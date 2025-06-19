Мои заказы

Памятник счастью – экскурсии в Томске

Найдено 5 экскурсий в категории «Памятник счастью» в Томске, цены от 6000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
На машине
2.5 часа
100 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сибирские Афины: автоэкскурсия
Прогулка по Томску - от острога до культурного центра. Узнайте о прототипе Изумрудного города и знаменитых томичах
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Пешая
3 часа
83 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Прогулка по центру Томска позволит вам узнать историю города с 1604 года до наших дней, увидеть знаковые места и услышать местные легенды
Начало: В районе Белого озера
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от 6800 ₽ за всё до 8 чел.
Правдивые истории главного проспекта
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Правдивые истории главного проспекта Томска
Главный проспект Томска откроет перед вами свои секреты: старинные здания, архитектурные стили и истории знаменитых томичей
Начало: В районе площади Ленина
11 дек в 10:30
12 дек в 10:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Томск и тайны Дома Романовых
На машине
2 часа
-
10%
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Томск и тайны Дома Романовых
Осознать любопытную связь города с царской династией и взглянуть на него с неожиданной стороны
Начало: Ул. Бакунина, 4 на парковке возле Католического ко...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8100 ₽9000 ₽ за всё до 4 чел.
Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
На машине
На микроавтобусе
2.5 часа
-
10%
220 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
Многовековая история, удивительная архитектура, великолепные храмы и необычные памятники
Начало: Ул. Бакунина д. 4 на парковке возле Католического ...
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 7650 ₽8500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерий
    19 июня 2025
    Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Дата посещения: 19 июня 2025
    Большое спасибо Светлане за экскурсию! Мы, пенсионеры, впервые приехали в ваш замечательный город и Светлана, за такое короткое время, рассказала
    читать дальше

    и показала достопримечательности прекрасного Томска! Человек с великолепной памятью, интеллектом и умением интересно погрузить человека в мир истории! Очень всем рекомендуем! Мы приедем к вам обязательно ещё!

  • м
    марина
    1 декабря 2025
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    Выражаем благодарность Константину, гости были очень довольны, все понравилось. Экскурсия интересная и увлекательная. Очень приятный Константин. Обязательно поедем еще в следующем году. Успехов и процветания!!!
  • А
    Андрей
    30 ноября 2025
    Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Отличный экскурсовод Светлана. Был в командировке в сентябре 2022 и освободился раньше планируемого, стал искать экскурсии, написал Светлане, она ответила,
    читать дальше

    что через час подъедет, а пока сказала чтоб я шел в музей, сам там все посмотрел, а она как раз к тому времени подъедет. Экскурсия прошла отлично, все очень информативно и интересно. В этом году в Томск ездил племянник, он также обратился к Светлане и также сказал, что все прошло великолепно.

    Отличный экскурсовод Светлана. Был в командировке в сентябре 2022 и освободился раньше планируемого, стал искать экскурсииОтличный экскурсовод Светлана. Был в командировке в сентябре 2022 и освободился раньше планируемого, стал искать экскурсииОтличный экскурсовод Светлана. Был в командировке в сентябре 2022 и освободился раньше планируемого, стал искать экскурсииОтличный экскурсовод Светлана. Был в командировке в сентябре 2022 и освободился раньше планируемого, стал искать экскурсииОтличный экскурсовод Светлана. Был в командировке в сентябре 2022 и освободился раньше планируемого, стал искать экскурсииОтличный экскурсовод Светлана. Был в командировке в сентябре 2022 и освободился раньше планируемого, стал искать экскурсии
  • Н
    Наталья
    25 ноября 2025
    Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Экскурсия очень понравилась, было интересно и очень познавательно. Проехали основные достопримечательности, узнали много нового об истории города, увидели самые известные деревянные дома. Маршрут был очень хорошо спланирован, были остановки, на которых была возможность сделать красивые фотографии. Очень рекомендую!
  • Д
    Дмитрий
    23 ноября 2025
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    Посетили некоторые места, не самые популярные, но очень интересные и необычные. К тому же гид погружен в историю города, поведает много интересных сведений и историй.
  • И
    Ирина
    23 ноября 2025
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    Прекрасный рассказчик, удобная комфортная машина, забрал от гостиницы, закончили околр кафе, как договорились.
  • Т
    Татьяна
    4 ноября 2025
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    Экскурсия понравилась! Знакомство с Томском прошло интересно и весело. 2.5 часа пролетели очень быстро
  • Е
    Екатерина
    3 ноября 2025
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    Экскурсия понравилась, много нового узнали. Константин, прекрасный рассказчик. 2,5часа пролетели незаметно!
    Экскурсия понравилась, много нового узнали. Константин, прекрасный рассказчик. 2,5часа пролетели незаметно!Экскурсия понравилась, много нового узнали. Константин, прекрасный рассказчик. 2,5часа пролетели незаметно!Экскурсия понравилась, много нового узнали. Константин, прекрасный рассказчик. 2,5часа пролетели незаметно!Экскурсия понравилась, много нового узнали. Константин, прекрасный рассказчик. 2,5часа пролетели незаметно!Экскурсия понравилась, много нового узнали. Константин, прекрасный рассказчик. 2,5часа пролетели незаметно!
  • С
    Светлана
    2 ноября 2025
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    Потрясающая экскурсия и очень оперативный Константин😄За час буквально до экскурсии заявку кинули и встретились. Были с детьми 6 и 12
    читать дальше

