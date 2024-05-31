Суздаль: тропой веков

История, легенды и мистика Суздаля ждут вас! Погрузитесь в прошлое города, узнайте его тайны и особенности, посетите ключевые памятники и знаменитые места
История, легенды, расследования, мистика - на этой экскурсии будет всё.

Вы осмотрите ключевые памятники Суздаля, выясните их особенности и тайный смысл, поймёте логику и верования наших предков. Понемногу коснёмся всех сфер
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жизни города и вспомним известных личностей, связанных с ним. Узнаете, почему Суздаль такой особенный и отчего многие любят приезжать сюда регулярно.

Экскурсия включает посещение Суздальского кремля, Успенского храма, аллеи трёх гениев, старинного купеческого дома-музея и крепостных валов. В центре города вы увидите Торговую площадь, смотровую площадку, Казанский храм и Дом Бальзаминова. Также посетите Ризоположенский и Александровский монастыри. По вашему желанию можем посетить Покровский монастырь и его усыпальницу.

Экскурсия подойдёт для взрослых, подростков и детей от 9 лет, увлекающихся историей, легендами и расследованиями

5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🕵️‍♂️ Увлекательные расследования и легенды
  2. 🏰 Посещение ключевых памятников Суздаля
  3. 🎥 Редкие видеоматериалы и кинофакты
  4. 📜 Исторические факты и тайны
  5. 🍹 Рецепт магического напитка
  6. 🏞️ Живописные виды и смотровые площадки

Что можно увидеть

  • Суздальский кремль
  • Успенский храм
  • Аллея трёх гениев
  • Старинный купеческий дом-музей
  • Крепостные валы
  • Торговая площадь
  • Казанский храм
  • Дом Бальзаминова
  • Ризоположенский монастырь
  • Александровский монастырь
  • Покровский монастырь
  • Спасо-Евфимиев монастырь
Суздаль: тропой веков
Суздаль: тропой веков
Суздаль: тропой веков
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Основные точки маршрута:

  • Суздальский кремль: Успенский храм, аллея трёх гениев, старинный купеческий дом-музей и крепостные валы
  • Центр города: Торговая площадь, смотровая площадка, Казанский храм и Дом Бальзаминова
  • Ризоположенский монастырь и его собор
  • Александровский монастырь: собор и смотровая площадка с видами на Покровский и Спасо-Евфимиев монастыри

По вашему желанию можем посетить Покровский монастырь и его усыпальницу

На экскурсии:

  • Я расскажу, как появился Суздаль и каким образом ему присвоили особый статус
  • Покажу редчайшее видео, где Николай II с семьёй осматривает гигантский царь-фонарь, который сейчас хранится в нашем музее
  • Объясню, как изначально выглядели могучие крепостные стены суздальского кремля с башнями, что такое «Лукоморье» и где его можно найти в Суздале
  • Отведу к месту рождения легендарного отца-основателя русского фарфора 18 века и в деталях раскрою факты, которые по сей день утаивает Императорский фарфоровый завод
  • Расскажу, куда сослали супругу московского князя и кто устроил первый конкурс красоты на Руси
  • Покажу обитель, где провёл последние годы своей жизни «русский Нострадамус» 18 века. Перечислю его прогнозы и поразительные сбывшиеся факты.
  • Поделюсь рецептом самого магического суздальского напитка, который канул в лету
  • В купеческой избе объясню неожиданный смысл старинных крылатых фраз, которые мы до сих пор используем в повседневной речи
  • Покажу отрывки из известных фильмов, отмечая ракурсы, с которых снимали яркие эпизоды в Суздале. Вспомним картины «Метель», «Женитьба Бальзаминова», «Мёртвые души» «Царь», «Андрей Рублёв» и другие.

Кому подойдёт экскурсия:

Экскурсия подойдёт для взрослых, подростков и детей от 9 лет, увлекающихся историей, легендами и расследованиями.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается посещение купеческой избы — 100 руб. /группа
  • Экскурсия пешеходная, но если вы на своём транспорте, между некоторым точками мы можем перемещаться на автомобиле. В таком случае можем объехать город, побывав на самой отдалённой смотровой площадке Ильинского луга.
  • На этой экскурсии мы не посещаем музеи
  • Посоветую вам места, где проводят мастер-классы по лепке из глины, шитью, кузнечному делу, игре на колоколах и стрельбе из лука.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Свято-Александровского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
31 мая 2024
Спасибо Сергею за экскурсию! Провел с нами более четырех часов, все показал и рассказал. Особенно понравилось, что Сергей показывал старые фотографии, чтобы понять, как изменился город. Рассказал и об истории, и об архитектуре, и о быте жителей Суздаля
Максим
10 мая 2024
Сергей отлично провел экскурсию. Время пролетело незаметно. Рассказал много интересных деталей о Суздале и его знаменитых жителях. Было очень интересно. Однозначно рекомендую

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