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Парящая набережная – экскурсии в Железноводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Парящая набережная» в Железноводске, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
На машине
8 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады за 1 день
Завтра в 08:00
25 июл в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск» + обзорная экскурсия
На машине
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск» + обзорная экскурсия
Приезжайте в Железноводск с комфортом: встреча в аэропорту, трансфер и экскурсия по курорту
Начало: В аэропорту
Завтра в 07:00
25 июл в 07:00
от 9000 ₽ за всё до 3 чел.
Железноводск, или Прогулка по кавказской Швейцарии
Пешая
2.5 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Железноводск, или Прогулка по кавказской Швейцарии
Познакомиться с самым маленьким курортом КМВ и узнать его историю
Начало: На ул. Лермонтова
28 июл в 08:30
29 июл в 08:00
от 5700 ₽ за всё до 6 чел.
Железноводск - самый маленький и уютный город на водах
Пешая
2 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Железноводск - самый маленький и уютный город на водах
Погрузитесь в мир истории и природы Железноводска, где каждый шаг открывает новые удивительные истории и красоты
Начало: На площали Ленина
28 июл в 11:30
29 июл в 11:30
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Фотоэкскурсия по центру Железноводска
Пешая
1 час
1 отзыв
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотоэкскурсия по центру Железноводска
Индивидуальная фотопрогулка по Железноводску - шанс запечатлеть эмоции среди памятников и скрытых уголков города. Уникальные истории и красивые снимки ждут вас
Начало: Возле здания администрации города
Завтра в 11:00
25 июл в 11:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Железноводска)
Дата посещения: 12 июл 2025
Недавно вернулись из удивительного тура по городам Кавказских Минеральных Вод (Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки и Минеральные Воды) и остались в
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полном восторге! Эта поездка подарила нам не только красивые пейзажи и целебный воздух, но и массу интересных знаний благодаря нашему замечательному гиду –Аркадию.

Аркадий – настоящий профессионал своего дела! Его рассказы о достопримечательностях были настолько увлекательными и познавательными, что время пролетало незаметно. Он с легкостью погрузил нас в историю каждого города, раскрывал интересные факты о курортах, архитектуре и знаменитых личностях, связанных с этими местами.

Спасибо Аркадию за его энтузиазм, глубокие знания и умение сделать экскурсию по-настоящему живой и запоминающейся! Это было не просто путешествие, а настоящее погружение в культуру и историю Кавказа.

Очень рекомендую этого гида и саму экскурсию – вы получите море удовольствия и ярких впечатлений!

Спасибо за прекрасный отдых!

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М
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
Дата посещения: 10 мая 2025
Спасибо большое Анастасии, экскурсия замечательная, узнали много интересного о достопримечательностях городов КВМ, прошли и проехали по красивейшим местам. В прошлом
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году была на этой экскурсии с родственниками, гидом нашим был Виталий, а в этом году мы приехали немного другим составом и очень захотелось повторить этот маршрут, благодаря Анастасии экскурсия и для меня открыла новые грани! Огромная благодарность нашим гидам за море впечатлений!!!

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Алла
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Железноводска)
Наша экскурсия состоялась в феврале 2025 года. Впечатления незабываемые. Мы первый раз были на КМВ, поэтому решили сразу познакомиться со
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всеми городами. Карен замечательный гид. Очень много интересного и нового почерпнули из нашей истории. Великолепная подача материала. Гибкий маршрут, нас не сильно ограничивали по времени. Рекомендую всем путешествинникам и гостям КМВ. Еще раз огромная благодарность Карену.

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Н
Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
Большое спасибо Анне, за содержательную и интересную экскурсию, 3,5 часа пролетели незаметно, а расставаться не хотелось! Непременно вернемся сюда снова!
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Е
Железноводск, или Прогулка по кавказской Швейцарии
Мы с мужем посетили 3 индивидуальные экскурсии с гидом Евгенией и остались в полном восторге! У Евгении тщательно продуманные маршруты,
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очень интересная подача материала. Экскурсии проходили в прекрасной доброжелательной и спокойной атмосфере. С огромным удовольствием порекомендуем Евгению и её экскурсии все желающим. К таким гидам хочется возвращаться!

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Владимир
Железноводск уютный и живописный
Экскурсия прошла отлично, даже больше 2,5 часов, но пролетала незаметно. Было очень интересно, познавательно и доступно. Марина ответила на все интересующие вопросы
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Ю
Поездка к 17 гор-лакколитам КавМинВод
Посетили сегодня прекрасную экскурсию к лакколитам КавМинВод. Александр забрал нас от места проживания и сразу же начал рассказ о Железноводске,
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и далее по всему маршруту рассказывал где и что проезжаем. Поездка была комфортная, рассказ очень интересный, виды захватывающие, посмотрели на Бештау со всех сторон, было много гор, зелени и воздуха!
Рекомендую 👍

Посетили сегодня прекрасную экскурсию к лакколитам КавМинВод. Александр забрал нас от места проживания и сразу же
Посетили сегодня прекрасную экскурсию к лакколитам КавМинВод. Александр забрал нас от места проживания и сразу же
Посетили сегодня прекрасную экскурсию к лакколитам КавМинВод. Александр забрал нас от места проживания и сразу же
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Олеся
Железноводск уютный и живописный
Марина от всего сердца делится своими знаниями о родном крае. интересный рассказчик. добрый, отзывчивый гостеприимный человек.
Марина от всего сердца делится своими знаниями о родном крае. интересный рассказчик. добрый, отзывчивый гостеприимный человек.
Марина от всего сердца делится своими знаниями о родном крае. интересный рассказчик. добрый, отзывчивый гостеприимный человек.
Марина от всего сердца делится своими знаниями о родном крае. интересный рассказчик. добрый, отзывчивый гостеприимный человек.
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И
Железноводск, или Прогулка по кавказской Швейцарии
Спасибо большое Евгении за прекрасную экскурсию: комфортный маршрут, интересная информация, приятное общение!
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Ольга
Железноводск: русская Швейцария
Настоящая, познавательная экскурсия с Сергеем: спасибо! Материалы разноплановые, глубокие
Настоящая, познавательная экскурсия с Сергеем: спасибо! Материалы разноплановые, глубокие
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Всего 60 отзывов в Железноводске в категории "Парящая набережная"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Парящая набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска;
  2. Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск» + обзорная экскурсия;
  3. Железноводск, или Прогулка по кавказской Швейцарии;
  4. Железноводск - самый маленький и уютный город на водах;
  5. Фотоэкскурсия по центру Железноводска.
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус;
  2. Домбай;
  3. Дворец Эмира Бухарского;
  4. Гижгит;
  5. Чегемские водопады;
  6. Плато Бермамыт;
  7. Джилы-су;
  8. Каскадная Лестница;
  9. Курортный парк;
  10. Пушкинская Галерея.
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июле 2026
Сейчас в Железноводске в категории "Парящая набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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