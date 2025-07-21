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Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады за 1 день
Завтра в 08:00
25 июл в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск» + обзорная экскурсия
Приезжайте в Железноводск с комфортом: встреча в аэропорту, трансфер и экскурсия по курорту
Начало: В аэропорту
Завтра в 07:00
25 июл в 07:00
от 9000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Железноводск, или Прогулка по кавказской Швейцарии
Познакомиться с самым маленьким курортом КМВ и узнать его историю
Начало: На ул. Лермонтова
28 июл в 08:30
29 июл в 08:00
от 5700 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Железноводск - самый маленький и уютный город на водах
Погрузитесь в мир истории и природы Железноводска, где каждый шаг открывает новые удивительные истории и красоты
Начало: На площали Ленина
28 июл в 11:30
29 июл в 11:30
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотоэкскурсия по центру Железноводска
Индивидуальная фотопрогулка по Железноводску - шанс запечатлеть эмоции среди памятников и скрытых уголков города. Уникальные истории и красивые снимки ждут вас
Начало: Возле здания администрации города
Завтра в 11:00
25 июл в 11:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Дата посещения: 12 июл 2025
Недавно вернулись из удивительного тура по городам Кавказских Минеральных Вод (Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки и Минеральные Воды) и остались в
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М
Дата посещения: 10 мая 2025
Спасибо большое Анастасии, экскурсия замечательная, узнали много интересного о достопримечательностях городов КВМ, прошли и проехали по красивейшим местам. В прошлом
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Наша экскурсия состоялась в феврале 2025 года. Впечатления незабываемые. Мы первый раз были на КМВ, поэтому решили сразу познакомиться со
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Н
Большое спасибо Анне, за содержательную и интересную экскурсию, 3,5 часа пролетели незаметно, а расставаться не хотелось! Непременно вернемся сюда снова!
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Е
Мы с мужем посетили 3 индивидуальные экскурсии с гидом Евгенией и остались в полном восторге! У Евгении тщательно продуманные маршруты,
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Экскурсия прошла отлично, даже больше 2,5 часов, но пролетала незаметно. Было очень интересно, познавательно и доступно. Марина ответила на все интересующие вопросы
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Ю
Посетили сегодня прекрасную экскурсию к лакколитам КавМинВод. Александр забрал нас от места проживания и сразу же начал рассказ о Железноводске,
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Марина от всего сердца делится своими знаниями о родном крае. интересный рассказчик. добрый, отзывчивый гостеприимный человек.
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И
Спасибо большое Евгении за прекрасную экскурсию: комфортный маршрут, интересная информация, приятное общение!
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Настоящая, познавательная экскурсия с Сергеем: спасибо! Материалы разноплановые, глубокие
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Всего 60 отзывов в Железноводске в категории "Здание станции почтовых дилижансов"
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Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Здание станции почтовых дилижансов»
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