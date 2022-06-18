09:15 Прибытие в Южно-Сахалинск рейсом SU6283, встреча в аэропорту, трансфер в отель, размещение.
12:00 – 16:00 Едем здороваться с Охотским морем.
Гастрономически-новогоднее приветствие на побережье с согревающим глинтвейном.
17:00 – 19:00 Вечерняя обзорная автобусная экскурсия с гидом по городу.
Зимний Южно-Сахалинск чрезвычайно нарядно выглядит, блестит и переливается как новогодняя елка.
А в вечернее время, когда освещены горнолыжные трассы и включена иллюминация особенно привлекательные картинки.
Ужин (самостоятельно).
* В Южно-Сахалинске много ресторанов с японской, корейской, китайской, европейской и русской кухней, информацию о которых мы предоставляем по прилету.
Завтрак в отеле.
Свободный день.
Катание на горных лыжах/сноубордах на ГК «Горный воздух».
«Горный воздух» – лучший дальневосточный горнолыжный комплекс европейского уровня с разнообразием и великолепием трасс, сказочными пейзажами и вечерним катанием.
Единственный горнолыжный комплекс, расположенный в черте города, в пешей доступности от которого находятся различного уровня отели.
Горнолыжный комплекс «Горный воздух» – это 14 трасс различного уровня сложности с перепадом высот до 600 м и максимальной длиной 4,4 км, совокупная длина трасс 25 км, устойчивый снежный покров с декабря до середины апреля.
Рестораны, кафе, прокат, полный сервис по обслуживанию.
Гондольно-кресельная канатная дорога Doppelmayer поднимает непосредственно из города на вершину горы Большевик (японское название Асахигаока – Холм Восходящего Солнца), откуда лучами рассыпаются трассы во все стороны.
*Мы для вас приготовим вкуснейший глинтвейн и в назначенное время и место на горе будем ждать на глинтвейн-брейк.
Незабываемое 2-х дневное путешествие!
Сегодня, в первый день путешествия едем на джипах в направлении севера, практически вся дорога вдоль Охотского моря.
По пути японские ворота Тории, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.
В поселке рыбаков Взморье приобретаем свежесваренных крабов и в ближайшей бухте с ними разделываемся.
Tea break с очень вкусными сахалинскими бутербродами на побережье.
Конечно, угощаем «итурупским салом» из палтуса.
По прибытию посетим знаковое место – памятник Тайхо Коки – великому японскому чемпиону сумо с русскими корнями, имевшему ранг Йокодзуна – наивысший пожизненный ранг в японском сумо.
Мы расскажем вам необычную и интересную историю его жизни.
Размещение в гостинице.
Ужин (самостоятельно).
Завтрак ланч-бокс.
Ранний выезд из гостиницы.
Мы едем встречать рассвет (одни из первых в России) на льду самого большого озера Сахалина.
В пути примерно 1,5 – 2 часа, все зависит от погоды!
Зимний джиппинг – захватывающее приключение!
Путь по зимнику через замерзшие реки, протоки, переметы, но вдоль незамерзающего залива.
Вас ждут удивительные пейзажи, первозданный снег, необычные коктейли и, конечно, самое главное мероприятие рыбалка-махалка!
С таким явлением вы точно не сталкивались раньше.
В теплой палатке отведаем сразу рыбку-корюшку «тайфунчик» со сковородки и сахалинский чай.
Поздно вечером возвращение в Южно-Сахалинск.
Размещение в отеле.
Ужин (самостоятельно).
Завтрак в отеле.
Необходимый relax!
SPAдень в Paradise Resort Hotel.
Посещение нового SPA комплекса (аквапарк, джакузи, восточная и финская бани, хамам, соляная и кипарисовая сауны, детский SPAкомплекс с бассейном, baby клуб с интерактивными занятиями, рестораны, бары).
Завтрак в отеле.
08:30 Отправление в питомник к хаскам, в пути 1.5 часа.
10:00 Встреча гостей.
Знакомство с сахалинскими северными ездовыми оленями, которых в природе почти не осталось.
Знакомство с собачками профессиональными марафонцами, спринтерами и с рабочими собаками.
Собачки невероятно дружелюбны, ориентированы на ласковое общение с людьми и дарят много любви и тепла.
Общий сбор на подготовку к маршруту, инструктаж.
После возвращения в питомник в юрте – столовой вас угостят вкуснейшей ухой, рыбной нарезкой, овощами и домашними блинами с чаем.
Увидите экспозицию собачьей истории времен Карафуто, экспонатам от 80 до 120 лет.
15:00 На обратном пути заедем на залив Анива (не замерзает), где находится первый в России завод СПГ по производству сжиженного природного газа и первый в России порт Пригородное, построенный специально для обслуживания российских и международных нефтеналивных танкеров и судов, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ).
17:00 Возвращение в отель.
Ужин (самостоятельно).
При желании вечернее катание на лыжах/сноубордах.
Завтрак в отеле.
Свободный день.
Катание на горных лыжах/сноуборде на ГК «Горный воздух».
Рекомендуем посетить Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий.
Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России.
Непременно посетите Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов.
Лучшего подарка для близких и друзей не придумать.
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает 2-х местное размещение в гостинице Гагарин 3* в Южно-Сахалинске и в гостинице в г. Поронайск.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
Двухместное размещение – 119 000 руб.
Доплата за одноместное проживание – 15 700 руб.
За доплату возможно проживание в гостинице «Мега Палас» 4*:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.