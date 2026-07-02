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Ленивая площадка – экскурсии в Вологде

Найдено 5 экскурсий в категории «Ленивая площадка» в Вологде, цены от 2800 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Посады-палисады старой Вологды
Пешая
2 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Посады-палисады старой Вологды
Начало: Улица Маяковского, 1
Расписание: по договоренности
Сегодня в 17:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная прогулка: «Давай, дружок, по Вологде кружок»
Пешая
4 часа
77 отзывов
Индивидуальная
Обзорная прогулка: «Давай, дружок, по Вологде кружок»
Начало: У меня кастомные данные для каждого клиента
Расписание: согласно календарю
8 июл в 10:00
9 июл в 10:00
2800 ₽ за человека
Вдыхая Вологду
Пешая
1.5 часа
63 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Вдыхая Вологду
Начало: Улица Маяковского, 1, Вологда
Расписание: По договоренности
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Вологде
Пешая
2 часа
111 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Вологде
Прогулка по Вологде откроет вам мир деревянного зодчества и церковной архитектуры. Узнайте больше об истории города и его уникальных достопримечательностях
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
6400 ₽ за всё до 5 чел.
Вологда деревянная и каменная
Пешая
2 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Вологда деревянная и каменная
Начало: Кремлевская площадь, 12, у Музея кружева
Расписание: Ежедневно
6 июл в 09:00
7 июл в 09:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Ленивая площадка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вологде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Посады-палисады старой Вологды;
  2. Обзорная прогулка: «Давай, дружок, по Вологде кружок»;
  3. Вдыхая Вологду;
  4. Обзорная экскурсия по Вологде;
  5. Вологда деревянная и каменная.
Какие места ещё посмотреть в Вологде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Вологодский Кремль;
  2. Софийский собор;
  3. Архиерейский двор;
  4. Площадь Революции;
  5. Спасо-Прилуцкий монастырь;
  6. Воскресенский собор;
  7. Дом Засецких;
  8. Центр ремёсел «Резной Палисад»;
  9. Набережная;
  10. Музей Кружева.
Сколько стоит экскурсия по Вологде в июле 2026
Сейчас в Вологде в категории "Ленивая площадка" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2800 до 6400. Туристы уже оставили гидам 338 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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