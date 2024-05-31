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Кидекши, а также Владимира и Москвы. В 2017 году реставрировал памятник А. С. Пушкина на Тверской и множество других столичных объектов, в том числе на Новодевичьем, Ваганьковском и Введенском кладбищах. Изучал и продолжаю изучать свой родной суздальский край. Как человек творческий люблю исследовать разные формы искусства и занимаюсь также музыкой, кино и театром.