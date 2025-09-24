Индивидуальная
до 8 чел.
Чудеса и легенды Богородицы
Путешествие по Владимирской земле: древние храмы, легенды и фольклор. Узнайте тайны прошлого и насладитесь уникальной архитектурой
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 200 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Стольный град Владимир
Хотите окунуться в атмосферу древней Руси? Уникальная экскурсия по Владимиру подарит вам незабываемые впечатления и новые знания о великой истории
Начало: На Соборной площади
3 окт в 15:00
4 окт в 09:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Застывшая музыка губернского Владимира
Погрузитесь в атмосферу губернского Владимира, где архитектура расскажет свою историю. Откройте для себя уникальные здания и их тайны
Начало: На Соборной площади
28 сен в 09:00
1 окт в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
