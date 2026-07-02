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Индивидуальная
до 10 чел.
Посады-палисады старой Вологды
Начало: Улица Маяковского, 1
Расписание: по договоренности
Сегодня в 17:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Обзорная прогулка: «Давай, дружок, по Вологде кружок»
Начало: У меня кастомные данные для каждого клиента
Расписание: согласно календарю
8 июл в 10:00
9 июл в 10:00
2800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Вдыхая Вологду
Начало: Улица Маяковского, 1, Вологда
Расписание: По договоренности
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Вологде
Прогулка по Вологде откроет вам мир деревянного зодчества и церковной архитектуры. Узнайте больше об истории города и его уникальных достопримечательностях
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
6400 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вологда деревянная и каменная
Начало: Кремлевская площадь, 12, у Музея кружева
Расписание: Ежедневно
6 июл в 09:00
7 июл в 09:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.
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