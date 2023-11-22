Предлагаю вам познакомиться с историей Владивостокской цитадели.
Мы посетим два объекта морской крепости — Новосильцевскую батарею и Форт Великого Князя Владимира Святого (№12). И прогуляемся к высокому и скалистому мысу Шмидта.
Мы посетим два объекта морской крепости — Новосильцевскую батарею и Форт Великого Князя Владимира Святого (№12). И прогуляемся к высокому и скалистому мысу Шмидта.
Ближайшие даты:
22
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23
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24
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26
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Новосильцевская батарея
- Форт №12
- Мыс Шмидта
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Владивостокская крепость — укрепление, не сделавшее ни единого выстрела, между тем повлиявшее на расклад сил в двух мировых войнах. В 1860-е годы клубок интересов великих держав на Дальнем Востоке оказался сплетенным так туго, что с первых лет основания города на окрестных сопках и вдоль линии побережья развернулось строительство оборонительных сооружений, которые вскоре превратились в самый мощный в мире фортификационный комплекс. Что вас ожидает:
- Во время экскурсии мы посетим два объекта морской крепости — Новосильцевскую батарею и Форт Великого Князя Владимира Святого (№12).
- Мы заглянем в убежище для пушек, пройдёмся по стрелковому брустверу и погрузимся в атмосферу подземных галерей форта. Обращаясь к страницам прошлого, я расскажу об этапах строительства фортификационного комплекса, а также Владивостоке в годы Русско-Японской войны.
- Наполненные новыми знаниями, мы прогуляемся к высокому и скалистому мысу Шмидта. Суровый и невероятно красивый участок суши, уходящий в неспокойные воды Тихого океана обеспечит уединение с природой и чувство гармонии.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договоренностиЗавершение: Центральная площадь, Владивосток
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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