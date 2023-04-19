Побывать в зоопарке, где спасают зверей, на водопадах и в национальном парке с экотропой
В частном парке «Белый лев» вы увидите медведей, львов, леопардов и других животных, спасённых из придорожных кафе и не только, в просторных вольерах.
На Кравцовских водопадах совершите несложный треккинг — здесь очень живописно! А в нацпарке «Земля леопарда» познакомитесь с флорой и фауной региона, пройдя по экомаршруту.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Примерный тайминг поездки
9:00 Выезд из Владивостока.
10:10 Парк «Белый лев»: вы понаблюдаете за разными зверями, некоторых из которых можно покормить и погладить.
12:00 Выезд в сторону водопадов.
13:00 Кравцовсие водопады: чтобы полноценно насладиться красотой вокруг, можно пройти по экотропе (1,5 км). А для самых подготовленных путешественников есть возможность подняться выше по течению и увидеть все 5 водопадов-каскадов.
14:00 Выезд в сторону нацпарка.
14:30 «Земля леопарда»: в национальном парке вы пройдёте по экомаршруту «Тропа леопарда», где познакомитесь с местной флорой и фауной, увидите следы кошачьих на интерактивных площадках. А если очень повезёт, то встретите и самих обитателей нацпарка. Во время прогулки вы узнаете много нового о среде обитания крупных кошачьих в юго-западном Приморье, их особенностях и программе сохранения этих вымирающих животных.
16:00 Выезд в сторону города.
18:00 Возвращение во Владивосток.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Поездка проходит на подготовленном внедорожнике.
- Еду и напитки лучше захватить с собой. Если вы хотите заехать в кафе на обед — сообщите нам об этом заранее. Также по пути будет деревня, где можно купить свежие булочки:)
- Маршрут можно скорректировать по вашему желанию
Дополнительные расходы
- Зоопарк «Белый лев»: взрослые — 1000 руб. /чел., дети до 14 лет — 500 руб. /чел., дети до 3 лет — бесплатно
- Вход на водопады: взрослые — 200 руб. /чел., дети до 14 лет — бесплатно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у места вашего проживания во Владивостоке
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.