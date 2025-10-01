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Мини-группа
до 10 чел.
Териберка: навстречу китам и ветру
Погрузитесь в мир арктических приключений в Териберке. Вас ждут невероятные пейзажи и, возможно, встреча с китами! Безопасность и комфорт обеспечены
Начало: На причале
«Во время путешествия по Баренцеву морю:»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
4100 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Из Териберки - навстречу суровой и величественной красоте Арктики
Морская прогулка по Баренцеву морю на катере
Начало: В Териберке
Завтра в 10:00
11 июл в 10:00
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Вы отправитесь в увлекательное путешествие в Териберку и по Баренцеву морю
«Вы отправитесь в увлекательное путешествие в Териберку и по Баренцеву морю»
от 12 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
М
Дата посещения: 2 сен 2025
Прогулка 02.09.25 удалась, ясная солнечная погода! Спокойное движение по волнам! Красота! Не укачивает совсем! Угощали тёплыми напитками! Можно было, кому
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И
Обе поездки очень понравились! Начиная с возможности оперативно купить второй билет (у другого оператора не вышло, не было группы). Комфортный
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Е
Увидели китов. Все супер!
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и
все хорошо, соотвтствует описанию
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Кита? Увидели! Тюленя? Увидели! Ещё раз? Конечно приедем!
Огромное спасибо команде и капитану за впечатления!
Огромное спасибо команде и капитану за впечатления!
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Здравствуйте! Отличная морская прогулка, с погодой ещё очень повезло. Китов не увидели, не сезон. Но видели тюленей, а они нас)
Удалось посидеть в капитанской рубке и пообщаться с капитаном судна. Вернусь в сезон за китами)
Удалось посидеть в капитанской рубке и пообщаться с капитаном судна. Вернусь в сезон за китами)
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А
Всё хорошо. На борту есть чай, кофе, туалет. Команда корабля подскажет куда смотреть, если увидит что-то интересное.
С китами нам не повезло, но встретили тюленей, полюбовались природными красотами.
С китами нам не повезло, но встретили тюленей, полюбовались природными красотами.
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К
Было приятно пройтись по морю, покачаться на волнах на носу. Но не всем качка нравится. Китов не было. Спасибо за
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Ездили на экскурсию, все очень понравилось. Повезло с погодой было тепло и солнечно! В описании к экскурсии написано, что она
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М
Спасибо за классное морское путешествие! Опережая любопытство, китов мы не встретили, но это ничуть не омрачило наш день. Двух часов
+6
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Всего 22 отзыва в Териберке в категории "Бары и ночная жизнь"
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Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Бары и ночная жизнь»
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Сейчас в Териберке в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 3 экскурсии от 4100 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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