    лет, им было все понятно и интересный маршрут получился и для детей и для взрослых. Константин рассказывает увлекательно, на все наши вопросы дал ответы! Очень все понравилось, рекомендуем теперь знакомым😉

  • О
    Оля
    29 октября 2025
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    В каждом новом для себя городе берем экскурсию.
    Так как дети маленькие, попросили немного сократить время экскурсии, Константин пошел на встречу.
    читать дальше

    Экскурсия понравилась, единственный минус тесноватая машина, рекомендую указывать марку авто, для того чтобы не было неприятных эмоций.
    Были в разных городах:
    Казань, Москва, Барнаул… брали авто- экскурсии везде, по умолчанию были минивэны (микроавтобусы) удобно и комфортно.
    Кроме авто замечаний нет, интересно и конструктивно. Спасибо

    В каждом новом для себя городе берем экскурсию
  • А
    Александра
    10 октября 2025
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    Спасибо большое за чудесную экскурсию! Нам очень понравилось, узнали город лучше.
    Спасибо большое за чудесную экскурсию! Нам очень понравилось, узнали город лучшеСпасибо большое за чудесную экскурсию! Нам очень понравилось, узнали город лучшеСпасибо большое за чудесную экскурсию! Нам очень понравилось, узнали город лучшеСпасибо большое за чудесную экскурсию! Нам очень понравилось, узнали город лучшеСпасибо большое за чудесную экскурсию! Нам очень понравилось, узнали город лучшеСпасибо большое за чудесную экскурсию! Нам очень понравилось, узнали город лучшеСпасибо большое за чудесную экскурсию! Нам очень понравилось, узнали город лучше
  • Н
    Наталья
    7 октября 2025
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    Нам понравилась обзорная экскурсия, проведённая Константином, своей насыщенностью. Экскурсия началась и закончилась вовремя. Константин произвёл впечатление большого патриота Томска, знатока
    читать дальше

    исторических памятников, культурных объектов города, интересных местечек и легенд.
    В отдельных случаях было бы ещё интереснее, если бы Константин был хорошо знаком не только с легендами, но и с хорошо установленными историческими фактами. Например, о кончине царя Александра I, о том, почему Константин, брат покойного царя, из-за морганатического брака не мог в принципе претендовать на русский престол. Представляется правильным рассказать не только о бытующих и поныне легендах, но и хотя бы и в 2х словах об исторических фактах.
    Константину желаем всяческих успехов!

  • О
    Оксана
    25 сентября 2025
    Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Экскурсия прошла замечательно, интересно и познавательно, город очень понравился! ❤️ За два часа посетили все что запланировали. Елена очень начитанный экскурсовод, смогла ответить на все наши возникшие вопросы. Посоветовала куда еще сходить и что можно еще посмотреть. Рекомендую!!!
    Экскурсия прошла замечательно, интересно и познавательно, город очень понравился! ❤️ За два часа посетили все чтоЭкскурсия прошла замечательно, интересно и познавательно, город очень понравился! ❤️ За два часа посетили все чтоЭкскурсия прошла замечательно, интересно и познавательно, город очень понравился! ❤️ За два часа посетили все что
  • А
    Александр
    15 сентября 2025
    Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Повезло, что есть такая утренняя экскурсия. Время было только до 12.00. Получил огромное удовольствие. Узнал много интересного о Томске. Искренне рекомендую.
    Светлана отлично владеет темой, увлекательно рассказывает, хорошо поставленная речь, приятно слушать. И важно для меня, любит свой город.
  • М
    Марина
    31 августа 2025
    Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    В полном восторге всей семьёй от автомобильной экскурсии с гидом Светланой. Экскурсия проведена на высоком уровне. Глубокие знания, эрудированная речь,
    читать дальше

