6.5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия по Светлогорску и Зеленоградску
Погрузитесь в атмосферу курортной жизни и культурного наследия Светлогорска и Зеленоградска в увлекательной однодневной экскурсии
Завтра в 08:00
2 дек в 08:00
от 13 334₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Светлогорск: путешествие от древней деревни до изысканного курорта
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Идеально для любителей истории и природы
Начало: Светлогорск-2
Завтра в 10:00
2 дек в 10:00
от 59905 391₽ за всё до 5 чел.
1 час
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Сказки Раушена: 7 загадок Светлогорска»
Отправиться в необычное интерактивное путешествие и раскрыть секреты из прошлого
Начало: В переулке Гофмана
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
890₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльвира20 ноября 2024Прекрасный гид. Рекомендую. Все понравилось 👍
- ККонстантин29 октября 2024Екатерина- экскурсовод с душой! Яркие и незабываемые впечатления! Экскурсия превосходная, хочется вернуться вновь. Спасибо.
- ООльга26 октября 2024Екатерина очень приятная в общении, дала советы на оставшееся время в городе, но к сожалению не очень были удовлетворены рассказанным. Прогулка была неспешной, приятной но чего-то не хватило…
- ГГалина23 октября 2024Экскурсию нам провела замечательная Татьяна! С благодарностью оставляем наш отзыв о прогулке по городу. Эту чудесную прогулку рекомендуем всем, кто
- ООльга25 сентября 2024Наша экскурсия началась в городе Пионерский, затем мы посетили Зеленогорск и Светлогорск. Путешествие было приятным, радостным, познавательным и интересным. Наш
- ММария18 января 2024Алексей очень интересно рассказывал, во время экскурсии подстраивался под наш темп и нас) Алексей предусмотрел, и заранее заказал столик в ресторане с отличным видом. Всей нашей компании очень понравилось) огромное спасибо Алексею за прекрасно проведенный день)
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Скульптура «Ундина»»
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