Это обзорная фотоэкскурсия по Железноводску. В компании гида-фотографа (то есть со мной) вы прогуляетесь по самым главным достопримечательностям. Услышите о них интересные исторические факты и привезёте домой профессиональные снимки, которые долгие годы будут вам напоминать о красоте нашего края.

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Точки нашего фотомаршрута

Курортное озеро

Остров Гулливеров

Каскадная лестница

Феррум-площадь

Смирновский источник

Скульптура «Орёл»

Славяновский источник

Пушкинская галерея

Дворец эмира Бухарского

Лермонтовский источник (Лермонтовский бювет)

«Яйцо желаний», или солнечные часы «Знаки зодиака»

Мы сделаем на каждой из локаций много разнообразных, ярких фотографий. Также я расскажу о том, почему название города вовсе не курортное и в каких условиях принимали ванны первые курортники. Поговорим о географии, климате, о том, как менялся Железноводск. Ну и конечно, не оставим в стороне горы-лакколиты.

Организационные детали