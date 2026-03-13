Билеты
Как Улан-Удэ городом стал
Погрузитесь в атмосферу Улан-Удэ, пройдя по его историческим улицам и площадям. Узнайте, как город развивался от казачьего зимовья до столицы Бурятии
История и традиции Улан-Удэ
Погрузитесь в историю Улан-Удэ, посетив его культурные и исторические центры. Узнайте о бурятских традициях и религиях на прогулке по городу
Свидание с Улан-Удэ
Познакомьтесь с Улан-Удэ, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте о культуре и истории города, наслаждаясь его уникальной атмосферой
