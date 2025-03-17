Монастырь Бодбе

Найдено 3 тура в категории «Монастырь Бодбе» во Владикавказе, цены от 27 450 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия (выезд из Владикавказа)
На машине
4 дня
-
10%
1 отзыв
Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия (выезд из Владикавказа)
Выпить вина в Кахетии, испечь пури и посетить грузинский Сан-Марино
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
30 мая в 08:00
12 июн в 08:00
27 450 ₽30 500 ₽ за человека
Первый раз в Грузию: автотур с выездом из Владикавказа
На машине
5 дней
Первый раз в Грузию: автотур с выездом из Владикавказа
Рассмотреть древние монастыри и храмы, отведать вина в Кахетии и познакомиться со столицей
Начало: Владикавказ, 17:00
19 мая в 17:00
1 июн в 17:00
55 000 ₽ за человека
Где горный воздух и виноградники: путешествие на внедорожнике по Грузии с винной дегустацией
На машине
Джиппинг
5 дней
Где горный воздух и виноградники: путешествие на внедорожнике по Грузии с винной дегустацией
Побывать в Боржоми, Кахетии, Мцхете, посетить пещерный город Вардзия и погулять по Тбилиси
Начало: Владикавказ (точное место - по договорённости), 5:...
10 июн в 05:00
56 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Монастырь Бодбе»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия (выезд из Владикавказа)
  2. Первый раз в Грузию: автотур с выездом из Владикавказа
  3. Где горный воздух и виноградники: путешествие на внедорожнике по Грузии с винной дегустацией
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Сказский ледник
  5. Эгикал
  6. Вовнушки
  7. Город мертвых
  8. Мидаграбинские водопады
  9. Аланский монастырь
  10. Башня Согласия
Сколько стоит тур во Владикавказе в мае 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Монастырь Бодбе" можно забронировать 3 тура от 27 450 до 56 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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