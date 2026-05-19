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Гора Демерджи (Долина привидений) – экскурсии в Ялте

Найдено 8 экскурсий в категории «Гора Демерджи (Долина привидений)» в Ялте, цены от 3000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
От Ялты до Алушты: микс впечатлений
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
От Ялты до Алушты: микс впечатлений
Начало: Г. Ялта, ул. Московская 5
Расписание: По договоренности
10 июн в 07:00
11 июн в 07:00
25 000 ₽ за всё до 7 чел.
По местам Царской охоты
На автобусе
6 часов
17 отзывов
Групповая
до 29 чел.
По местам Царской охоты
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: По субботам и средам в 8:30
3000 ₽ за человека
Легендарный Севастополь
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Легендарный Севастополь
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Путешествие по чарующим обрывам Севастополя: гора Кошка, Балаклава, Фиолент
8 часов
-
15%
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по чарующим обрывам Севастополя: гора Кошка, Балаклава, Фиолент
Начало: Ваш отель/апартаменты
Расписание: Ежедневно
19 550 ₽23 000 ₽ за всё до 4 чел.
Предгорный Крым: пещерные города, долины и лаванда
10 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Предгорный Крым: пещерные города, долины и лаванда
Начало: Г. Ялта, ул. Московская 5
26 000 ₽ за всё до 7 чел.
Майский Крым, фототуры
3 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Майский Крым, фототуры
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Бахчисарай - столица Крымского ханства
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Бахчисарай - столица Крымского ханства
Начало: Ваш отель/апартаменты в Ялте
Расписание: По договоренности. В понедельник и вторник в музеях выходной.
1 авг в 09:30
2 авг в 09:30
23 000 ₽ за всё до 5 чел.
Байдарская долина. Экскурсия и дегустация на винодельне «Вилла Уркуста»
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Байдарская долина. Экскурсия и дегустация на винодельне «Вилла Уркуста»
Начало: Ваш отель/апартаменты в Ялте
Расписание: С понедельника по пятницу в 10:00
3 авг в 10:00
4 авг в 10:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

М
От Ялты до Алушты: микс впечатлений
Мы с семьей в восторге от экскурсии и особенно очень понравился наш гид Дмитрий. Было интересно, легко,познавательно и очень красиво.
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О
Предгорный Крым: пещерные города, долины и лаванда
Дмитрий Поликарпов- покажет Крым, каким его не увидеть с проторенных туристических троп! Думаю, что наиболее полно, подробно и с любовью
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о Крыме может рассказать только человек, который родился и вырос здесь! Дмитрий Поликарпов-гид, который покажет Крым, какой не увидеть, проходя по проторенным туристическим маршрутам.
Было всего три дня. Хотелось увидеть и почувствовать красоту природы Крыма:""надышаться"" ветрами и""насытиться"" горами и""напиться"" морем. Дмитрий составил маршруты путешествия, которые корректировались, учитывая погодные условия и особенности местности. Перемещение в комфортном автомобиле было приятным. По ухабистым труднопроходимым дорогам перемещались на джипе. Дмитрий показал потрясающие своим величием горы, красивые тихие озера, очищающие водопады. Неожиданно приятно порадовали цветы на 8 марта! Что свидетельствует о внимательном отношении Дмитрия к туристам, с которыми он работает. Дмитрий опытный, знающий свое дело гид, интересно и увлекательно рассказывающий о природе и истории Крыма.

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В
Предгорный Крым: пещерные города, долины и лаванда
Ожидание оказалось реальностью. Была подписана на Дмитрия 1,5 года в Инстаграм. Очень нравились его публикации. Решив поехать в Крым в
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июле 2022 года, связалась с Дмитрием, заказала две экскурсии. Все прошло легко и непринуждённо. Дмитрий показал нам Крым с другой стороны. А именно природные локации. Фотографии, сделанные на этих экскурсиях, будут поднимать настроение в течении года! Дмитрий-лучший гид!

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О
От Ялты до Алушты: микс впечатлений
Дмитрий, лучший гид по Крыму!!! Дмитрий самый лучший гид по Крыму!
Только вернулись с экскурсии с кучей впечатлений и эмоций! Однозначно
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Дмитрий лучший гид по Крыму! Очень интересный рассказчик, поведал нам много интересного, обладает прекрасным чувством юмора, остроумен и интеллигентен. Покажет интересные локации, где можно сделать прекрасные фото, провезет по очень интересным нетуристическим местам и поможет сделать отличные фото. Но больше всего меня подкупила искренняя любовь к Крыму и тому месту где ты родился. Обязательно поедем с ним на экскурсию ещё!!!!

