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Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия (выезд из Владикавказа)
Выпить вина в Кахетии, испечь пури и посетить грузинский Сан-Марино
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
30 мая в 08:00
12 июн в 08:00
27 450 ₽
30 500 ₽ за человека
Первый раз в Грузию: автотур с выездом из Владикавказа
Рассмотреть древние монастыри и храмы, отведать вина в Кахетии и познакомиться со столицей
Начало: Владикавказ, 17:00
19 мая в 17:00
1 июн в 17:00
55 000 ₽ за человека
Где горный воздух и виноградники: путешествие на внедорожнике по Грузии с винной дегустацией
Побывать в Боржоми, Кахетии, Мцхете, посетить пещерный город Вардзия и погулять по Тбилиси
Начало: Владикавказ (точное место - по договорённости), 5:...
10 июн в 05:00
56 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЯЯна17 марта 2025Да да и еще раз да!) Поездка на 10 из 10 Все было комфортно,благодарю Екатерину за прекрасное сопровождение,благодарю гида Юрия за ненавязчивый,при этом полноценный рассказ,с юмором) Чита грита -надолго со мной)))) Было солнечно,вкусно и не только. .)) Вернулась бы еще -да!
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Монастырь Бодбе»
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