Если вы планируете путешествие в самую западную область Российской Федерации, наверняка вам захочется посетить и самый западный город этой области — Балтийск, бывший форпост Восточной Пруссии.
Какое отношение к Балтийску имеет
Какое отношение к Балтийску имеет
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Вы увидите Шведскую крепость, ставшую прообразом Петропавловской в Санкт-Петербурге, узнаете историю строительства маяка, увидите военные корабли, стоящие на рейде в гавани, пройдетесь по набережной к Елизаветинскому форту. При желании, можно переправиться на пароме на Вислинскую косу — еще одно чудо природы, созданное ветром, морем и песком. Также можно отправиться на скоростном катере на прогулку по акватории и увидеть все это с воды и выйти в открытое море! Здесь вы посмотрите на канал, по которому в порт заходят корабли, поймете разницу между военными кораблями и обслуживающими, прогуляетесь по молу, с которого открывается красивый вид, увидите форты и памятники города. После мы отправимся в замечательный поселок Янтарный — мировой центр добычи солнечного камня. Вы не только увидите, как добывается и перерабатывается янтарь, но и побываете в янтарной пирамиде, созданной из 800 кг застывшей смолы. Говорят, пять минут пребывание в ней излечивает от всех мыслимых и немыслимых болезней. Мы побываем на янтарной мануфактуре, где представлена натуральная янтарная косметика и сможем приобрести изделия «из первых рук». Посетим парк имени немецкого янтарного промышленника Морица Беккера, расположенный на возвышенной террасе у моря, где вы сможете оценить уникальное по своей красоте североамериканское Тюльпанное дерево, ставшее символом парка. Здесь вы увидите кирху и замок, городской парк, самые широкие в области пляжи, удивительный деревянный променад, проложенный над озером, образовавшимся после отлива. Если вы проголодаетесь, мы можем перекусить или плотно пообедать в ресторане «Галера», напоминающем старинный корабль, или в небольшом кафе на высоком берегу Балтийского моря. Далее мы поедем в город Светлогорск, погуляем по городу, осмотрим достопримечательности и, возможно, вы встретите закат за ужином в одном из ресторанов города-курорта. Важная информация:
- Экскурсия пройдёт на комфортабельном легковом автомобиле с климат-контролем или микроавтобусе.
- Есть возможность продления времени экскурсии из расчета от 1500 руб. /час.
- Возможны любые изменения и дополнения программы за доп. плату (посещение Зеленоградска, Куршской косы, обзорная экскурсия по Калининграду).
- Возможно проведение экскурсии на автомобилях бизнес класса: Mercedes E-класса до 3-х пассажиров и Mercedes V-класса до 7 пассажиров.
Ежедневно, в любое удобное время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Балтийск
- Янтарный
- Светлогорск
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Прогулка на катере
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем по вашему месту пребывания
Завершение: Зеленоградск или любая точка области по вашему желанию по пути следования
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое удобное время
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Экскурсия рассчитана на 9 часов
- Возможно продление времени за дополнительную плату
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
10 мар 2021
Отличная экскурсия, отличный гид- Наталья. Не смотря на то, что не удалось попасть на балтийскую косу из за отсутствия катеров, все прошло насыщенно и интересно. В который раз убеждаюсь, что человеческий фактор составляет в данном вопросе 90% и лишь 10% - это обстоятельства!
e
elsatag
9 сен 2020
Входит в следующие категории Зеленоградска
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