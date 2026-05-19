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Индивидуальная
до 7 чел.
От Ялты до Алушты: микс впечатлений
Начало: Г. Ялта, ул. Московская 5
Расписание: По договоренности
10 июн в 07:00
11 июн в 07:00
25 000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 29 чел.
По местам Царской охоты
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: По субботам и средам в 8:30
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Легендарный Севастополь
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по чарующим обрывам Севастополя: гора Кошка, Балаклава, Фиолент
Начало: Ваш отель/апартаменты
Расписание: Ежедневно
19 550 ₽
23 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Предгорный Крым: пещерные города, долины и лаванда
Начало: Г. Ялта, ул. Московская 5
26 000 ₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Майский Крым, фототуры
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Бахчисарай - столица Крымского ханства
Начало: Ваш отель/апартаменты в Ялте
Расписание: По договоренности. В понедельник и вторник в музеях выходной.
1 авг в 09:30
2 авг в 09:30
23 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Байдарская долина. Экскурсия и дегустация на винодельне «Вилла Уркуста»
Начало: Ваш отель/апартаменты в Ялте
Расписание: С понедельника по пятницу в 10:00
3 авг в 10:00
4 авг в 10:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
М
Мы с семьей в восторге от экскурсии и особенно очень понравился наш гид Дмитрий. Было интересно, легко,познавательно и очень красиво.
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О
Дмитрий Поликарпов- покажет Крым, каким его не увидеть с проторенных туристических троп! Думаю, что наиболее полно, подробно и с любовью
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В
Ожидание оказалось реальностью. Была подписана на Дмитрия 1,5 года в Инстаграм. Очень нравились его публикации. Решив поехать в Крым в
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О
Дмитрий, лучший гид по Крыму!!! Дмитрий самый лучший гид по Крыму!
Только вернулись с экскурсии с кучей впечатлений и эмоций! Однозначно
Только вернулись с экскурсии с кучей впечатлений и эмоций! Однозначно
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И
Красивый край с замечательным гидом Мы с подругами решили побывать в Крыму на майские праздники. Запланировали поездку еще в начале
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С
Сказочное «погружение» в Крым 3 января 2022 ✨ Этого дня ждала наверное больше всего, потому что мы совершили невероятное «погружение»
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Д
Я наполнена фейерверком чувств❤️ Все привет! Хочу поделиться своими впечатлениями об экскурсии по ЮБК. Я до сих пор пребываю в
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A
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Всего 30 отзывов в Ялте в категории "Гора Демерджи (Долина привидений)"
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Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Гора Демерджи (Долина привидений)»
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