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просто фанат и профессионал своего дела. Очень было интересно и познавательно. Она много знает из истории нашего края. Наиприятнейший человек и отличный экскурсовод. И по организации Марии: всё чётко, вежливо. Спасибо большое! Будем всем советовать!