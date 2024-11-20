Скульптура «Ундина» – экскурсии в Светлогорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Скульптура «Ундина»» в Светлогорске, цены от 890 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
На машине
9 отзывов
6.5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия по Светлогорску и Зеленоградску
Погрузитесь в атмосферу курортной жизни и культурного наследия Светлогорска и Зеленоградска в увлекательной однодневной экскурсии
Завтра в 08:00
2 дек в 08:00
от 13 334 за всё до 3 чел.
Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
Пешая
скидка
10%
137 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Светлогорск: путешествие от древней деревни до изысканного курорта
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Идеально для любителей истории и природы
Начало: Светлогорск-2
Завтра в 10:00
2 дек в 10:00
от 59905 391 за всё до 5 чел.
Мобильный квест «Сказки Раушена: 7 загадок Светлогорска»
Пешая
1 час
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Сказки Раушена: 7 загадок Светлогорска»
Отправиться в необычное интерактивное путешествие и раскрыть секреты из прошлого
Начало: В переулке Гофмана
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
890 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эльвира
    20 ноября 2024
    Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
    Прекрасный гид. Рекомендую. Все понравилось 👍
  • К
    Константин
    29 октября 2024
    Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
    Екатерина- экскурсовод с душой! Яркие и незабываемые впечатления! Экскурсия превосходная, хочется вернуться вновь. Спасибо.
  • О
    Ольга
    26 октября 2024
    Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
    Екатерина очень приятная в общении, дала советы на оставшееся время в городе, но к сожалению не очень были удовлетворены рассказанным. Прогулка была неспешной, приятной но чего-то не хватило…
  • Г
    Галина
    23 октября 2024
    Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
    Экскурсию нам провела замечательная Татьяна! С благодарностью оставляем наш отзыв о прогулке по городу. Эту чудесную прогулку рекомендуем всем, кто
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    приезжает в Светлогорск! Несмотря на осенний дождь, нам открывались картина за картиной, история за историей и это было волшебно). Спасибо, Татьяна

    Экскурсию нам провела замечательная Татьяна! С благодарностью оставляем наш отзыв о прогулке по городу. Эту чудеснуюЭкскурсию нам провела замечательная Татьяна! С благодарностью оставляем наш отзыв о прогулке по городу. Эту чудеснуюЭкскурсию нам провела замечательная Татьяна! С благодарностью оставляем наш отзыв о прогулке по городу. Эту чудеснуюЭкскурсию нам провела замечательная Татьяна! С благодарностью оставляем наш отзыв о прогулке по городу. Эту чудеснуюЭкскурсию нам провела замечательная Татьяна! С благодарностью оставляем наш отзыв о прогулке по городу. Эту чудеснуюЭкскурсию нам провела замечательная Татьяна! С благодарностью оставляем наш отзыв о прогулке по городу. Эту чудеснуюЭкскурсию нам провела замечательная Татьяна! С благодарностью оставляем наш отзыв о прогулке по городу. Эту чудеснуюЭкскурсию нам провела замечательная Татьяна! С благодарностью оставляем наш отзыв о прогулке по городу. Эту чудесную
  • О
    Ольга
    25 сентября 2024
    Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
    Наша экскурсия началась в городе Пионерский, затем мы посетили Зеленогорск и Светлогорск. Путешествие было приятным, радостным, познавательным и интересным. Наш
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    экскурсовод, Алексей, очень интеллигентный, тактичный, образованный молодой человек. Порадовал нас глубоким знанием истории края, заразил любовью и привязанностью к здешним местам. Конечно, мы захотели приехать ещё не один раз, чтобы продолжить наши путешествия. Благодарим нашего прекрасного гида!!!

    Наша экскурсия началась в городе Пионерский, затем мы посетили Зеленогорск и Светлогорск. Путешествие было приятным, радостнымНаша экскурсия началась в городе Пионерский, затем мы посетили Зеленогорск и Светлогорск. Путешествие было приятным, радостнымНаша экскурсия началась в городе Пионерский, затем мы посетили Зеленогорск и Светлогорск. Путешествие было приятным, радостнымНаша экскурсия началась в городе Пионерский, затем мы посетили Зеленогорск и Светлогорск. Путешествие было приятным, радостнымНаша экскурсия началась в городе Пионерский, затем мы посетили Зеленогорск и Светлогорск. Путешествие было приятным, радостнымНаша экскурсия началась в городе Пионерский, затем мы посетили Зеленогорск и Светлогорск. Путешествие было приятным, радостнымНаша экскурсия началась в городе Пионерский, затем мы посетили Зеленогорск и Светлогорск. Путешествие было приятным, радостным
  • М
    Мария
    18 января 2024
    Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
    Алексей очень интересно рассказывал, во время экскурсии подстраивался под наш темп и нас) Алексей предусмотрел, и заранее заказал столик в ресторане с отличным видом. Всей нашей компании очень понравилось) огромное спасибо Алексею за прекрасно проведенный день)

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Скульптура «Ундина»»

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Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в ноябре 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Скульптура «Ундина»" можно забронировать 3 экскурсии от 890 до 13 334 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 146 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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