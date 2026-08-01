Кунашир - черный остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Купание в многочисленных естественных ваннах, натуральном аквапарке, где в каждой струе свои ощущения»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
88 559 ₽ за человека
Сахалин и остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«В гейзере варим яйца – такой у нас аттракцион»
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
209 000 ₽ за человека
Путешествие по островам Сахалин - Итуруп - Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«В гейзере варим яйца – такой у нас аттракцион»
14 июн в 10:00
12 июл в 10:00
298 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Парки аттракционов»
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