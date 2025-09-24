Мои заказы

Чудеса и легенды Богородицы во Владимире и Боголюбове
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Чудеса и легенды Богородицы
Путешествие по Владимирской земле: древние храмы, легенды и фольклор. Узнайте тайны прошлого и насладитесь уникальной архитектурой
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 200 ₽ за всё до 8 чел.
Стольный град Владимир: из прошлого в настоящее
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Стольный град Владимир
Хотите окунуться в атмосферу древней Руси? Уникальная экскурсия по Владимиру подарит вам незабываемые впечатления и новые знания о великой истории
Начало: На Соборной площади
3 окт в 15:00
4 окт в 09:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Застывшая музыка губернского Владимира
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Застывшая музыка губернского Владимира
Погрузитесь в атмосферу губернского Владимира, где архитектура расскажет свою историю. Откройте для себя уникальные здания и их тайны
Начало: На Соборной площади
28 сен в 09:00
1 окт в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Экскурсии 2025»

Сколько стоит экскурсия по Владимиру в сентябре 2025
Сейчас во Владимире в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 13 200. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
