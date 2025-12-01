Индивидуальная
Сибирские Афины: автоэкскурсия
Прогулка по Томску - от острога до культурного центра. Узнайте о прототипе Изумрудного города и знаменитых томичах
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Прогулка по центру Томска позволит вам узнать историю города с 1604 года до наших дней, увидеть знаковые места и услышать местные легенды
Начало: В районе Белого озера
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от 6800 ₽ за всё до 8 чел.
Правдивые истории главного проспекта Томска
Главный проспект Томска откроет перед вами свои секреты: старинные здания, архитектурные стили и истории знаменитых томичей
Начало: В районе площади Ленина
11 дек в 10:30
12 дек в 10:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Томск и тайны Дома Романовых
Осознать любопытную связь города с царской династией и взглянуть на него с неожиданной стороны
Начало: Ул. Бакунина, 4 на парковке возле Католического ко...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8100 ₽
9000 ₽ за всё до 4 чел.
- ммарина1 декабря 2025Выражаем благодарность Константину, гости были очень довольны, все понравилось. Экскурсия интересная и увлекательная. Очень приятный Константин. Обязательно поедем еще в следующем году. Успехов и процветания!!!
- ДДмитрий23 ноября 2025Посетили некоторые места, не самые популярные, но очень интересные и необычные. К тому же гид погружен в историю города, поведает много интересных сведений и историй.
- ИИрина23 ноября 2025Прекрасный рассказчик, удобная комфортная машина, забрал от гостиницы, закончили околр кафе, как договорились.
- ТТатьяна4 ноября 2025Экскурсия понравилась! Знакомство с Томском прошло интересно и весело. 2.5 часа пролетели очень быстро
- ЕЕкатерина3 ноября 2025Экскурсия понравилась, много нового узнали. Константин, прекрасный рассказчик. 2,5часа пролетели незаметно!
- ССветлана2 ноября 2025Потрясающая экскурсия и очень оперативный Константин😄За час буквально до экскурсии заявку кинули и встретились. Были с детьми 6 и 12
- ООля29 октября 2025В каждом новом для себя городе берем экскурсию.
Так как дети маленькие, попросили немного сократить время экскурсии, Константин пошел на встречу.
- ААлександра10 октября 2025Спасибо большое за чудесную экскурсию! Нам очень понравилось, узнали город лучше.
- ННаталья7 октября 2025Нам понравилась обзорная экскурсия, проведённая Константином, своей насыщенностью. Экскурсия началась и закончилась вовремя. Константин произвёл впечатление большого патриота Томска, знатока
- ККологрив24 августа 2025Прекрасная экскурсия. Константин замечательный рассказчик. Грамотно подобран маршрут. Я смогла открыть для себя Томск с разных сторон. Полюбоваться деревянным зодчеством, особняками, рекой. Константину огромная благодарность за прекрасно проведенное время
- ИИнна6 августа 2025Отличный гид Константин, встретил нас с сыном на машине, что очень удобно.
Показал значимыые места в городе с подробным объяснением.
Нам очень понравилось.
Спасибо
- ИИрина4 августа 2025Нашим гидом был Константин. Прекрасный человек с огромным багажом знаний, историй, традиций. Очень интересная получилась экскурсия. Влюбились в Томск!!! Спасибо Константину. Рекомендуем!
- ААлександр3 августа 2025Отличный экскурсовод. Лаконичная и связанная подача материала. Очень интересный рассказчик. Очень понравилось! Категорически рекомендую кандидатуру Константина на роль Вашего гида в Томске! 💪🏻🔥🔥🔥
- ЮЮлия29 июля 2025Отличная экскурсия! Удовольствие от знакомства с городом получили все - и 8-летний внук, и дедушка с бабушкой) Посетили все знаковые места, вечером самостоятельно бродили по городу и узнавали уже знакомое))) Интересно, содержательн, доступно. Всем рекомендую
- РРаиса27 июля 2025Всем доброго дня! Экскурсию проводил Константин. И мы ему благодарны за то, как был составлен маршрут экскурсии. Увидели очень много
- ГГалина27 июля 2025Константину огромное спасибо! Всё было интересно!!!
- ААлександр18 июля 2025Экскурсия содеожательна и интересна по на по ллнен
Спаси. о Антону за хороший день. Александр.
- ЛЛюдмила14 июля 2025Оказавшись впервые в Томске с целью просто познакомиться с городом и отдохнуть, выбирали комфортный способ для того,чтобы узнать историю города
- ВВероника10 июля 2025Константин-прекрасный рассказчик. В поездке мы узнали много по истории, географии и этнографии Томской области. Он провез нас по основным знаковым
- ААндрей3 июля 2025Экскурсия - топ! Константин - отличный гид.
Рекомендую однозначно!
