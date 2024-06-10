Это обзорная фотоэкскурсия по Железноводску. В компании гида-фотографа (то есть со мной) вы прогуляетесь по самым главным достопримечательностям.
Услышите о них интересные исторические факты и привезёте домой профессиональные снимки, которые долгие годы будут вам напоминать о красоте нашего края.
Услышите о них интересные исторические факты и привезёте домой профессиональные снимки, которые долгие годы будут вам напоминать о красоте нашего края.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Точки нашего фотомаршрута
- Курортное озеро
- Остров Гулливеров
- Каскадная лестница
- Феррум-площадь
- Смирновский источник
- Скульптура «Орёл»
- Славяновский источник
- Пушкинская галерея
- Дворец эмира Бухарского
- Лермонтовский источник (Лермонтовский бювет)
- «Яйцо желаний», или солнечные часы «Знаки зодиака»
Мы сделаем на каждой из локаций много разнообразных, ярких фотографий. Также я расскажу о том, почему название города вовсе не курортное и в каких условиях принимали ванны первые курортники. Поговорим о географии, климате, о том, как менялся Железноводск. Ну и конечно, не оставим в стороне горы-лакколиты.
Организационные детали
- Снимаю на Canon 6d mark 2
- В течение 3 дней после прогулки вы получите все исходники (около 100 шт.) в цветокоррекции. Фото отправлю в электронном виде ссылкой на Яндекс Диск.
- Перед встречей могу помочь вам подобрать гардероб для фотосессии
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Лермонтовского бювета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Железноводске
Работаю фотографом уже больше 10 лет. Вхожу в топ-6 лучших фотографов по версии международного фотоконкурса 35AWARDS. Приглашаю вас погулять по волшебному Пятигорску, где каждый кадр — это новая история, каждый оттенок — новая эмоция, а каждая фотография — кусочек вашей души, воплощённый в изображении.Задать вопрос
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