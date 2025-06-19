Индивидуальная
до 4 чел.
Сибирские Афины: автоэкскурсия
Прогулка по Томску - от острога до культурного центра. Узнайте о прототипе Изумрудного города и знаменитых томичах
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Прогулка по центру Томска позволит вам узнать историю города с 1604 года до наших дней, увидеть знаковые места и услышать местные легенды
Начало: В районе Белого озера
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от 6800 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Правдивые истории главного проспекта Томска
Главный проспект Томска откроет перед вами свои секреты: старинные здания, архитектурные стили и истории знаменитых томичей
Начало: В районе площади Ленина
11 дек в 10:30
12 дек в 10:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Томск и тайны Дома Романовых
Осознать любопытную связь города с царской династией и взглянуть на него с неожиданной стороны
Начало: Ул. Бакунина, 4 на парковке возле Католического ко...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8100 ₽
9000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
Многовековая история, удивительная архитектура, великолепные храмы и необычные памятники
Начало: Ул. Бакунина д. 4 на парковке возле Католического ...
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 7650 ₽
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерий19 июня 2025Томск. Обзорная экскурсия на автомобилеДата посещения: 19 июня 2025Большое спасибо Светлане за экскурсию! Мы, пенсионеры, впервые приехали в ваш замечательный город и Светлана, за такое короткое время, рассказала
- ммарина1 декабря 2025Выражаем благодарность Константину, гости были очень довольны, все понравилось. Экскурсия интересная и увлекательная. Очень приятный Константин. Обязательно поедем еще в следующем году. Успехов и процветания!!!
- ААндрей30 ноября 2025Отличный экскурсовод Светлана. Был в командировке в сентябре 2022 и освободился раньше планируемого, стал искать экскурсии, написал Светлане, она ответила,
- ННаталья25 ноября 2025Экскурсия очень понравилась, было интересно и очень познавательно. Проехали основные достопримечательности, узнали много нового об истории города, увидели самые известные деревянные дома. Маршрут был очень хорошо спланирован, были остановки, на которых была возможность сделать красивые фотографии. Очень рекомендую!
- ДДмитрий23 ноября 2025Посетили некоторые места, не самые популярные, но очень интересные и необычные. К тому же гид погружен в историю города, поведает много интересных сведений и историй.
- ИИрина23 ноября 2025Прекрасный рассказчик, удобная комфортная машина, забрал от гостиницы, закончили околр кафе, как договорились.
- ТТатьяна4 ноября 2025Экскурсия понравилась! Знакомство с Томском прошло интересно и весело. 2.5 часа пролетели очень быстро
- ЕЕкатерина3 ноября 2025Экскурсия понравилась, много нового узнали. Константин, прекрасный рассказчик. 2,5часа пролетели незаметно!
- ССветлана2 ноября 2025Потрясающая экскурсия и очень оперативный Константин😄За час буквально до экскурсии заявку кинули и встретились. Были с детьми 6 и 12
- ООля29 октября 2025В каждом новом для себя городе берем экскурсию.
Так как дети маленькие, попросили немного сократить время экскурсии, Константин пошел на встречу.
- ААлександра10 октября 2025Спасибо большое за чудесную экскурсию! Нам очень понравилось, узнали город лучше.
- ННаталья7 октября 2025Нам понравилась обзорная экскурсия, проведённая Константином, своей насыщенностью. Экскурсия началась и закончилась вовремя. Константин произвёл впечатление большого патриота Томска, знатока
- ООксана25 сентября 2025Экскурсия прошла замечательно, интересно и познавательно, город очень понравился! ❤️ За два часа посетили все что запланировали. Елена очень начитанный экскурсовод, смогла ответить на все наши возникшие вопросы. Посоветовала куда еще сходить и что можно еще посмотреть. Рекомендую!!!
- ААлександр15 сентября 2025Повезло, что есть такая утренняя экскурсия. Время было только до 12.00. Получил огромное удовольствие. Узнал много интересного о Томске. Искренне рекомендую.
Светлана отлично владеет темой, увлекательно рассказывает, хорошо поставленная речь, приятно слушать. И важно для меня, любит свой город.
- ММарина31 августа 2025В полном восторге всей семьёй от автомобильной экскурсии с гидом Светланой. Экскурсия проведена на высоком уровне. Глубокие знания, эрудированная речь,
- ККологрив24 августа 2025Прекрасная экскурсия. Константин замечательный рассказчик. Грамотно подобран маршрут. Я смогла открыть для себя Томск с разных сторон. Полюбоваться деревянным зодчеством, особняками, рекой. Константину огромная благодарность за прекрасно проведенное время
- ЕЕлена21 августа 2025Экскурсия в целом понравилась. Удачно выбраны основные локации и можно составить впечатление о городе. Многое мне было уже известно при
- ГГрибкова16 августа 2025Когда-то я училась в Томском политехническом институте, пять лет жила в городе Томске. Но тогда я мало интересовалась историей города,
- ННадежда13 августа 2025Отличный вариант познакомиться с Томском. Очень грамотный и элегантный экскурсовод Светлана. В каждом ее предложении -глубокая любовь к своему городу. Рекомендую! 🌺🌺🌺
- ИИнна6 августа 2025Отличный гид Константин, встретил нас с сыном на машине, что очень удобно.
Показал значимыые места в городе с подробным объяснением.
Нам очень понравилось.
Спасибо
