Э Эльвира Курортные города Светлогорск и Зеленоградск Прекрасный гид. Рекомендую. Все понравилось 👍

К Константин Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта Екатерина- экскурсовод с душой! Яркие и незабываемые впечатления! Экскурсия превосходная, хочется вернуться вновь. Спасибо.

О Ольга Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта Екатерина очень приятная в общении, дала советы на оставшееся время в городе, но к сожалению не очень были удовлетворены рассказанным. Прогулка была неспешной, приятной но чего-то не хватило…

Г Галина Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта читать дальше приезжает в Светлогорск! Несмотря на осенний дождь, нам открывались картина за картиной, история за историей и это было волшебно). Спасибо, Татьяна Экскурсию нам провела замечательная Татьяна! С благодарностью оставляем наш отзыв о прогулке по городу. Эту чудесную прогулку рекомендуем всем, кто

О Ольга Курортные города Светлогорск и Зеленоградск читать дальше экскурсовод, Алексей, очень интеллигентный, тактичный, образованный молодой человек. Порадовал нас глубоким знанием истории края, заразил любовью и привязанностью к здешним местам. Конечно, мы захотели приехать ещё не один раз, чтобы продолжить наши путешествия. Благодарим нашего прекрасного гида!!! Наша экскурсия началась в городе Пионерский, затем мы посетили Зеленогорск и Светлогорск. Путешествие было приятным, радостным, познавательным и интересным. Наш