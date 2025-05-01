Едем наслаждаться видами заснеженных горных вершин, слушать успокаивающий шум бурных рек, разглядывать старинные башни и гулять по уютному и атмосферному Владикавказу. Вы побываете в Фиагдонском и Кассарском ущельях, заглянете в святилище героя осетинской мифологии и, конечно, попробуете знаменитые пироги. А при желании сможете окунуться в горячие источники в селе Верхний Бирагзанг, которые считаются полезными для здоровья.

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Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет. До 18 лет — только в сопровождении родителей.

Маршрут доступен для всех людей без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам и нахождению на высоте.

На маршруте будем передвигаться на арендованных микроавтобусах. В общей сложности проедем около 400 км. Дороги, в основном, асфальтированные, часто бывают серпантины. Не забудьте взять таблетки от укачивания.