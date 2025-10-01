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без экскурсовода, но капитан нашего судна при встрече группы на КПП, рассказал про местную фауну, про рыб и местных млекопитающих, ответил на наши вопросы, было очень интересно!

Китов, к сожалению, мы не увидели, но видели полосатика Минке, морских «поросят», и конечно же вкус, запах, бесконечность и мощь голубой стихии Баренцева моря!!!

Сама организация очень понравилась, все четко- на кануне прислали всю информацию, фотографии, координаты где, кто и во сколько будет нас встречать! Ничего лишнего!

Спасибо всей команде!!!!