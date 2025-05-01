Вы побываете в Фиагдонском и Кассарском ущельях, заглянете в святилище героя осетинской мифологии и, конечно, попробуете знаменитые пироги.
А при желании сможете окунуться в горячие источники в селе Верхний Бирагзанг, которые считаются полезными для здоровья.
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет. До 18 лет — только в сопровождении родителей.
Маршрут доступен для всех людей без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам и нахождению на высоте.
На маршруте будем передвигаться на арендованных микроавтобусах. В общей сложности проедем около 400 км. Дороги, в основном, асфальтированные, часто бывают серпантины. Не забудьте взять таблетки от укачивания.
Проживание. В отеле «Плаза» 3* или аналогичном, в 2- и 3-местных номерах с удобствами.
Если вы путешествуете в один/одна, необходимо будет оплатить 1-местное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару среди участников группы, но это не всегда бывает возможно.
Питание. Включены все завтраки в гостиницах и 2 обеда — во 2-й и 3-й дни. Остальное питание — в кафе, оплачивается дополнительно.
Транспорт. Комфортный микроавтобус. В стоимость входит трансфер из/до Владикавказа.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет. До 18 лет — только в сопровождении родителей.
Уровень сложности. Маршрут доступен для всех людей без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам и нахождению на высоте. В день будем проходить по 2-3 км.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, экскурсия по Владикавказу
Встречаемся, доезжаем до Владикавказа и после размещения в отеле отправляемся на экскурсию по столице Северной Осетии. Пройдёмся по историческому центру к мечети Мухтарова, по Чугунному и Ольгинскому мостам. Прогуляемся по набережной реки Терек и побываем в старейшем на Северном Кавказе парке культуры и отдыха имени Хетагурова.
Долина реки Ардон, святилище Уастырджи, прогулка по Кассарскому ущелью
Сегодня после завтрака побываем в долине шумной реки Ардон, название которой переводится как «бешеная». По пути заглянем в святилище Уастырджи, героя осетинской мифологии, покровителя путников и воинов.
Прогуляемся по Кассарскому ущелью и полюбуемся вершинами самых высоких гор республики и бирюзовым цветом Зарамагского водохранилища. Насладимся видами с обзорных площадок и пройдёмся по окрестностям.
Желающие смогут окунуться в горячие источники в селе Верхний Бирагзанг, которые считаются полезными для здоровья (за доплату). Вечером вернёмся в гостиницу.
Куртатинское ущелье, крепость Дзивгис
В этот день исследуем природные и архитектурные достопримечательности Северной Осетии-Алании. Первым посетим Куртатинское (Фиагдонское) ущелье, где среди холмов и водопадов спрятаны древние пещеры; где живописные долины, луга и хребты соседствуют с культурно-историческими памятниками; и, прорываясь сквозь дикие скалы, поросшие соснами, ревёт река Фиагдон.
По живописной тропе дойдём до каньона реки, посмотрим на воклюзы — подземные родники. Вы увидите крепость Дзивгис, заглянете в пещеры, святилище и усыпальницу. К вечеру вернёмся во Владикавказ.
Осетинская горка, отъезд
С утра прогуляемся по улице Осетинская горка. Вы посмотрите на старейший в Осетии храм Рождества Пресвятой Богородицы, построенный в начале 19-го века, и полюбуетесь видом на город.
Затем — трансфер на ж/д вокзал и в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 400 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 2 обеда
- Трансфер из аэропорта в 1-й день
- Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал в заключительный день тура
- Все переезды по программе
- Работа гида
- Входные билеты в достопримечательности по программе
- Помощь и консультации во время подготовки к путешествию
Что не входит в цену
- Ж/д или авиабилеты до Владикавказа и обратно
- Обеды вне программы и ужины, средний чек в кафе ~ 600 ₽ за один приём
- Личные расходы (доплата за 1-местное размещение, посещение термальных источников, дополнительные экскурсии, сувениры, страховка и т. д.)
- 1-местное проживание - 6000 ₽