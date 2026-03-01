Мини-группа
до 6 чел.
Необычный Байкал: лечебный источник, маяк и сюрреалистическая бухта
Посетить популярные и скрытые от любопытных глаз локации на групповой экскурсии
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
8 мар в 09:00
8000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Улан-Удэ - на байкальские просторы
Побывать у скалы Черепаха, в бухте Безымянной и на термальных источниках Горячинска
Начало: По договорённости
8 мар в 08:00
10 мар в 08:00
37 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Водная прогулка
Байкал своими глазами - из Улан-Удэ
Послушать дыхание озера и поговорить о его истории
11 мар в 08:00
12 мар в 08:00
20 900 ₽
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
