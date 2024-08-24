Вам предстоит открыть Дальний Восток с разных сторон. В частном парке «Белый лев» вы увидите спасённых медведей, львов, леопардов и других животных в просторных вольерах. На Кравцовских водопадах совершите несложный треккинг. Увидите обрывистые скалы, уходящие в Японское море, на мысе парящей черепахи. А ещё — старинный маяк Бюссе, который сложен из базальтовых колонн, словно здесь снимали «Игру Престолов».

Описание экскурсии

План путешествия

9:00 Выезд из Владивостока.

10:10 Парк «Белый лев»: вы понаблюдаете за разными зверями, некоторых из которых можно покормить и погладить.

12:00 Выезд в сторону водопадов.

13:00 Кравцовские водопады: чтобы полноценно насладиться красотой вокруг, можно пройти по экотропе (1,5 км). А для самых подготовленных путешественников есть возможность подняться выше по течению и увидеть все 5 водопадов-каскадов.

14:00 Выезд в сторону города Славянка

15:00 Мыс парящей черепахи: здесь вы сможете посмотреть на камень, очень напоминающий гигантскую рептилию, стоящий почти на самом обрыве. Полюбоваться волнами, идущими из японского моря, и сделать гигабайты сногсшибательных фото! На маяке Бюссе пройдем по равноугольным базальтовым колоннам до самого края мыса, где в ясную погоду можно рассмотреть Владивосток.

17:00 Выезд в сторону города.

19:00 Возвращение во Владивосток.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Если вас больше 3-х человек, доплата за каждого дополнительного участника — 5000 ₽

Еду и напитки лучше захватить с собой. Если вы хотите заехать в кафе на обед — сообщите нам об этом заранее. Также по пути будет деревня, где можно купить свежие булочки:)

Маршрут можно скорректировать по вашему желанию

Дополнительные расходы