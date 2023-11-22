Во время экскурсии мы посетим два объекта морской крепости — Новосильцевскую батарею и Форт Великого Князя Владимира Святого (№12).

Мы заглянем в убежище для пушек, пройдёмся по стрелковому брустверу и погрузимся в атмосферу подземных галерей форта. Обращаясь к страницам прошлого, я расскажу об этапах строительства фортификационного комплекса, а также Владивостоке в годы Русско-Японской войны.

Наполненные новыми знаниями, мы прогуляемся к высокому и скалистому мысу Шмидта. Суровый и невероятно красивый участок суши, уходящий в неспокойные воды Тихого океана обеспечит уединение с природой и чувство гармонии.

Владивостокская крепость — укрепление, не сделавшее ни единого выстрела, между тем повлиявшее на расклад сил в двух мировых войнах. В 1860-е годы клубок интересов великих держав на Дальнем Востоке оказался сплетенным так туго, что с первых лет основания города на окрестных сопках и вдоль линии побережья развернулось строительство оборонительных сооружений, которые вскоре превратились в самый мощный в мире фортификационный комплекс. Что вас ожидает: