Рускеальские водопады, секретный мраморный карьер и экотропа

Индивидуальная экскурсия в Сортавале

Провести полдня в живописных природных уголках Карелии

Этот маршрут идеально подойдёт для знакомства с Карелией.

Если вы любите природные достопримечательности, а также непопулярные среди туристов локации — то нам по пути! Водопады Ахинкоски, где снимали «А зори здесь тихие», мраморный карьер — но не «Рускеала», а секретный, без толп людей, и экотропа, где любил бывать Рерих — вот наш маршрут. При желании добавим в него обед в уютном кафе.
Рускеальские водопады, секретный мраморный карьер и экотропа
Рускеальские водопады, секретный мраморный карьер и экотропа
Рускеальские водопады, секретный мраморный карьер и экотропа
Рускеальские водопады, секретный мраморный карьер и экотропа
Рускеальские водопады, секретный мраморный карьер и экотропа
Рускеальские водопады, секретный мраморный карьер и экотропа
Рускеальские водопады, секретный мраморный карьер и экотропа
Рускеальские водопады, секретный мраморный карьер и экотропа
Рускеальские водопады, секретный мраморный карьер и экотропа
Рускеальские водопады, секретный мраморный карьер и экотропа
Рускеальские водопады, секретный мраморный карьер и экотропа
Рускеальские водопады, секретный мраморный карьер и экотропа
Рускеальские водопады, секретный мраморный карьер и экотропа
Рускеальские водопады, секретный мраморный карьер и экотропа
Рускеальские водопады, секретный мраморный карьер и экотропа
Рускеальские водопады, секретный мраморный карьер и экотропа
Рускеальские водопады, секретный мраморный карьер и экотропа
Ближайшие даты:
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Водопады Ахинкоски — наша первая остановка. Именно здесь в холодном мае 1972 года были съёмки знаменитой сцены купания из фильма «А зори здесь тихие». Вы сможете прогуляться по маршруту, загадать желание и сделать красивые фото. Этот водопад не замерзает даже в самую холодную зиму!
  • Мраморный карьер. Следующая остановка — не тот популярный карьер «Рускеала», где всегда многолюдно. Наш карьер неизвестный, но не менее живописный. Вы полюбуетесь его лазурной водой — летом она прогревается и становится комфортной для купания!
  • Экотропа «Вдохновение». Вы подниметесь по оборудованному живописному маршруту, полюбуетесь ладожскими шхерами с высоты. История мест очень богатая: здесь любил бывать Николай Рерих, написавший более 200 картин в этих краях. А Майя Плисецкая с Родионом Щедриным провели здесь медовый месяц.

После насыщенного маршрута, если захотите, заедем перекусить в ресторане Gard или кафе «Приладожье», где можно купить свежую красную рыбу.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительно оплачивается

  • Рускеальские водопады — 400 руб. с человека
  • Этотропа «Вдохновение» — 350 руб. с человека
  • Обед (по желанию)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Сортавалы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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