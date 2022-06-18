Сахалин зимой красив невероятно. Солнце яркое и сочное, синь неба и волнующееся море, «вкусный» воздух и дороги в охапках хрустящего снега, завороженные сопки в белом сне и хребты с прожилками хвойных лесов. Конечно, горные лыжи и сноуборд, подледная рыбалка, пикники на побережье, гастрономические специалитеты – все это в одном месте и сразу – только на Сахалине!

При желании побываем в одном из лучших военных музеев России

Познакомимся с сахалинскими северными ездовыми оленями и собаками породы хаски

Узнаем, что такое рыбалка-махалка и сами наловим рыбы

отведаем свежесваренных крабов, «итурупское сало» из палтуса, рыбку-корюшку «тайфунчик» со сковородки;

Покатаемся на лучшем дальневосточном горнолыжном комплексе европейского уровня с разнообразием трасс

Программа тура по дням

1 день Встреча, Южно-Сахалинск, горнолыжный комплекс

09:15 Прибытие в Южно-Сахалинск рейсом SU6283, встреча в аэропорту, трансфер в отель, размещение. 12:00 – 16:00 Едем здороваться с Охотским морем. Гастрономически-новогоднее приветствие на побережье с согревающим глинтвейном. 17:00 – 19:00 Вечерняя обзорная автобусная экскурсия с гидом по городу. Зимний Южно-Сахалинск чрезвычайно нарядно выглядит, блестит и переливается как новогодняя елка. А в вечернее время, когда освещены горнолыжные трассы и включена иллюминация особенно привлекательные картинки. Ужин (самостоятельно). * В Южно-Сахалинске много ресторанов с японской, корейской, китайской, европейской и русской кухней, информацию о которых мы предоставляем по прилету.

2 день Катание на горнолыжном комплексе

Завтрак в отеле. Свободный день. Катание на горных лыжах/сноубордах на ГК «Горный воздух». «Горный воздух» – лучший дальневосточный горнолыжный комплекс европейского уровня с разнообразием и великолепием трасс, сказочными пейзажами и вечерним катанием. Единственный горнолыжный комплекс, расположенный в черте города, в пешей доступности от которого находятся различного уровня отели. Горнолыжный комплекс «Горный воздух» – это 14 трасс различного уровня сложности с перепадом высот до 600 м и максимальной длиной 4,4 км, совокупная длина трасс 25 км, устойчивый снежный покров с декабря до середины апреля. Рестораны, кафе, прокат, полный сервис по обслуживанию. Гондольно-кресельная канатная дорога Doppelmayer поднимает непосредственно из города на вершину горы Большевик (японское название Асахигаока – Холм Восходящего Солнца), откуда лучами рассыпаются трассы во все стороны. *Мы для вас приготовим вкуснейший глинтвейн и в назначенное время и место на горе будем ждать на глинтвейн-брейк.

3 день Сахалинский лед – соленое зеркало Тарайка

Незабываемое 2-х дневное путешествие! Сегодня, в первый день путешествия едем на джипах в направлении севера, практически вся дорога вдоль Охотского моря. По пути японские ворота Тории, которые устанавливали перед синтоистскими храмами. В поселке рыбаков Взморье приобретаем свежесваренных крабов и в ближайшей бухте с ними разделываемся. Tea break с очень вкусными сахалинскими бутербродами на побережье. Конечно, угощаем «итурупским салом» из палтуса. По прибытию посетим знаковое место – памятник Тайхо Коки – великому японскому чемпиону сумо с русскими корнями, имевшему ранг Йокодзуна – наивысший пожизненный ранг в японском сумо. Мы расскажем вам необычную и интересную историю его жизни. Размещение в гостинице. Ужин (самостоятельно).

4 день Встреча рассвета, рыбалка

Завтрак ланч-бокс. Ранний выезд из гостиницы. Мы едем встречать рассвет (одни из первых в России) на льду самого большого озера Сахалина. В пути примерно 1,5 – 2 часа, все зависит от погоды! Зимний джиппинг – захватывающее приключение! Путь по зимнику через замерзшие реки, протоки, переметы, но вдоль незамерзающего залива. Вас ждут удивительные пейзажи, первозданный снег, необычные коктейли и, конечно, самое главное мероприятие рыбалка-махалка! С таким явлением вы точно не сталкивались раньше. В теплой палатке отведаем сразу рыбку-корюшку «тайфунчик» со сковородки и сахалинский чай. Поздно вечером возвращение в Южно-Сахалинск. Размещение в отеле. Ужин (самостоятельно).

5 день SPAдень в Paradise Resort Hotel

Завтрак в отеле. Необходимый relax! SPAдень в Paradise Resort Hotel. Посещение нового SPA комплекса (аквапарк, джакузи, восточная и финская бани, хамам, соляная и кипарисовая сауны, детский SPAкомплекс с бассейном, baby клуб с интерактивными занятиями, рестораны, бары).

6 день В гости к хаскам и оленям. Катание на собачьих упряжках

Завтрак в отеле. 08:30 Отправление в питомник к хаскам, в пути 1.5 часа. 10:00 Встреча гостей. Знакомство с сахалинскими северными ездовыми оленями, которых в природе почти не осталось. Знакомство с собачками профессиональными марафонцами, спринтерами и с рабочими собаками. Собачки невероятно дружелюбны, ориентированы на ласковое общение с людьми и дарят много любви и тепла. Общий сбор на подготовку к маршруту, инструктаж. После возвращения в питомник в юрте – столовой вас угостят вкуснейшей ухой, рыбной нарезкой, овощами и домашними блинами с чаем. Увидите экспозицию собачьей истории времен Карафуто, экспонатам от 80 до 120 лет. 15:00 На обратном пути заедем на залив Анива (не замерзает), где находится первый в России завод СПГ по производству сжиженного природного газа и первый в России порт Пригородное, построенный специально для обслуживания российских и международных нефтеналивных танкеров и судов, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ). 17:00 Возвращение в отель. Ужин (самостоятельно). При желании вечернее катание на лыжах/сноубордах.

7 день Катание на горнолыжном комплексе

Завтрак в отеле. Свободный день. Катание на горных лыжах/сноуборде на ГК «Горный воздух». Рекомендуем посетить Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий. Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России. Непременно посетите Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов. Лучшего подарка для близких и друзей не придумать.

8 день Отъезд