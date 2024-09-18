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7 дней
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
Увидеть места из древнегреческих мифов, отдохнуть на побережье и посетить частную винодельню
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
15 апр в 08:00
1 мая в 08:00
6100054 900₽ за человека
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4 дня
Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия (выезд из Владикавказа)
Выпить вина в Кахетии, испечь пури и посетить грузинский Сан-Марино
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
4 апр в 08:00
18 апр в 08:00
3050027 450₽ за человека
8 дней
Объятия Кавказа для тела и души: йога-тур в Ингушетии и Грузии
Встать на гвозди, помедитировать у высокогорного храма и поучаствовать в трансформационной игре
Начало: Аэропорт Владикавказа, 14:00
Завтра в 14:00
11 апр в 14:00
88 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия18 сентября 2024По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)Недавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного Екатериной. Хочу выразить огромную благодарность за прекрасно организованный тур! Плюсы: -Профессиональный гид: Юра -
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Арка дружбы»
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