История, легенды, расследования, мистика - на этой экскурсии будет всё.
Вы осмотрите ключевые памятники Суздаля, выясните их особенности и тайный смысл, поймёте логику и верования наших предков. Понемногу коснёмся всех сфер
Вы осмотрите ключевые памятники Суздаля, выясните их особенности и тайный смысл, поймёте логику и верования наших предков. Понемногу коснёмся всех сфер
6 причин купить эту экскурсию
- 🕵️♂️ Увлекательные расследования и легенды
- 🏰 Посещение ключевых памятников Суздаля
- 🎥 Редкие видеоматериалы и кинофакты
- 📜 Исторические факты и тайны
- 🍹 Рецепт магического напитка
- 🏞️ Живописные виды и смотровые площадки
Что можно увидеть
- Суздальский кремль
- Успенский храм
- Аллея трёх гениев
- Старинный купеческий дом-музей
- Крепостные валы
- Торговая площадь
- Казанский храм
- Дом Бальзаминова
- Ризоположенский монастырь
- Александровский монастырь
- Покровский монастырь
- Спасо-Евфимиев монастырь
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Основные точки маршрута:
- Суздальский кремль: Успенский храм, аллея трёх гениев, старинный купеческий дом-музей и крепостные валы
- Центр города: Торговая площадь, смотровая площадка, Казанский храм и Дом Бальзаминова
- Ризоположенский монастырь и его собор
- Александровский монастырь: собор и смотровая площадка с видами на Покровский и Спасо-Евфимиев монастыри
По вашему желанию можем посетить Покровский монастырь и его усыпальницу
На экскурсии:
- Я расскажу, как появился Суздаль и каким образом ему присвоили особый статус
- Покажу редчайшее видео, где Николай II с семьёй осматривает гигантский царь-фонарь, который сейчас хранится в нашем музее
- Объясню, как изначально выглядели могучие крепостные стены суздальского кремля с башнями, что такое «Лукоморье» и где его можно найти в Суздале
- Отведу к месту рождения легендарного отца-основателя русского фарфора 18 века и в деталях раскрою факты, которые по сей день утаивает Императорский фарфоровый завод
- Расскажу, куда сослали супругу московского князя и кто устроил первый конкурс красоты на Руси
- Покажу обитель, где провёл последние годы своей жизни «русский Нострадамус» 18 века. Перечислю его прогнозы и поразительные сбывшиеся факты.
- Поделюсь рецептом самого магического суздальского напитка, который канул в лету
- В купеческой избе объясню неожиданный смысл старинных крылатых фраз, которые мы до сих пор используем в повседневной речи
- Покажу отрывки из известных фильмов, отмечая ракурсы, с которых снимали яркие эпизоды в Суздале. Вспомним картины «Метель», «Женитьба Бальзаминова», «Мёртвые души» «Царь», «Андрей Рублёв» и другие.
Кому подойдёт экскурсия:
Экскурсия подойдёт для взрослых, подростков и детей от 9 лет, увлекающихся историей, легендами и расследованиями.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается посещение купеческой избы — 100 руб. /группа
- Экскурсия пешеходная, но если вы на своём транспорте, между некоторым точками мы можем перемещаться на автомобиле. В таком случае можем объехать город, побывав на самой отдалённой смотровой площадке Ильинского луга.
- На этой экскурсии мы не посещаем музеи
- Посоветую вам места, где проводят мастер-классы по лепке из глины, шитью, кузнечному делу, игре на колоколах и стрельбе из лука.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Свято-Александровского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Суздале
Провёл экскурсии для 294 туристов
Я гид-экскурсовод, художник-реставратор храмовой архитектуры, объектов культурного наследия и коренной житель Суздаля. Живу в моём городе-музее более 36 лет. Знаю здесь каждый уголок. Окончил СХРУ. Долгие годы реставрировал храмы Суздаля,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
31 мая 2024
Спасибо Сергею за экскурсию! Провел с нами более четырех часов, все показал и рассказал. Особенно понравилось, что Сергей показывал старые фотографии, чтобы понять, как изменился город. Рассказал и об истории, и об архитектуре, и о быте жителей Суздаля
Максим
10 мая 2024
Сергей отлично провел экскурсию. Время пролетело незаметно. Рассказал много интересных деталей о Суздале и его знаменитых жителях. Было очень интересно. Однозначно рекомендую
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