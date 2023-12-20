Этот маршрут идеально подойдёт для знакомства с Карелией. Если вы любите природные достопримечательности, а также непопулярные среди туристов локации — то нам по пути! Водопады Ахинкоски, где снимали «А зори здесь тихие», мраморный карьер — но не «Рускеала», а секретный, без толп людей, и экотропа, где любил бывать Рерих — вот наш маршрут. При желании добавим в него обед в уютном кафе.

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Описание

Что вас ожидает

Водопады Ахинкоски — наша первая остановка. Именно здесь в холодном мае 1972 года были съёмки знаменитой сцены купания из фильма «А зори здесь тихие». Вы сможете прогуляться по маршруту, загадать желание и сделать красивые фото. Этот водопад не замерзает даже в самую холодную зиму!

— наша первая остановка. Именно здесь в холодном мае 1972 года были съёмки знаменитой сцены купания из фильма «А зори здесь тихие». Вы сможете прогуляться по маршруту, загадать желание и сделать красивые фото. Этот водопад не замерзает даже в самую холодную зиму! Мраморный карьер. Следующая остановка — не тот популярный карьер «Рускеала», где всегда многолюдно. Наш карьер неизвестный, но не менее живописный. Вы полюбуетесь его лазурной водой — летом она прогревается и становится комфортной для купания!

Следующая остановка — не тот популярный карьер «Рускеала», где всегда многолюдно. Наш карьер неизвестный, но не менее живописный. Вы полюбуетесь его лазурной водой — летом она прогревается и становится комфортной для купания! Экотропа «Вдохновение». Вы подниметесь по оборудованному живописному маршруту, полюбуетесь ладожскими шхерами с высоты. История мест очень богатая: здесь любил бывать Николай Рерих, написавший более 200 картин в этих краях. А Майя Плисецкая с Родионом Щедриным провели здесь медовый месяц.

После насыщенного маршрута, если захотите, заедем перекусить в ресторане Gard или кафе «Приладожье», где можно купить свежую красную рыбу.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительно оплачивается