Дикие кошки и природа Дальнего Востока

Побывать в зоопарке, где спасают зверей, на водопадах и в национальном парке с экотропой

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Ответы на вопросы
Вам предстоит открыть Дальний Восток с разных сторон.

В частном парке «Белый лев» вы увидите медведей, львов, леопардов и других животных, спасённых из придорожных кафе и не только, в просторных вольерах.

На Кравцовских водопадах совершите несложный треккинг — здесь очень живописно! А в нацпарке «Земля леопарда» познакомитесь с флорой и фауной региона, пройдя по экомаршруту.
Дикие кошки и природа Дальнего Востока
Дикие кошки и природа Дальнего Востока
Дикие кошки и природа Дальнего Востока
Дикие кошки и природа Дальнего Востока
Дикие кошки и природа Дальнего Востока
Дикие кошки и природа Дальнего Востока
Дикие кошки и природа Дальнего Востока
Дикие кошки и природа Дальнего Востока
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Примерный тайминг поездки

9:00 Выезд из Владивостока.
10:10 Парк «Белый лев»: вы понаблюдаете за разными зверями, некоторых из которых можно покормить и погладить.
12:00 Выезд в сторону водопадов.
13:00 Кравцовсие водопады: чтобы полноценно насладиться красотой вокруг, можно пройти по экотропе (1,5 км). А для самых подготовленных путешественников есть возможность подняться выше по течению и увидеть все 5 водопадов-каскадов.
14:00 Выезд в сторону нацпарка.
14:30 «Земля леопарда»: в национальном парке вы пройдёте по экомаршруту «Тропа леопарда», где познакомитесь с местной флорой и фауной, увидите следы кошачьих на интерактивных площадках. А если очень повезёт, то встретите и самих обитателей нацпарка. Во время прогулки вы узнаете много нового о среде обитания крупных кошачьих в юго-западном Приморье, их особенностях и программе сохранения этих вымирающих животных.
16:00 Выезд в сторону города.
18:00 Возвращение во Владивосток.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка проходит на подготовленном внедорожнике.
  • Еду и напитки лучше захватить с собой. Если вы хотите заехать в кафе на обед — сообщите нам об этом заранее. Также по пути будет деревня, где можно купить свежие булочки:)
  • Маршрут можно скорректировать по вашему желанию

Дополнительные расходы

  • Зоопарк «Белый лев»: взрослые — 1000 руб. /чел., дети до 14 лет — 500 руб. /чел., дети до 3 лет — бесплатно
  • Вход на водопады: взрослые — 200 руб. /чел., дети до 14 лет — бесплатно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у места вашего проживания во Владивостоке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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