Экскурсия на 4 острова на скоростной лодке ⚓ – настоящее морское приключение, которое принесет вам массу удовольствия!

Пещера Пра Нанг

Пещера расположена на полуострове Райли и известна уникальными сталактитами и сталагмитами на стенах. Помимо этого, Пра Нанг – священное место, где когда-то, согласно легендам, жила принцесса, дарующая плодородие и удачу.

И в наше время местные жители приходят сюда с подношениями: рыбаки молятся о богатом улове и спокойном плавании, женщины просят подарить им радость материнства.

Это место обязательно понравится всем. Кроме пещеры каждый сможет оценить красоту одноименного пляжа.

Куриный остров

Свое оригинальное название остров 🏝️ получил благодаря интересному сходству с головой курицы. Это популярное место среди любителей снорклинга.

Острова Туб и Мор

Эти небольшие острова находятся недалеко друг от друга. Их «изюминкой» является песчаная коса, соединяющая Туб и Мор. Однако полюбоваться на это чудо природы можно только при отливе, когда коса полностью появляется из воды.

Остров Пода

Остров примечателен идеальным для отдыха пляжем, где можно позагорать, искупаться в спокойных прибрежных водах, изучить яркий подводный мир у берегов Пода. Помимо этого, здесь вам предложат обед, входящий в стоимость тура.

Описание программы:

08. 00 - 08. 30 - Трансфер из отеля

09. 00 - Отправление на лодке

09. 30 - 1-я остановка - пещера Пра Нанг, отдых на пляже Рейли

10. 00 - Свободное время для принятия солнечных ванн, плавания, фотографии

11. 00 - 2-я остановка - остро Туб. Экзотический тропический остров, идеально подходит для плавания с маской. При отливе можно прогуляться 👣 вдоль белой песчаной косы.

12. 00 - 3-я остановка - Куриный остров, названный в честь формы своей уникальной скалы известняка, выступающей в море

13. 00 - 4 остановка - остров Пода. Потрясающая жемчужина Андаманского моря 🌊. Обед на пляже и перерыв

15:00 - Возврат к причалу, трансфер в отель

Экскурсия проводится с профессиональным англоговорящим гидом.

Оплата экскурсии 🧭 по факту производится только батами.

Национальные сборы оплачиваются отдельно: