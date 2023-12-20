Провести полдня в живописных природных уголках Карелии
Этот маршрут идеально подойдёт для знакомства с Карелией.
Если вы любите природные достопримечательности, а также непопулярные среди туристов локации — то нам по пути! Водопады Ахинкоски, где снимали «А зори здесь тихие», мраморный карьер — но не «Рускеала», а секретный, без толп людей, и экотропа, где любил бывать Рерих — вот наш маршрут. При желании добавим в него обед в уютном кафе.
Если вы любите природные достопримечательности, а также непопулярные среди туристов локации — то нам по пути! Водопады Ахинкоски, где снимали «А зори здесь тихие», мраморный карьер — но не «Рускеала», а секретный, без толп людей, и экотропа, где любил бывать Рерих — вот наш маршрут. При желании добавим в него обед в уютном кафе.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Водопады Ахинкоски — наша первая остановка. Именно здесь в холодном мае 1972 года были съёмки знаменитой сцены купания из фильма «А зори здесь тихие». Вы сможете прогуляться по маршруту, загадать желание и сделать красивые фото. Этот водопад не замерзает даже в самую холодную зиму!
- Мраморный карьер. Следующая остановка — не тот популярный карьер «Рускеала», где всегда многолюдно. Наш карьер неизвестный, но не менее живописный. Вы полюбуетесь его лазурной водой — летом она прогревается и становится комфортной для купания!
- Экотропа «Вдохновение». Вы подниметесь по оборудованному живописному маршруту, полюбуетесь ладожскими шхерами с высоты. История мест очень богатая: здесь любил бывать Николай Рерих, написавший более 200 картин в этих краях. А Майя Плисецкая с Родионом Щедриным провели здесь медовый месяц.
После насыщенного маршрута, если захотите, заедем перекусить в ресторане Gard или кафе «Приладожье», где можно купить свежую красную рыбу.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительно оплачивается
- Рускеальские водопады — 400 руб. с человека
- Этотропа «Вдохновение» — 350 руб. с человека
- Обед (по желанию)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре Сортавалы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элиза — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 2879 туристов
Наша команда круглый год организовывает экскурсии по Ладожском шхерам: летом и осенью — на катере, весной и зимой — на аэролодке. Уверены, что вы будете очарованы красотой наших гранитных «фьордов». Так путешественники называют шхеры, впервые увидев их. Ждем всех в гости.
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