю откуда забрал, либо в любую точку, если она не сильно отклоняется от маршрута
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- При себе необходимо иметь паспорта РФ, на детей - свидетельство о рождении если ребенку нет 18 лет и он едет без родителей, то нужна нотариальная доверенность на выезд
- Наличные деньги
- Купальные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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