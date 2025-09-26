Путешественники, впервые прибывающие в Ульяновск, могут рассчитывать на комфортный трансфер из аэропорта или вокзала. Водитель-гид расскажет об истории города, его дореволюционном прошлом и современном развитии.Пешеходная прогулка по историческому центру позволит

насладиться видами на Волгу и познакомиться с местными достопримечательностями. Услуга включает в себя чай из трав и поездку на автомобиле Nissan X-Trail. Для семей с детьми предусмотрены детские кресла. Бронирование возможно с указанием даты, времени и адреса отеля

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер

Автомобильная экскурсия

Дорога в центр города займёт примерно полчаса. Во время поездки вы получите представление об истории Симбирска — Ульяновска, услышите о дореволюционном прошлом, строительстве автомобильного завода и литературных фигурах, связанных с городом. Узнаете, как живёт и развивается современный Ульяновск.

Пешеходная прогулка (по желанию без доплаты)

Выйдем из машины и прогуляемся по историческому центру Ульяновска. Посетим бульвар Новый Венец, где вы полюбуетесь панорамой Волги, и найдём новые символы города — озорных колобков.

При бронировании укажите:

Дату и номер рейса

Время прибытия

Адрес вашего отеля

Количество человек и примерный объём багажа

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Nissan X-Trail с кондиционером и подогревом сидений. Если вы путешествуете с детьми, заранее установим детское кресло или бустер

Экскурсию для вас проведёт Григорий — гид-водитель нашей команды

