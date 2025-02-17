скидка
5%
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
В трендеИстория Выборга. Обзорная экскурсия
Разобраться в наследии эпох и уловить «заграничный дух» города
Начало: От Красной площади на пр. Ленина
28 фев в 08:00
3 мар в 08:00
42003990₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Арт-завтрак в Выборге: купеческие истории и кофейная культура
Приглашаем на уникальный арт-завтрак, где Выборг раскроется с новой стороны через истории о кофе и купечестве
Начало: Красная площадь около памятника Ленину
3 мар в 10:00
15 мар в 10:00
1660₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пять эпох - Пять крепостей
Начало: Рыночной площадь, 1, Выборг, Ленинградская обл., 1...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККира17 февраля 2025Инна- прекрасный рассказчик и глубоко знает материал. Много фактов и исторических деталей. Многое удалось запомнить и обсудить уже после арт-завтрака
- ИИрина17 февраля 2025Очень интересное мероприятие Арт-завтрак. Тема "Выборг и кофе" будет интересна тем, кто любит кофе и историю. Нам очень понравилось как
- ЛЛарисаЗайцева5 февраля 2025Спасибо за познавательную и интересную экскурсию
- ММария9 января 2025Все было чудесно. Много удивительных фактов об истории города. Кофе был потрясающий, как впрочем и Трюфель
- ССветлана9 января 2025Хорошая экскурсия, понимание о городе сложилось, Выборг понравился.
- ИИрина13 декабря 2024Все понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «От Площади Ленина»
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