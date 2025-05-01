Прогулки по ущельям Северной Осетии и Владикавказу

Познакомиться со столицей республики, исследовать древние крепости и полюбоваться горами
Едем наслаждаться видами заснеженных горных вершин, слушать успокаивающий шум бурных рек, разглядывать старинные башни и гулять по уютному и атмосферному Владикавказу.

Вы побываете в Фиагдонском и Кассарском ущельях, заглянете в святилище героя осетинской мифологии и, конечно, попробуете знаменитые пироги.

А при желании сможете окунуться в горячие источники в селе Верхний Бирагзанг, которые считаются полезными для здоровья.
Прогулки по ущельям Северной Осетии и Владикавказу
Прогулки по ущельям Северной Осетии и Владикавказу
Прогулки по ущельям Северной Осетии и Владикавказу
Ближайшие даты:
1
мая1
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет. До 18 лет — только в сопровождении родителей.

Маршрут доступен для всех людей без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам и нахождению на высоте.

На маршруте будем передвигаться на арендованных микроавтобусах. В общей сложности проедем около 400 км. Дороги, в основном, асфальтированные, часто бывают серпантины. Не забудьте взять таблетки от укачивания.

Проживание. В отеле «Плаза» 3* или аналогичном, в 2- и 3-местных номерах с удобствами.

Если вы путешествуете в один/одна, необходимо будет оплатить 1-местное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару среди участников группы, но это не всегда бывает возможно.

Питание. Включены все завтраки в гостиницах и 2 обеда — во 2-й и 3-й дни. Остальное питание — в кафе, оплачивается дополнительно.

Транспорт. Комфортный микроавтобус. В стоимость входит трансфер из/до Владикавказа.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет. До 18 лет — только в сопровождении родителей.

Уровень сложности. Маршрут доступен для всех людей без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам и нахождению на высоте. В день будем проходить по 2-3 км.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, экскурсия по Владикавказу

Встречаемся, доезжаем до Владикавказа и после размещения в отеле отправляемся на экскурсию по столице Северной Осетии. Пройдёмся по историческому центру к мечети Мухтарова, по Чугунному и Ольгинскому мостам. Прогуляемся по набережной реки Терек и побываем в старейшем на Северном Кавказе парке культуры и отдыха имени Хетагурова.

Встреча, размещение в отеле, экскурсия по ВладикавказуВстреча, размещение в отеле, экскурсия по ВладикавказуВстреча, размещение в отеле, экскурсия по ВладикавказуВстреча, размещение в отеле, экскурсия по ВладикавказуВстреча, размещение в отеле, экскурсия по ВладикавказуВстреча, размещение в отеле, экскурсия по ВладикавказуВстреча, размещение в отеле, экскурсия по ВладикавказуВстреча, размещение в отеле, экскурсия по Владикавказу
2 день

Долина реки Ардон, святилище Уастырджи, прогулка по Кассарскому ущелью

Сегодня после завтрака побываем в долине шумной реки Ардон, название которой переводится как «бешеная». По пути заглянем в святилище Уастырджи, героя осетинской мифологии, покровителя путников и воинов.

Прогуляемся по Кассарскому ущелью и полюбуемся вершинами самых высоких гор республики и бирюзовым цветом Зарамагского водохранилища. Насладимся видами с обзорных площадок и пройдёмся по окрестностям.

Желающие смогут окунуться в горячие источники в селе Верхний Бирагзанг, которые считаются полезными для здоровья (за доплату). Вечером вернёмся в гостиницу.

Долина реки Ардон, святилище Уастырджи, прогулка по Кассарскому ущельюДолина реки Ардон, святилище Уастырджи, прогулка по Кассарскому ущельюДолина реки Ардон, святилище Уастырджи, прогулка по Кассарскому ущельюДолина реки Ардон, святилище Уастырджи, прогулка по Кассарскому ущельюДолина реки Ардон, святилище Уастырджи, прогулка по Кассарскому ущельюДолина реки Ардон, святилище Уастырджи, прогулка по Кассарскому ущелью
3 день

Куртатинское ущелье, крепость Дзивгис

В этот день исследуем природные и архитектурные достопримечательности Северной Осетии-Алании. Первым посетим Куртатинское (Фиагдонское) ущелье, где среди холмов и водопадов спрятаны древние пещеры; где живописные долины, луга и хребты соседствуют с культурно-историческими памятниками; и, прорываясь сквозь дикие скалы, поросшие соснами, ревёт река Фиагдон.

По живописной тропе дойдём до каньона реки, посмотрим на воклюзы — подземные родники. Вы увидите крепость Дзивгис, заглянете в пещеры, святилище и усыпальницу. К вечеру вернёмся во Владикавказ.

Куртатинское ущелье, крепость ДзивгисКуртатинское ущелье, крепость ДзивгисКуртатинское ущелье, крепость ДзивгисКуртатинское ущелье, крепость ДзивгисКуртатинское ущелье, крепость ДзивгисКуртатинское ущелье, крепость Дзивгис
4 день

Осетинская горка, отъезд

С утра прогуляемся по улице Осетинская горка. Вы посмотрите на старейший в Осетии храм Рождества Пресвятой Богородицы, построенный в начале 19-го века, и полюбуетесь видом на город.

Затем — трансфер на ж/д вокзал и в аэропорт.

Осетинская горка, отъездОсетинская горка, отъездОсетинская горка, отъездОсетинская горка, отъезд

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 2 обеда
  • Трансфер из аэропорта в 1-й день
  • Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал в заключительный день тура
  • Все переезды по программе
  • Работа гида
  • Входные билеты в достопримечательности по программе
  • Помощь и консультации во время подготовки к путешествию
Что не входит в цену
  • Ж/д или авиабилеты до Владикавказа и обратно
  • Обеды вне программы и ужины, средний чек в кафе ~ 600 ₽ за один приём
  • Личные расходы (доплата за 1-местное размещение, посещение термальных источников, дополнительные экскурсии, сувениры, страховка и т. д.)
  • 1-местное проживание - 6000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Беслан, аэропорт «Владикавказ», 14:00
Завершение: Беслан, аэропорт «Владикавказ», около 15:00. Вы можете покупать обратные билеты на рейсы с вылетом после 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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