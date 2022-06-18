Лёд и пламя. Сахалин

Сахалин зимой красив невероятно

5
3 отзыва
Сахалин зимой красив невероятно.

Солнце яркое и сочное, синь неба и волнующееся море, «вкусный» воздух и дороги в охапках хрустящего снега, завороженные сопки в белом сне и хребты с прожилками хвойных лесов.

Конечно, горные лыжи и сноуборд, подледная рыбалка, пикники на побережье, гастрономические специалитеты – все это в одном месте и сразу – только на Сахалине!
Лёд и пламя. Сахалин
Лёд и пламя. Сахалин
Лёд и пламя. Сахалин
Лёд и пламя. Сахалин
Лёд и пламя. Сахалин
Лёд и пламя. Сахалин
Лёд и пламя. Сахалин
Лёд и пламя. Сахалин
Лёд и пламя. Сахалин
Лёд и пламя. Сахалин
Лёд и пламя. Сахалин
Лёд и пламя. Сахалин
Лёд и пламя. Сахалин
Лёд и пламя. Сахалин
Лёд и пламя. Сахалин
Лёд и пламя. Сахалин
Лёд и пламя. Сахалин
Лёд и пламя. Сахалин
Лёд и пламя. Сахалин
Лёд и пламя. Сахалин
Лёд и пламя. Сахалин
Лёд и пламя. Сахалин
Лёд и пламя. Сахалин
Лёд и пламя. Сахалин
Лёд и пламя. Сахалин
Лёд и пламя. Сахалин
Ближайшие даты:
02
янв

Что вас ожидает 🤩

Горнолыжный комплекс
Горнолыжный комплекс
Покатаемся на лучшем дальневосточном горнолыжном комплексе европейского уровня с разнообразием трасс
Гастрономические изыски
Гастрономические изыски
отведаем свежесваренных крабов, «итурупское сало» из палтуса, рыбку-корюшку «тайфунчик» со сковородки;
Подледная рыбалка
Подледная рыбалка
Узнаем, что такое рыбалка-махалка и сами наловим рыбы
Животный мир
Животный мир
Познакомимся с сахалинскими северными ездовыми оленями и собаками породы хаски
Исторический экскурс
Исторический экскурс
При желании побываем в одном из лучших военных музеев России

Программа тура по дням

1 день
Встреча, Южно-Сахалинск, горнолыжный комплекс

09:15 Прибытие в Южно-Сахалинск рейсом SU6283, встреча в аэропорту, трансфер в отель, размещение.

12:00 – 16:00 Едем здороваться с Охотским морем.

Гастрономически-новогоднее приветствие на побережье с согревающим глинтвейном.

17:00 – 19:00 Вечерняя обзорная автобусная экскурсия с гидом по городу.

Зимний Южно-Сахалинск чрезвычайно нарядно выглядит, блестит и переливается как новогодняя елка.

А в вечернее время, когда освещены горнолыжные трассы и включена иллюминация особенно привлекательные картинки.

Ужин (самостоятельно).

* В Южно-Сахалинске много ресторанов с японской, корейской, китайской, европейской и русской кухней, информацию о которых мы предоставляем по прилету.

Встреча, Южно-Сахалинск, горнолыжный комплексВстреча, Южно-Сахалинск, горнолыжный комплекс
2 день
Катание на горнолыжном комплексе

Завтрак в отеле.

Свободный день.

Катание на горных лыжах/сноубордах на ГК «Горный воздух».

«Горный воздух» – лучший дальневосточный горнолыжный комплекс европейского уровня с разнообразием и великолепием трасс, сказочными пейзажами и вечерним катанием.

Единственный горнолыжный комплекс, расположенный в черте города, в пешей доступности от которого находятся различного уровня отели.

Горнолыжный комплекс «Горный воздух» – это 14 трасс различного уровня сложности с перепадом высот до 600 м и максимальной длиной 4,4 км, совокупная длина трасс 25 км, устойчивый снежный покров с декабря до середины апреля.

Рестораны, кафе, прокат, полный сервис по обслуживанию.

Гондольно-кресельная канатная дорога Doppelmayer поднимает непосредственно из города на вершину горы Большевик (японское название Асахигаока – Холм Восходящего Солнца), откуда лучами рассыпаются трассы во все стороны.

*Мы для вас приготовим вкуснейший глинтвейн и в назначенное время и место на горе будем ждать на глинтвейн-брейк.

Катание на горнолыжном комплексеКатание на горнолыжном комплексе
3 день
Сахалинский лед – соленое зеркало Тарайка

Незабываемое 2-х дневное путешествие!

Сегодня, в первый день путешествия едем на джипах в направлении севера, практически вся дорога вдоль Охотского моря.

По пути японские ворота Тории, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.

В поселке рыбаков Взморье приобретаем свежесваренных крабов и в ближайшей бухте с ними разделываемся.

Tea break с очень вкусными сахалинскими бутербродами на побережье.

Конечно, угощаем «итурупским салом» из палтуса.

По прибытию посетим знаковое место – памятник Тайхо Коки – великому японскому чемпиону сумо с русскими корнями, имевшему ранг Йокодзуна – наивысший пожизненный ранг в японском сумо.

Мы расскажем вам необычную и интересную историю его жизни.

Размещение в гостинице.

Ужин (самостоятельно).

Сахалинский лед – соленое зеркало ТарайкаСахалинский лед – соленое зеркало Тарайка
4 день
Встреча рассвета, рыбалка

Завтрак ланч-бокс.

Ранний выезд из гостиницы.

Мы едем встречать рассвет (одни из первых в России) на льду самого большого озера Сахалина.