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И
Предгорный Крым: пещерные города, долины и лаванда
Красивый край с замечательным гидом Мы с подругами решили побывать в Крыму на майские праздники. Запланировали поездку еще в начале
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февраля, купили авиабилеты и стали искать на наши свободные 4 дня гида по Крыму. К сожалению, 24 февраля началась спец операция и решились ехать в эту поездку я и еще моя подруга, трое девочек поехать не решились. И, как оказалось, очень и очень зря!!!! По приезду из путешествия, мы собрались на общий девичник и стали с восторгом рассказывать про сказочный, даже для нас - южных и морских девушек из Сочи, край в России. Показывали фотографии, видео и не могли удержать эмоций от восторга пребывания. Да, Крым прекрасен, но он не бы бы в наших впечатлениях таким, каким его показал нам Дмитрий - наш постоянный гид в этом великолепном путешествии. Дмитрия мы нашли в интернете. По отзывам и по количеству предлагаемых всевозможных разноплановых экскурсий, мы выбрали именно его. Все, что мы получили положительного и незыбаемого в этой поездки на 100%. создал нам Дима. Понравилось ВСЁ - и подход в обсуждениях планов и расписаний экскурсий еще на стадии подготовки поездки, и организация встречи, и индивидуальный подход ко всем проявленным нами пожеланиям уже после нашего знакомства. Дмитрий необыкновенно интересно и доступно рассказывал обо всем, независимо, касалось ли это истории, природы или быта крымчан А его тонкое чувство юмора только помогало всё это усвоить. Скажу, что провели мы майские каникулы в этом великолепном месте так, что об этом хочется всем рассказывать и показывать. Дмитрий так нас увлек новыми еще непознанными в этой поездке местами и эмоциями, что мы ТОЧНО вернемся еще снова, но уже большей компанией. Кстати, кто любит сочетать экскурсионную программу с гастрономическим восторгом от кухни и от дизайна интерьеров баров и ресторанов, то вам точно поможет и подскажет Дмитрий!!!! Это еще одно открытие Крыма. Дмитрий, удачи тебе и до скорых встреч.

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С
Предгорный Крым: пещерные города, долины и лаванда
Сказочное «погружение» в Крым 3 января 2022 ✨ Этого дня ждала наверное больше всего, потому что мы совершили невероятное «погружение»
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в атмосферу, историю, природу и места Крыма, которых мы ещё не видели. Все это благодаря Диме.
Так ответственно, но в то же время с душой и БОЛЬШОЙ любовью 💙 к Ялте и Крыму в целом (Дима родом из Ялты🙂) подойти и главное найти подход к людям, это невероятный дар и призвание. Дима с первых минут, как мне показалось, почувствовал нашу семью, расположил к себе, замотивировал наших детей на это «космическое» путешествие, что самый главный герой этого дня - Матвей, стойко выдержал все восхождения и даже подружился с Димой 😄 За весь этот день, мы увидели столько, сколько не видели за всё то время, что провели в Крыму. Словами сейчас вообще не передать всех тех эмоций и состояния души и тела, мыслей в голове и 💯 перезагрузки от этой экскурсии, честно, даже сложно назвать это экскурсией, для меня это было сказочное путешествие ✨ Дима, этот день определенно останется в памяти и душе очень надолго ❤️ И я очень надеюсь, что мы обязательно ещё не раз с тобой встретимся, потому что #крым наша ❤️ потому что ты - прекрасный человек с широкой душой и отличным чувством юмора, потому что мы ещё много не видели, а тебе есть что показать и рассказать.
БОЛЬШОЕ тебе спасибо от всей нашей семьи за этот день! 🤍💙🤍💙 Дети до сих пор вспоминают тебя 😉 Спасибо за вкусный травяной крымский чай 🌱 под открытым небом, спасибо за историю, спасибо за фото, спасибо за терпение, спасибо за то, что мы увидели другой Крым, который не оставит равнодушными никого, спасибо за то, что любишь своё дело и делаешь это особенно, спасибо вселенной, что нашим гидом в этот день оказался именно ты!!! 🙏

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А
По местам Царской охоты
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А
По местам Царской охоты
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Д
От Ялты до Алушты: микс впечатлений
Я наполнена фейерверком чувств❤️ Все привет! Хочу поделиться своими впечатлениями об экскурсии по ЮБК. Я до сих пор пребываю в
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восторге и наполнена самыми приятными впечатлениями. Путешествие было удивительны, веселым и познавательным. Дмитрий мастер своего дела. Я планирую обратиться к нему, чтобы посмотреть самые удивительные места Крыма и Вам рекомендую. А какие он классные фото и видео делает🔥👍. Дмитрий, я полна благодарности за классную экскурсию🙏😀

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A
Легендарный Севастополь
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Всего 30 отзывов в Ялте в категории "Гора Демерджи (Долина привидений)"

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Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Гора Демерджи (Долина привидений)»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ялте
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8:
  1. От Ялты до Алушты: микс впечатлений;
  2. По местам Царской охоты;
  3. Легендарный Севастополь;
  4. Путешествие по чарующим обрывам Севастополя: гора Кошка, Балаклава, Фиолент;
  5. Предгорный Крым: пещерные города, долины и лаванда.
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ласточкино гнездо;
  2. Ливадийский дворец;
  3. Водопад Учан-Су;
  4. Ай-Петри;
  5. Мыс Фиолент;
  6. Воронцовский дворец;
  7. Никитский ботанический сад;
  8. Тропа Голицына;
  9. Винзавод «Массандра»;
  10. Ялтинская набережная.
Сколько стоит экскурсия по Ялте в июне 2026
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