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Экскурсии по барам Териберки

Найдено 3 экскурсии в категории «Бары и ночная жизнь» в Териберке, цены от 4100 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Териберка: навстречу китам и ветру
2 часа
20 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Териберка: навстречу китам и ветру
Погрузитесь в мир арктических приключений в Териберке. Вас ждут невероятные пейзажи и, возможно, встреча с китами! Безопасность и комфорт обеспечены
Начало: На причале
«Во время путешествия по Баренцеву морю:»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
4100 ₽ за человека
Из Териберки - навстречу суровой и величественной красоте Арктики
На катере
3 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 11 чел.
Из Териберки - навстречу суровой и величественной красоте Арктики
Морская прогулка по Баренцеву морю на катере
Начало: В Териберке
Завтра в 10:00
11 июл в 10:00
5000 ₽ за человека
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Мини-группа
до 8 чел.
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Вы отправитесь в увлекательное путешествие в Териберку и по Баренцеву морю
«Вы отправитесь в увлекательное путешествие в Териберку и по Баренцеву морю»
от 12 000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

М
Териберка: навстречу китам и ветру
Дата посещения: 2 сен 2025
Прогулка 02.09.25 удалась, ясная солнечная погода! Спокойное движение по волнам! Красота! Не укачивает совсем! Угощали тёплыми напитками! Можно было, кому
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ветрено, укрыться в каюте, судно не маленькое, в отличном состоянии! Нам удалось увидеть тюленей, греющихся на камнях и какую то большую рыбу в воде, хочется верить, что это была белуха ). Спасибо за прогулку, увидели красоту с моря, капитан был очень общителен, отвечал на всякие наши вопросы)

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И
Териберка: навстречу китам и ветру
Обе поездки очень понравились! Начиная с возможности оперативно купить второй билет (у другого оператора не вышло, не было группы). Комфортный
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быстроходный катер, приятный капитан Вадим рассказывал по пути, смогли нагнать группу белух, виденных им ранее с предыдущей группой, и ещё полосатика. И горячие чай/кофе лишними в холод не были)

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Е
Из Териберки - навстречу суровой и величественной красоте Арктики
Увидели китов. Все супер!
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и
Из Териберки - навстречу суровой и величественной красоте Арктики
все хорошо, соотвтствует описанию
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Илья
Териберка: навстречу китам и ветру
Кита? Увидели! Тюленя? Увидели! Ещё раз? Конечно приедем!

Огромное спасибо команде и капитану за впечатления!
Кита? Увидели! Тюленя? Увидели! Ещё раз? Конечно приедем!
Кита? Увидели! Тюленя? Увидели! Ещё раз? Конечно приедем!
Кита? Увидели! Тюленя? Увидели! Ещё раз? Конечно приедем!
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Катерина
Териберка: навстречу китам и ветру
Здравствуйте! Отличная морская прогулка, с погодой ещё очень повезло. Китов не увидели, не сезон. Но видели тюленей, а они нас)
Удалось посидеть в капитанской рубке и пообщаться с капитаном судна. Вернусь в сезон за китами)
Здравствуйте! Отличная морская прогулка, с погодой ещё очень повезло. Китов не увидели, не сезон. Но видели тюленей, а они нас)
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А
Териберка: навстречу китам и ветру
Всё хорошо. На борту есть чай, кофе, туалет. Команда корабля подскажет куда смотреть, если увидит что-то интересное.

С китами нам не повезло, но встретили тюленей, полюбовались природными красотами.
Всё хорошо. На борту есть чай, кофе, туалет. Команда корабля подскажет куда смотреть, если увидит что-то интересное.
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К
Териберка: навстречу китам и ветру
Было приятно пройтись по морю, покачаться на волнах на носу. Но не всем качка нравится. Китов не было. Спасибо за
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пледы и дождевики. Рассказ какой-либо не предусмотрен, а мог бы заполнить время. Было несколько тюленей (пригодился бы бинокль). Жаль, что не публикуется статистика встреч с китами. Наверное, помешала бы продажам. Во время прогулки по природному парку видно с берега все суда, которые катают туристов в Териберке, можно оценить со стороны их маршрут и то, как происходит экскурсия.

Было приятно пройтись по морю, покачаться на волнах на носу. Но не всем качка нравится. Китов
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Елена
Териберка: навстречу китам и ветру
Ездили на экскурсию, все очень понравилось. Повезло с погодой было тепло и солнечно! В описании к экскурсии написано, что она
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без экскурсовода, но капитан нашего судна при встрече группы на КПП, рассказал про местную фауну, про рыб и местных млекопитающих, ответил на наши вопросы, было очень интересно!
Китов, к сожалению, мы не увидели, но видели полосатика Минке, морских «поросят», и конечно же вкус, запах, бесконечность и мощь голубой стихии Баренцева моря!!!
Сама организация очень понравилась, все четко- на кануне прислали всю информацию, фотографии, координаты где, кто и во сколько будет нас встречать! Ничего лишнего!
Спасибо всей команде!!!!

Ездили на экскурсию, все очень понравилось. Повезло с погодой было тепло и солнечно! В описании к
Ездили на экскурсию, все очень понравилось. Повезло с погодой было тепло и солнечно! В описании к
Ездили на экскурсию, все очень понравилось. Повезло с погодой было тепло и солнечно! В описании к
Ездили на экскурсию, все очень понравилось. Повезло с погодой было тепло и солнечно! В описании к
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М
Териберка: навстречу китам и ветру
Спасибо за классное морское путешествие! Опережая любопытство, китов мы не встретили, но это ничуть не омрачило наш день. Двух часов
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на борту было в самый раз, не больше, не меньше. Виды – вау! Количество людей на борту тоже оптимально, есть простор, все комфортно перемещаются по палубе, у каждого есть место посидеть. Очень понравилось, советую!

Спасибо за классное морское путешествие! Опережая любопытство, китов мы не встретили, но это ничуть не омрачило
Спасибо за классное морское путешествие! Опережая любопытство, китов мы не встретили, но это ничуть не омрачило
Спасибо за классное морское путешествие! Опережая любопытство, китов мы не встретили, но это ничуть не омрачило
Спасибо за классное морское путешествие! Опережая любопытство, китов мы не встретили, но это ничуть не омрачило+6
Спасибо за классное морское путешествие! Опережая любопытство, китов мы не встретили, но это ничуть не омрачило
Спасибо за классное морское путешествие! Опережая любопытство, китов мы не встретили, но это ничуть не омрачило
Спасибо за классное морское путешествие! Опережая любопытство, китов мы не встретили, но это ничуть не омрачило
Спасибо за классное морское путешествие! Опережая любопытство, китов мы не встретили, но это ничуть не омрачило
Спасибо за классное морское путешествие! Опережая любопытство, китов мы не встретили, но это ничуть не омрачило
Спасибо за классное морское путешествие! Опережая любопытство, китов мы не встретили, но это ничуть не омрачило
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Всего 22 отзыва в Териберке в категории "Бары и ночная жизнь"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Бары и ночная жизнь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Териберке
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Териберка: навстречу китам и ветру;
  2. Из Териберки - навстречу суровой и величественной красоте Арктики;
  3. Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов.
Какие места ещё посмотреть в Териберке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Батарейский Водопад;
  2. Териберский маяк;
  3. Пляж драконьих яиц;
  4. Кладбище кораблей;
  5. На море;
  6. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Териберке в июле 2026
Сейчас в Териберке в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 3 экскурсии от 4100 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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