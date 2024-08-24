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Маяк Бюссе, дикие кошки и природа Дальнего Востока

Побывать в зоопарке, где спасают зверей, посмотреть на мыс парящей черепахи и заехать на маяк Бюссе
Вам предстоит открыть Дальний Восток с разных сторон.

В частном парке «Белый лев» вы увидите спасённых медведей, львов, леопардов и других животных в просторных вольерах. На Кравцовских водопадах совершите несложный треккинг. Увидите обрывистые скалы, уходящие в Японское море, на мысе парящей черепахи.

А ещё — старинный маяк Бюссе, который сложен из базальтовых колонн, словно здесь снимали «Игру Престолов».
4.7
3 отзыва
Маяк Бюссе, дикие кошки и природа Дальнего Востока
Маяк Бюссе, дикие кошки и природа Дальнего Востока
Маяк Бюссе, дикие кошки и природа Дальнего Востока

Описание экскурсии

План путешествия

9:00 Выезд из Владивостока.
10:10 Парк «Белый лев»: вы понаблюдаете за разными зверями, некоторых из которых можно покормить и погладить.
12:00 Выезд в сторону водопадов.
13:00 Кравцовские водопады: чтобы полноценно насладиться красотой вокруг, можно пройти по экотропе (1,5 км). А для самых подготовленных путешественников есть возможность подняться выше по течению и увидеть все 5 водопадов-каскадов.
14:00 Выезд в сторону города Славянка
15:00 Мыс парящей черепахи: здесь вы сможете посмотреть на камень, очень напоминающий гигантскую рептилию, стоящий почти на самом обрыве. Полюбоваться волнами, идущими из японского моря, и сделать гигабайты сногсшибательных фото! На маяке Бюссе пройдем по равноугольным базальтовым колоннам до самого края мыса, где в ясную погоду можно рассмотреть Владивосток.
17:00 Выезд в сторону города.
19:00 Возвращение во Владивосток.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Если вас больше 3-х человек, доплата за каждого дополнительного участника — 5000 ₽
  • Еду и напитки лучше захватить с собой. Если вы хотите заехать в кафе на обед — сообщите нам об этом заранее. Также по пути будет деревня, где можно купить свежие булочки:)
  • Маршрут можно скорректировать по вашему желанию

Дополнительные расходы

  • Зоопарк «Белый лев»: взрослые — 1000 руб. /чел., дети до 14 лет — 500 руб. /чел., дети до 3 лет — бесплатно
  • Вход на водопады: взрослые — 200 руб. /чел., дети до 14 лет — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания во Владивостоке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2288 туристов
Всем привет! Меня зовут Андрей, за многолетний опыт работы в туризме я собрал целую команду гидов-энтузиастов, прекрасно знающих наш родной город и край. Мы с радостью поделимся секретами и лайфхаками
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о городе, а также посоветуем путешественникам всё: начиная от того, в каком ресторане лучшая еда и морепродукты, и заканчивая рекомендациями по посещению тех или иных достопримечательностей города. С нами вам будет интересно и познавательно:)

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Светлана
Все было хорошо! Спасибо
Все было хорошо! Спасибо
Все было хорошо! Спасибо
Все было хорошо! Спасибо
Все было хорошо! Спасибо
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Татьяна
Большое спасибо Богдану за экскурсию! Очень красивая природа, сделали много отличных фотографий 🙂Богдан приятный собеседник, комфортно водит машину, что немаловажно при поездке на длительные расстояния. Нам повезло с погодой и гидом. Удачи Вам ребята!
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Н
Экскурсия нам понравилась, хорошо выстроен маршрут и баланс по времени, чтобы не сильно устать за день. Водопады симпатичные, рекомендую дойти до последнего. Зоопарк очень понравился, животные хорошо выглядят и их
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можно кормить (если купить на входе специальную еду, кстати, кормить можно даже хищников). Мыс черепахи был красив даже в тумане. Звезду сняла исключительно за неприятные организации моменты: наш экскурсовод не знал ни времени начала, ни маршрута, который мы бронировали, и цену (в разговоре нам кстати стало очевидно, что цена могла быть и меньше, на сайте она завышена, но торговаться мы не привыкли, так что стоимость оплатили как есть).

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