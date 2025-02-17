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Инна рассказала трудную историю "проникновения" кофе в Выборг. Как жители средневекового города полюбили этот напиток и уже не могли от него отказаться. Обстановка на завтраке была очень дружелюбная и веселая. Завтрак проходил в уютном кафе, было предложено на выбор одно блюдо, кофе и десерт. Все очень вкусно и красиво подано. Два часа пролетели не заметно, не хотели расходиться и хотелось еще больше информации от Инны, а она очень глубоко погружена в эту тему. С удовольствием отвечала на наши вопросы, даже когда они не касались темы завтрака. Большое спасибо за прекрасное утро в Выборге.