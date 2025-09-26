Путешественники, впервые прибывающие в Ульяновск, могут рассчитывать на комфортный трансфер из аэропорта или вокзала. Водитель-гид расскажет об истории города, его дореволюционном прошлом и современном развитии.
Пешеходная прогулка по историческому центру позволит
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный трансфер
- 📜 Исторические факты
- 🌆 Прогулка по центру
- ☕ Угощение чаем
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
Время начала: 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Что можно увидеть
- Бульвар Новый Венец
- Панорама Волги
Описание трансфер
Автомобильная экскурсия
Дорога в центр города займёт примерно полчаса. Во время поездки вы получите представление об истории Симбирска — Ульяновска, услышите о дореволюционном прошлом, строительстве автомобильного завода и литературных фигурах, связанных с городом. Узнаете, как живёт и развивается современный Ульяновск.
Пешеходная прогулка (по желанию без доплаты)
Выйдем из машины и прогуляемся по историческому центру Ульяновска. Посетим бульвар Новый Венец, где вы полюбуетесь панорамой Волги, и найдём новые символы города — озорных колобков.
При бронировании укажите:
- Дату и номер рейса
- Время прибытия
- Адрес вашего отеля
- Количество человек и примерный объём багажа
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Nissan X-Trail с кондиционером и подогревом сидений. Если вы путешествуете с детьми, заранее установим детское кресло или бустер
- Экскурсию для вас проведёт Григорий — гид-водитель нашей команды
Дополнительно
- По договорённости и за дополнительную плату можем встретить вас в зале ожидания с табличкой
- По желанию можно продлить обзорную экскурсию по Ульяновску, доплата за каждый дополнительный час — 1500 ₽
- Стоимость указана за трансфер с 07:00 до 20:00 для 1–4 участников по правому берегу города Ульяновска. Если вы прибываете позднее или ваш отель находится на левом берегу Волги (или в удалённом месте региона), напишите нам для расчёта итоговой стоимости (мы предложим индивидуальную программу маршрута)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваша команда гидов в Ульяновске
Провели экскурсии для 716 туристов
Нас зовут Никита и Григорий, мы представляем небольшую команду гидов. С любовью и вместе с тем правдиво расскажем вам об Ульяновской области, как могут только люди, которые родились и живутЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
27 сен 2025
Заказали мини экскурсию начиная с аэропорта Ульяновска, и по городу.
Это была замечательная идея.
Нас встретили, без опозданий и всю дорогу были на связи!!
Григорий великолепный экскурсовод, который любит, ценит и уважает свой
М
Марина
28 авг 2025
Гид Григорий любит свой город, знает его историю, сегодняшнюю жизнь, интересно рассказывает и отвечает на вопросы. Город произвёл прекрасное впечатление, что для меня было неожиданно. Много мтаринных зданий, в хорошем состоянии, широкие магистрали. Понравилось.
А
Анна
21 июл 2025
Нам очень понравилось, узнали много нового про Ульяновск.
Входит в следующие категории Ульяновска