В пути примерно 1,5 – 2 часа, все зависит от погоды!

Зимний джиппинг – захватывающее приключение!

Путь по зимнику через замерзшие реки, протоки, переметы, но вдоль незамерзающего залива.

Вас ждут удивительные пейзажи, первозданный снег, необычные коктейли и, конечно, самое главное мероприятие рыбалка-махалка!

С таким явлением вы точно не сталкивались раньше.

В теплой палатке отведаем сразу рыбку-корюшку «тайфунчик» со сковородки и сахалинский чай.

Поздно вечером возвращение в Южно-Сахалинск.

Размещение в отеле.

Ужин (самостоятельно).

Встреча рассвета, рыбалкаВстреча рассвета, рыбалка
5 день
SPAдень в Paradise Resort Hotel

Завтрак в отеле.

Необходимый relax!

SPAдень в Paradise Resort Hotel.

Посещение нового SPA комплекса (аквапарк, джакузи, восточная и финская бани, хамам, соляная и кипарисовая сауны, детский SPAкомплекс с бассейном, baby клуб с интерактивными занятиями, рестораны, бары).

SPAдень в Paradise Resort HotelSPAдень в Paradise Resort Hotel
6 день
В гости к хаскам и оленям. Катание на собачьих упряжках

Завтрак в отеле.

08:30 Отправление в питомник к хаскам, в пути 1.5 часа.

10:00 Встреча гостей.

Знакомство с сахалинскими северными ездовыми оленями, которых в природе почти не осталось.

Знакомство с собачками профессиональными марафонцами, спринтерами и с рабочими собаками.

Собачки невероятно дружелюбны, ориентированы на ласковое общение с людьми и дарят много любви и тепла.

Общий сбор на подготовку к маршруту, инструктаж.

После возвращения в питомник в юрте – столовой вас угостят вкуснейшей ухой, рыбной нарезкой, овощами и домашними блинами с чаем.

Увидите экспозицию собачьей истории времен Карафуто, экспонатам от 80 до 120 лет.

15:00 На обратном пути заедем на залив Анива (не замерзает), где находится первый в России завод СПГ по производству сжиженного природного газа и первый в России порт Пригородное, построенный специально для обслуживания российских и международных нефтеналивных танкеров и судов, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ).

17:00 Возвращение в отель.

Ужин (самостоятельно).

При желании вечернее катание на лыжах/сноубордах.

В гости к хаскам и оленям. Катание на собачьих упряжкахВ гости к хаскам и оленям. Катание на собачьих упряжках
7 день
Катание на горнолыжном комплексе

Завтрак в отеле.

Свободный день.

Катание на горных лыжах/сноуборде на ГК «Горный воздух».

Рекомендуем посетить Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий.

Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России.

Непременно посетите Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов.

Лучшего подарка для близких и друзей не придумать.

Катание на горнолыжном комплексеКатание на горнолыжном комплексе
8 день
Отъезд

Завтрак в отеле.

Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает 2-х местное размещение в гостинице Гагарин 3* в Южно-Сахалинске и в гостинице в г. Поронайск.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

Двухместное размещение – 119 000 руб.

Доплата за одноместное проживание – 15 700 руб.

За доплату возможно проживание в гостинице «Мега Палас» 4*:

  • при 2-х местном размещении – 5 500 руб.;
  • при одноместном размещении – 28 300 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт – отель – аэропорт
  • Проживание в отеле Гагарин 3* в Южно-Сахалинске, 2-х местное размещение
  • Проживание в гостинице в г. Поронайск, 2-х местное размещение
  • Питание, указанное в программе
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Инструктора и проводники на маршрутах
  • Транспортное сопровождение на маршрутах
  • Аренда рыболовных снастей и снаряжения
  • Ski-pass в подарок
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (ужины в Южно-Сахалинске)
  • Алкоголь
  • Прокат горнолыжного снаряжения
Место начала и завершения?
г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Шапка, шарф, перчатки;
  • Зимние ботинки / сапоги. Для выезда на подлёдный лов рыбы и крабов необходима непромокаемая очень тёплая обувь;
  • Теплая одежда: кофта, свитер, флиска или подобная теплая одежда;
  • Горнолыжный костюм: пуховик, теплые штаны в случае, если нет горнолыжного костюма;
  • Термобельё;
  • Рюкзак. Небольшой рюкзак (25-30 л) для однодневных радиальных маршрутов (руки должны быть свободны!);
  • Купальный костюм. Для посещения термальных комплексов на Сахалине и Курильских островах. Для открытого бассейна в бане;
  • Фото/видеоаппаратура;
  • Носки теплые толстые;
  • Бутылка пластиковая для воды / небольшой термос на маршруты (персональная необходимость);
  • Телескопические палки. Для пеших переходов, треккингов и восхождений (персональная необходимость).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
18 июня 2022
Хочу поблагодарить принимающую сторону за организацию прекрасного тура, размещение в Курильске, великолепную еду при отеле, объём и разнообразие экскурсий!
Особая благодарность и восхищение нашему гиду, Татьяне! Гостеприимная, харизматичная, очень позитивная девушка, которая знакомила нас с красотами острова, красочно и интересно рассказывая о нем! Впечатлений и удовольствий много, спасибо Вам огромное!!! 🤗😊
С
30 сен 2021
Спасибо, Большая страна, все было четко, ясно, без проблем и проволочек! Принимающая сторона тоже была на высоте:профессиональные гиды, водители-мастера своего дела, замечательный отель, четко организованные выезды на маршруты! Все знают, что делают! Спасибо всем!
И
10 авг 2021
Хочется выразить большую благодарность в организации тура сообществу туроператоров "Большая страна" и принимающей стороне.

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