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4 острова на скоростной лодке с Краби

3.5
2 отзыва
Алекс Т.
Алекс Т. – Гид из Краби
Вы отправитесь в тайскую провинцию Краби, где вас ждет посещение четырех разных тропических островов.

Сюда приезжают ради отдыха на чистых пляжах, скалолазания, снорклинга и даже съемок многих фильмов – ведь это одно из самых живописных мест на юге Таиланда.

Вас ждет прогулка 👣 по тропическим джунглям, озера и белоснежные пляжи, уникальные пещеры и водопады.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • $38 за человека

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4 острова на скоростной лодке с Краби
4 острова на скоростной лодке с Краби

Что вы увидите

  • пещера Пра Нанг
  • пляж Рейли
  • остров Туб
  • Куриный остров
  • остров Пода
Экскурсия на 4 острова на скоростной лодке ⚓ – настоящее морское приключение, которое принесет вам массу удовольствия!
Пещера Пра Нанг
Пещера расположена на полуострове Райли и известна уникальными сталактитами и сталагмитами на стенах. Помимо этого, Пра Нанг – священное место, где когда-то, согласно легендам, жила принцесса, дарующая плодородие и удачу.
И в наше время местные жители приходят сюда с подношениями: рыбаки молятся о богатом улове и спокойном плавании, женщины просят подарить им радость материнства.
Это место обязательно понравится всем. Кроме пещеры каждый сможет оценить красоту одноименного пляжа.
Куриный остров
Свое оригинальное название остров 🏝️ получил благодаря интересному сходству с головой курицы. Это популярное место среди любителей снорклинга.
Острова Туб и Мор
Эти небольшие острова находятся недалеко друг от друга. Их «изюминкой» является песчаная коса, соединяющая Туб и Мор. Однако полюбоваться на это чудо природы можно только при отливе, когда коса полностью появляется из воды.
Остров Пода
Остров примечателен идеальным для отдыха пляжем, где можно позагорать, искупаться в спокойных прибрежных водах, изучить яркий подводный мир у берегов Пода. Помимо этого, здесь вам предложат обед, входящий в стоимость тура.

Описание программы:

    08. 00 - 08. 30 - Трансфер из отеля
    09. 00 - Отправление на лодке
    09. 30 - 1-я остановка - пещера Пра Нанг, отдых на пляже Рейли
    10. 00 - Свободное время для принятия солнечных ванн, плавания, фотографии
    11. 00 - 2-я остановка - остро Туб. Экзотический тропический остров, идеально подходит для плавания с маской. При отливе можно прогуляться 👣 вдоль белой песчаной косы.
    12. 00 - 3-я остановка - Куриный остров, названный в честь формы своей уникальной скалы известняка, выступающей в море
    13. 00 - 4 остановка - остров Пода. Потрясающая жемчужина Андаманского моря 🌊. Обед на пляже и перерыв
    15:00 - Возврат к причалу, трансфер в отель
    Экскурсия проводится с профессиональным англоговорящим гидом.
    Оплата экскурсии 🧭 по факту производится только батами.

    Национальные сборы оплачиваются отдельно:

    • 400 бат взрослый, 200 бат детский (4-9 лет).
    • Внимание!!! Данное расписание является примерным. Программа экскурсии может незначительно изменяться в зависимости от сезона и погоды. Поездка на скоростной лодке не подходит для беременных женщин и детей в возрасте до 1 года.
    Что входит
    • Трансфер на микроавтобусе туда и обратно.
    • Обед на острове (тайская кухня)
    • Страхование
    • Профессиональный гид
    Что не входит
    • Личные расходы
    • Национальные сборы
    Начало и место завершения
    🚩 Ресепция Вашего отеля
    4 острова на скоростной лодке с Краби
    4 острова на скоростной лодке с Краби
    4 острова на скоростной лодке с Краби
    4 острова на скоростной лодке с Краби

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Алекс Т.
    Алекс Т.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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    2 отзыва оставили туристы

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