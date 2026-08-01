Билеты в парки аттракционов и развлечений Южно-Сахалинска

Найдено 3 тура в категории «Парки аттракционов» в Южно-Сахалинске, цены от 88 559 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Кунашир - черный остров Курильской гряды
Пешая
На лодке
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
7 дней
3 отзыва
Кунашир - черный остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Купание в многочисленных естественных ваннах, натуральном аквапарке, где в каждой струе свои ощущения»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
88 559 ₽ за человека
Сахалин и остров Итуруп
Джиппинг
На автобусе
На лодке
На теплоходе
Джип-туры
10 дней
Сахалин и остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«В гейзере варим яйца – такой у нас аттракцион»
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
209 000 ₽ за человека
Путешествие по островам Сахалин - Итуруп - Кунашир
Пешая
Джиппинг
На машине
На автобусе
На лодке
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
13 дней
Путешествие по островам Сахалин - Итуруп - Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«В гейзере варим яйца – такой у нас аттракцион»
14 июн в 10:00
12 июл в 10:00
298 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Парки аттракционов»

Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Сахалинске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Кунашир - черный остров Курильской гряды;
  2. Сахалин и остров Итуруп;
  3. Путешествие по островам Сахалин - Итуруп - Кунашир.
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Вулканы;
  2. Набережная;
  3. Белые скалы;
  4. Краеведческий музей;
  5. Морской порт;
  6. Красная площадь;
  7. Фонтаны;
  8. Кафедральный собор;
  9. Рыбный Рынок;
  10. Бараний лоб.
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в августе 2026
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Парки аттракционов" можно забронировать 3 тура от 88 559 до 298 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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