Экскурсия пройдёт на комфортабельном легковом автомобиле с климат-контролем или микроавтобусе.

Есть возможность продления времени экскурсии из расчета от 1500 руб. /час.

Возможны любые изменения и дополнения программы за доп. плату (посещение Зеленоградска, Куршской косы, обзорная экскурсия по Калининграду).

Возможно проведение экскурсии на автомобилях бизнес класса: Mercedes E-класса до 3-х пассажиров и Mercedes V-класса до 7 пассажиров.

Вы увидите Шведскую крепость, ставшую прообразом Петропавловской в Санкт-Петербурге, узнаете историю строительства маяка, увидите военные корабли, стоящие на рейде в гавани, пройдетесь по набережной к Елизаветинскому форту. При желании, можно переправиться на пароме на Вислинскую косу — еще одно чудо природы, созданное ветром, морем и песком. Также можно отправиться на скоростном катере на прогулку по акватории и увидеть все это с воды и выйти в открытое море! Здесь вы посмотрите на канал, по которому в порт заходят корабли, поймете разницу между военными кораблями и обслуживающими, прогуляетесь по молу, с которого открывается красивый вид, увидите форты и памятники города. После мы отправимся в замечательный поселок Янтарный — мировой центр добычи солнечного камня. Вы не только увидите, как добывается и перерабатывается янтарь, но и побываете в янтарной пирамиде, созданной из 800 кг застывшей смолы. Говорят, пять минут пребывание в ней излечивает от всех мыслимых и немыслимых болезней. Мы побываем на янтарной мануфактуре, где представлена натуральная янтарная косметика и сможем приобрести изделия «из первых рук». Посетим парк имени немецкого янтарного промышленника Морица Беккера, расположенный на возвышенной террасе у моря, где вы сможете оценить уникальное по своей красоте североамериканское Тюльпанное дерево, ставшее символом парка. Здесь вы увидите кирху и замок, городской парк, самые широкие в области пляжи, удивительный деревянный променад, проложенный над озером, образовавшимся после отлива. Если вы проголодаетесь, мы можем перекусить или плотно пообедать в ресторане «Галера», напоминающем старинный корабль, или в небольшом кафе на высоком берегу Балтийского моря. Далее мы поедем в город Светлогорск, погуляем по городу, осмотрим достопримечательности и, возможно, вы встретите закат за ужином в одном из ресторанов города-курорта. Важная информация: