Экскурсия на 4 острова на скоростной лодке ⚓ – настоящее морское приключение, которое принесет вам массу удовольствия!
Пещера Пра Нанг
Пещера расположена на полуострове Райли и известна уникальными сталактитами и сталагмитами на стенах. Помимо этого, Пра Нанг – священное место, где когда-то, согласно легендам, жила принцесса, дарующая плодородие и удачу.
И в наше время местные жители приходят сюда с подношениями: рыбаки молятся о богатом улове и спокойном плавании, женщины просят подарить им радость материнства.
Это место обязательно понравится всем. Кроме пещеры каждый сможет оценить красоту одноименного пляжа.
Куриный остров
Свое оригинальное название остров 🏝️ получил благодаря интересному сходству с головой курицы. Это популярное место среди любителей снорклинга.
Острова Туб и Мор
Эти небольшие острова находятся недалеко друг от друга. Их «изюминкой» является песчаная коса, соединяющая Туб и Мор. Однако полюбоваться на это чудо природы можно только при отливе, когда коса полностью появляется из воды.
Остров Пода
Остров примечателен идеальным для отдыха пляжем, где можно позагорать, искупаться в спокойных прибрежных водах, изучить яркий подводный мир у берегов Пода. Помимо этого, здесь вам предложат обед, входящий в стоимость тура.
Описание программы:
08. 00 - 08. 30 - Трансфер из отеля
09. 00 - Отправление на лодке
09. 30 - 1-я остановка - пещера Пра Нанг, отдых на пляже Рейли
10. 00 - Свободное время для принятия солнечных ванн, плавания, фотографии
11. 00 - 2-я остановка - остро Туб. Экзотический тропический остров, идеально подходит для плавания с маской. При отливе можно прогуляться 👣 вдоль белой песчаной косы.
12. 00 - 3-я остановка - Куриный остров, названный в честь формы своей уникальной скалы известняка, выступающей в море
13. 00 - 4 остановка - остров Пода. Потрясающая жемчужина Андаманского моря 🌊. Обед на пляже и перерыв
15:00 - Возврат к причалу, трансфер в отель
Экскурсия проводится с профессиональным англоговорящим гидом.
Оплата экскурсии 🧭 по факту производится только батами.
Национальные сборы оплачиваются отдельно:
- 400 бат взрослый, 200 бат детский (4-9 лет).
- Внимание!!! Данное расписание является примерным. Программа экскурсии может незначительно изменяться в зависимости от сезона и погоды. Поездка на скоростной лодке не подходит для беременных женщин и детей в возрасте до 1 года.