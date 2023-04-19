Вам предстоит открыть Дальний Восток с разных сторон. В частном парке «Белый лев» вы увидите медведей, львов, леопардов и других животных, спасённых из придорожных кафе и не только, в просторных вольерах. На Кравцовских водопадах совершите несложный треккинг — здесь очень живописно! А в нацпарке «Земля леопарда» познакомитесь с флорой и фауной региона, пройдя по экомаршруту.

Описание

Что вас ожидает

Примерный тайминг поездки

9:00 Выезд из Владивостока.

10:10 Парк «Белый лев»: вы понаблюдаете за разными зверями, некоторых из которых можно покормить и погладить.

12:00 Выезд в сторону водопадов.

13:00 Кравцовсие водопады: чтобы полноценно насладиться красотой вокруг, можно пройти по экотропе (1,5 км). А для самых подготовленных путешественников есть возможность подняться выше по течению и увидеть все 5 водопадов-каскадов.

14:00 Выезд в сторону нацпарка.

14:30 «Земля леопарда»: в национальном парке вы пройдёте по экомаршруту «Тропа леопарда», где познакомитесь с местной флорой и фауной, увидите следы кошачьих на интерактивных площадках. А если очень повезёт, то встретите и самих обитателей нацпарка. Во время прогулки вы узнаете много нового о среде обитания крупных кошачьих в юго-западном Приморье, их особенностях и программе сохранения этих вымирающих животных.

16:00 Выезд в сторону города.

18:00 Возвращение во Владивосток.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Поездка проходит на подготовленном внедорожнике.

Еду и напитки лучше захватить с собой. Если вы хотите заехать в кафе на обед — сообщите нам об этом заранее. Также по пути будет деревня, где можно купить свежие булочки:)

Маршрут можно скорректировать по вашему желанию

Дополнительные расходы