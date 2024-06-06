Семейные развлекательные туры Соловецкого

Найдено 10 туров в категории «Можно с детьми» в Соловецком, цены от 29 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Соловки - тайны севера
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Соловки - тайны севера
Начало: Кемь
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
34 500 за человека
Соловецкие острова и Беломорканал
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Соловецкие острова и Беломорканал
Начало: Беломорск
24 июня в 10:00
29 июля в 10:00
от 42 400 за человека
Гармония Севера на Соловках
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Гармония Севера на Соловках
Начало: г. Кемь
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
37 200 за человека
Тур выходного дня на Соловки
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Тур выходного дня на Соловки
Начало: Г. Петрозаводск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 29 950 за человека
Святая легенда. Гранд-тур на Соловецкие острова
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Святая легенда. Гранд-тур на Соловецкие острова
Начало: Г. Кемь
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 59 500 за человека
Магия Соловецких островов
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Магия Соловецких островов
Начало: Г. Кемь
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 49 000 за человека
Соловки. Собственный взгляд на историю и легенды
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Соловки. Собственный взгляд на историю и легенды
Начало: Г. Кемь
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 43 800 за человека
Чудеса Соловецкой природы
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Чудеса Соловецкой природы
Начало: Г. Кемь
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 50 300 за человека
Архипелаг Соловки. Святая легенда
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Архипелаг Соловки. Святая легенда
Начало: Г. Кемь
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 51 500 за человека
Пять чудес Соловецких островов
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Пять чудес Соловецких островов
Начало: г. Петрозаводск
20 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 40 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лина
    6 июня 2024
    Тур выходного дня на Соловки
    Программа тура, размещение, питание, передвижения на маршруте - выше всяческих похвал. Хочу так же отметить прекрасную работу экскурсоводов на всех
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    объектах показа, особенно впечатлил Александр из Медвежьегорска своим рассказом о строительстве Беломоро-Балтийского канала. Низкий поклон нашему гиду Анне! Она сделала наше путешествие необыкновенным! Сколько интересного рассказала Карелии, сразу понятно, что это человек, влюбленный в свой край, обладающий обширными знаниями. Анна - прекрасный организатор, всегда была на связи, всегда проговаривала все орг. моменты. Русский Север прекрасен! Поезжайте в этот тур и убедитесь сами.

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  • А
    Александра
    15 мая 2024
    Тур выходного дня на Соловки
    Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
    Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
  • А
    Анна
    15 мая 2024
    Святая легенда. Гранд-тур на Соловецкие острова
    Встретили и разместили без проблем, согласно договоренностям по туру. Катали на отличном автобусе. Гид и водитель были замечательными!!! Всем довольны.
  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    Гармония Севера на Соловках
    Грамотно продумано время встречи группы, дорога, порядок посещений объектов. Все это позволяло не уставать на маршруте и чувствовать себя комфортно.
  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Соловки - тайны севера
    Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным.
    Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточнымНе понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным
  • А
    Анна
    3 мая 2024
    Тур выходного дня на Соловки
    Спасибо экскурсоводу Людмиле)очень хорошая гостиница, вкусные обеды и завтраки.
  • Ю
    Юлия
    24 марта 2024
    Архипелаг Соловки. Святая легенда
    Всё было замечательно.
  • В
    Вера
    19 марта 2024
    Архипелаг Соловки. Святая легенда
    Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.
    Организация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отлично
  • М
    Михаил
    30 января 2024
    Соловки - тайны севера
    Посетили в январе 2024 гостеприимный Петрозаводск с обзорной экскурсией, были в питомнике ездовых собак, это было классно, на следующий день
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    знакомились с памятником деревянному зодчеству- островом Кижи, потом гуляли в горном парке Рускеала, а в день отъезда видели красавец Кивач. Отличный тур, рекомендую всем кто не видел Карелию, или тем кто был только летом. Исключительно положительные эмоции - благодаря труду гида Анны Струневской, специалист чей профессионализм выделяется! Время в дороге проходило почти незаметно, под интересные и подробные рассказы о Карелии, людях, фактах, флоре и фауне этого чудесного края. Анна настоящий знаток и человек любящий родные просторы, это придало нашему туру теплоты и домашнего уюта! Так же хочется поблагодарить нашего водителя Вадима, автобус всегда вовремя, чист, комфортен даже в сложных дорожных условиях под его управлением. Так же спасибо за настроение Сергею и Людмиле из гордого и несгибаемого Донецка, вы душа компании! Спасибо Виталию и Ирине из Саранска.

  • П
    Павел
    3 сентября 2023
    Пять чудес Соловецких островов
    Всё было исключительно хорошо подготовлено. Ничего не забыто, запасы продовольствия ещё остались с излишком на базе. Спальные мешки чистые и
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    теплые, палатки удобные и свежие. Инструктор Семён, несмотря на молодость, довольно опытный и сметливый парень. Давал нужные и своевременные советы и заказывал отличные песни нашему полевому гитаристу из группы)))

Ответы на вопросы от путешественников по Соловецкому в категории «Можно с детьми»

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Сейчас в Соловецком в категории "Можно с детьми" можно забронировать 10 авторских туров от 29 950 до 59 500. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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