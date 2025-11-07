Индивидуальная
до 7 чел.
Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
Прогулка по живописному городу на берегу моря с изящными домами, тихими улицами и богатой историей
Начало: Светлогорск-2
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от 5990 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По Светлогорску - с вниманием к деталям
Погрузитесь в атмосферу Светлогорска, гуляя по его улицам и паркам. Откройте для себя город с богатой историей и уникальной архитектурой
Начало: На набережной озера Тихое
17 дек в 14:00
18 дек в 11:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
Променады, свежесть Балтийского моря, ароматы сосновых лесов и свежая рыба, или Один день на курорте
Сегодня в 12:30
11 дек в 08:30
от 16 800 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Светлогорск - город в лесу или лес в городе? Узнайте на экскурсии, где вы увидите старинные виллы, скульптуры и уникальные мозаики. Насладитесь морским бризом
Начало: У озера Тихое
Завтра в 11:00
13 дек в 11:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборСветлогорск - маленькая Швейцария: экскурсия по жемчужине Калининграда
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: У «Макета средневекового Кёнигсберга»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6030 ₽
6700 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена7 ноября 2025Прекрасная экскурсия для знакомство с городом. Мы были с детьми 9 и 7 лет. Получили приятные впечатления
- ААлександр4 ноября 20251 ноября были с компанией на экскурсии в Светлогорске с гидом Екатериной. Прошлись по основным достопримечательностям и знаковым местам города. Всем очень понравилось. Екатерина душевный человек, чуткий к составу группы.
- ТТимур30 октября 2025В Светлогорске побывали в сентябре. С этим прекрасным городом-курортом нас познакомила гид Екатерина- мастер своего дела.
Екатерина глубоко знает историю Светлогорска
- ААнгелина30 октября 2025Экскурсия с гидом Екатериной была просто замечательной! Особенно запомнилась её внимательность и искреннее желание показать нам всё самое интересное. Отличное
- ЮЮлия18 октября 2025Большое спасибо за экскурсию! Это было размеренно, интересно и вообще чудесно! Гид Екатерина очень внимательна, много знает о городе и с удовольствие поделилась этим с нами! Очень здорово!
- ООльга10 октября 2025Экскурсия оставила хорошее впечатление! Приятный, эрудированный гид, учла все наши пожелания, подсказала вкусные места и дала рекомендации по нужным нам покупкам.
- ННаталия9 октября 2025Замечательная пешая экскурсия по Светлогорску, практически не почувствовали, что 3 часа ходили пешком, поскольку было очень интересно и содержательно. Очень
- ООльга6 октября 20255 октября 2025 года мы побывали на экскурсии по Светлогорску и остались в полном восторге! Хочу выразить особую благодарность нашему
- ААнна27 августа 2025Екатерина -гид с душой… По поведению, объему и преподнесению информации видно,что она влюблена в город и свою работу)Очень комфортно было путешествовать с ней. Она очень мобильна и подстраивается под темп,ритм и интересы своих слушателей,оперативно корректируя маршрут,при необходимости.
- ЮЮлия22 августа 2025Приятно познакомится с городом в компании влюбленного, неравнодушного к судьбе своего города экскурсовода, такого как Екатерина. Она задала неторопливый темп пребывания на этом курорте с внимательным отношением к мелочам.
- ЕЕлена18 августа 2025Были на замечательной экскурсии по Светлогорску вместе с Нозой!!!
Остались очень довольны!!!
Интересно, познавательно и самое главное комфортно. Ноза очень приветлива, с
- ММихаил14 августа 2025Ходили по Светлогорску с Вероникой, отлично. Три часа пролетели, даже ребёнку понравилось. Маршрут по городу проходил в малолюдных местах, где можно было спокойно слушать экскурсовода и фотографировать достопримечательности Светлогорска. Большое спасибо!
- ООльга8 августа 2025Вчера посетили экскурсию по Светлогорску с Елизаветой «От рыбацкой деревни до королевского курорта». Прогулка получилась очень познавательной, интересной и главное
- ООльга30 июля 2025Эту экскурсию для нас провела Екатерина. Мы с удовольствием прогулялись по Светлогорску - узнали много интересного о людях, об истории,
- ЖЖанна25 июля 2025Огромная благодарность гиду Елизавете за нашу великолепную прогулку по Светлогорску. Интересный маршрут, содержательное сопровождение на протяжении всей экскурсии. Увлекательное и познавательное путешествие удалось. В следующий раз обязательно обратимся к ней.
- ЕЕкатерина23 июля 2025Большое спасибо гиду Наталье за отличную прогулку по самым красивым улучкам Светлогорска, насыщенную интересными фактами его истории и хорошим настроением), очень милый и позитивный человек, любящий свое дело, которого очень приятно слушать, всем рекомендуем!
- ААндрей18 июля 2025Хотим выразить благодарность Екатерине за отличную индивидуальную экскурсию! С самого начала было видно, что она не просто профессионал своего дела,
- ГГелена18 июля 2025Добрый день! Вчера состоялась 3-х часовая экскурсия в Светлогорске. Как же нам повезло с гидом! Елизавета, огромное Вам спасибо за
- ААнна9 июля 2025Отличная пешая экскурсия. У нас гидом была Екатерина, отдельная ей благодарность за прогулку!
Очень рада, что взяли эту экскурсию. Светлогорск - волшебный лес.
- ЕЕлена6 июля 2025Экскурсовод была Наталья. Экскурсия потрясающая, и взрослые и дети влюбились в Светлогорск) Наталья очень милая, душевная, с ней было очень комфортно.