    необыкновенная начитанность сделали экскурсию уникальной, которая навсегда перевернула восприятие о городе Томске. Данная экскурсия позволила не только просто узнать о городе Томске, посмотреть его достопримечательности, но и позволила почувствовать душой богатую историю сибирского старинного города. Рекомендуем всем гостям города! Светлане огромная благодарность за неизгладимые и яркие впечатления!!! Отдельное спасибо за классные фотографии❤️❤️❤️

  • К
    Кологрив
    24 августа 2025
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    Прекрасная экскурсия. Константин замечательный рассказчик. Грамотно подобран маршрут. Я смогла открыть для себя Томск с разных сторон. Полюбоваться деревянным зодчеством, особняками, рекой. Константину огромная благодарность за прекрасно проведенное время
  • Е
    Елена
    21 августа 2025
    Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Экскурсия в целом понравилась. Удачно выбраны основные локации и можно составить впечатление о городе. Многое мне было уже известно при
    читать дальше

    планировании поездки. Поэтому я согласна с мнением, что какой-то особой заинтересованности в том, о чем рассказала Светлана, каких-то интересных историй о Томске, я не заметила. Может, конечно, невозмутимый сибирский характер?!

  • Г
    Грибкова
    16 августа 2025
    Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Когда-то я училась в Томском политехническом институте, пять лет жила в городе Томске. Но тогда я мало интересовалась историей города,
    читать дальше

    да и она не стояла на месте. Спустя много лет мне захотелось вновь посетить город моей студенческой юности. Выбирала именно автомобильную экскурсию, поскольку рассчитывала, что наличие автомобиля позволит охватить большую территорию в рамках одной экскурсии. Светлана полностью оправдала мои ожидания, заново напомнив мне мне те события, которые осели где-то в глубинах моей памяти, рассказав о фактах, ранее мне неизвестных (например, о старце Федоре Томском), и показав новые черты города, которые появились уже после моего отъезда из Томска после окончания учебы. Я снова влюбилась в этот город, улицы которого буквально дышат историей. Кроме того, Светлана посоветовала, что еще можно посмотреть в городе, например, музей-квартиру профессорского быта начала 19 века. Отзыв об экскурсии получился очень личный, без описания увиденных достопримечательностей, поскольку помимо визуальных впечатлений я получила большой эмоциональный заряд. Спасибо.

  • Н
    Надежда
    13 августа 2025
    Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Отличный вариант познакомиться с Томском. Очень грамотный и элегантный экскурсовод Светлана. В каждом ее предложении -глубокая любовь к своему городу. Рекомендую! 🌺🌺🌺
  • И
    Инна
    6 августа 2025
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    Отличный гид Константин, встретил нас с сыном на машине, что очень удобно.
    Показал значимыые места в городе с подробным объяснением.
    Нам очень понравилось.
    Спасибо
    Отличный гид Константин, встретил нас с сыном на машине, что очень удобноОтличный гид Константин, встретил нас с сыном на машине, что очень удобноОтличный гид Константин, встретил нас с сыном на машине, что очень удобноОтличный гид Константин, встретил нас с сыном на машине, что очень удобно

Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Памятник счастью»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Томске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
  2. Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
  3. Правдивые истории главного проспекта
  4. Томск и тайны Дома Романовых
  5. Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
Какие места ещё посмотреть в Томске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Дом с драконами
  2. Воскресенская церковь
  3. Дом с жар-птицами
  4. Дом с шатром
  5. Богородице-Алексеевский монастырь
  6. Белое озеро
  7. Музей деревянного зодчества
  8. Лагерный Сад
  9. Самое главное
  10. Белая Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Томску в декабре 2025
Сейчас в Томске в категории "Памятник счастью" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 6000 до 8100 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 434 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Томске на 2025 год по теме «Памятник счастью», 434 ⭐ отзыва, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль