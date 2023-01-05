Мамаев Курган и центр Волгограда

Вы увидите главную высоту России, ради которой миллионы туристов

Вы увидите главную высоту России, ради которой миллионы туристов со всего мира посещают город-герой Волгоград! Мамаев Курган – важнейшее историческое место, повлиявшее на ход Второй Мировой войны.

В центре же Волгограда расположено множество памятных мест, которые в полной мере расскажут непростую, интереснейшую историю великого города, а прогулка по одной из лучших набережных России доставит Вам эстетическое удовольствие.
Мамаев Курган и центр Волгограда
Мамаев Курган и центр Волгограда
Мамаев Курган и центр Волгограда
Мамаев Курган и центр Волгограда
Мамаев Курган и центр Волгограда
Мамаев Курган и центр Волгограда
Ближайшие даты:
1
фев

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Павших Борцов
  • Нулевой километр
  • Улица Мира
  • Аллея Героев
  • Центральная набережная
  • Главпочтамт
  • Интурист
  • Собор Александра Невского
  • Пост №1
  • Вечный огонь
  • Мамаев Курган
  • Пантеон Славы
  • Озеро слёз
  • Родина-мать
  • Аллея пирамидальных тополей
  • Смена роты почетного караула в «Зале Воинской Славы»
  • Композиция «Память Поколений»
  • Площадь стоявших насмерть
  • Пантеон Солдатской Славы
  • Площадь Героев
  • Площадь Скорби
  • Могила дважды героя Советского Союза В. И. Чуйкова
  • Храм Всех Святых
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Подробнее

В ходе экскурсии Вы отправитесь в центр города к самым значимым местам, увидите площадь Павших Борцов, Нулевой километр, музей «Память», пост №1, руины мельницы Гергадта, музей-панораму «Сталинградская битва», посетите «Высоту 102», аллею пирамидальных тополей, Площадь скорби, пантеон Славы и Озеро слез. Сможете возложить цветы в Зале Воинской Славы, постоять у Вечного огня и посмотреть смену почетного караула. А еще прогуляетесь по живописной набережной и сделаете красивые фотографии.
Конечно, вы познакомитесь с захватывающей историей города, узнаете о дореволюционной, советской и постсоветской истории города, а также о современном Волгограде, «танцующем мосте», знаменитом скоростном трамвае, новом символе города – футбольном стадионе международного класса «Волгоград Арена», построенном к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Далее Вас ждет посещение Мамаева Кургана – самого большого памятного монумента, который полностью передает героизм и значение великой Сталинградской битвы. Впечатления от Мамаева Кургана нельзя передать словами, невероятную энергию можно только прочувствовать – здесь замирает время, замирает сердце!
Посещение города-героя Волгограда оставит лучшие впечатления в Вашем сердце!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Мира, 12, Волгоград
Завершение: На вершине Мамаева Кургана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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