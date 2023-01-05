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В ходе экскурсии Вы отправитесь в центр города к самым значимым местам, увидите площадь Павших Борцов, Нулевой километр, музей «Память», пост №1, руины мельницы Гергадта, музей-панораму «Сталинградская битва», посетите «Высоту 102», аллею пирамидальных тополей, Площадь скорби, пантеон Славы и Озеро слез. Сможете возложить цветы в Зале Воинской Славы, постоять у Вечного огня и посмотреть смену почетного караула. А еще прогуляетесь по живописной набережной и сделаете красивые фотографии.

Конечно, вы познакомитесь с захватывающей историей города, узнаете о дореволюционной, советской и постсоветской истории города, а также о современном Волгограде, «танцующем мосте», знаменитом скоростном трамвае, новом символе города – футбольном стадионе международного класса «Волгоград Арена», построенном к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Далее Вас ждет посещение Мамаева Кургана – самого большого памятного монумента, который полностью передает героизм и значение великой Сталинградской битвы. Впечатления от Мамаева Кургана нельзя передать словами, невероятную энергию можно только прочувствовать – здесь замирает время, замирает сердце!

Посещение города-героя Волгограда оставит лучшие впечатления в Вашем сердце!