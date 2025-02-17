От Площади Ленина – экскурсии в Выборге

Найдено 3 экскурсии в категории «От Площади Ленина» в Выборге, цены от 1660 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
История Выборга. Обзорная экскурсия
Пешая
На микроавтобусе
скидка
5%
123 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
В тренде
История Выборга. Обзорная экскурсия
Разобраться в наследии эпох и уловить «заграничный дух» города
Начало: От Красной площади на пр. Ленина
28 фев в 08:00
3 мар в 08:00
42003990 за всё до 5 чел.
Арт-завтрак «Выборг и кофе»
69 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Арт-завтрак в Выборге: купеческие истории и кофейная культура
Приглашаем на уникальный арт-завтрак, где Выборг раскроется с новой стороны через истории о кофе и купечестве
Начало: Красная площадь около памятника Ленину
3 мар в 10:00
15 мар в 10:00
1660 за человека
Пять эпох - Пять крепостей
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пять эпох - Пять крепостей
Начало: Рыночной площадь, 1, Выборг, Ленинградская обл., 1...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кира
    17 февраля 2025
    Арт-завтрак «Выборг и кофе»
    Инна- прекрасный рассказчик и глубоко знает материал. Много фактов и исторических деталей. Многое удалось запомнить и обсудить уже после арт-завтрака
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    с друзьями. Завтрак скудноват для тех, кто любит с утра плотно поесть. Кофе- отменный, Трюфель- прекрасный. Рекомендуем. Инна готовит еще интересные темы…

  • И
    Ирина
    17 февраля 2025
    Арт-завтрак «Выборг и кофе»
    Очень интересное мероприятие Арт-завтрак. Тема "Выборг и кофе" будет интересна тем, кто любит кофе и историю. Нам очень понравилось как
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    Инна рассказала трудную историю "проникновения" кофе в Выборг. Как жители средневекового города полюбили этот напиток и уже не могли от него отказаться. Обстановка на завтраке была очень дружелюбная и веселая. Завтрак проходил в уютном кафе, было предложено на выбор одно блюдо, кофе и десерт. Все очень вкусно и красиво подано. Два часа пролетели не заметно, не хотели расходиться и хотелось еще больше информации от Инны, а она очень глубоко погружена в эту тему. С удовольствием отвечала на наши вопросы, даже когда они не касались темы завтрака. Большое спасибо за прекрасное утро в Выборге.

  • Л
    ЛарисаЗайцева
    5 февраля 2025
    История Выборга. Обзорная экскурсия
    Спасибо за познавательную и интересную экскурсию
  • М
    Мария
    9 января 2025
    Арт-завтрак «Выборг и кофе»
    Все было чудесно. Много удивительных фактов об истории города. Кофе был потрясающий, как впрочем и Трюфель
    Все было чудесно. Много удивительных фактов об истории города. Кофе был потрясающий, как впрочем и ТрюфельВсе было чудесно. Много удивительных фактов об истории города. Кофе был потрясающий, как впрочем и Трюфель
  • С
    Светлана
    9 января 2025
    История Выборга. Обзорная экскурсия
    Хорошая экскурсия, понимание о городе сложилось, Выборг понравился.
  • И
    Ирина
    13 декабря 2024
    История Выборга. Обзорная экскурсия
    Все понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «От Площади Ленина»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Арт-завтрак «Выборг и кофе»
  3. Пять эпох - Пять крепостей
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
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  2. Выборгский замок
  3. Самое главное
  4. Часовая башня
  5. Рыночная площадь
  6. Усадьба Бюргера
  7. Выборгская Старая Ратуша
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в феврале 2025
Сейчас в Выборге в категории "От Площади Ленина" можно забронировать 3 экскурсии от 1660 до 4500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 192 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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