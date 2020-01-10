Что вас ожидает

Пляжи, скалы, снорклинг

Вы увидите символ провинции Краби — мыс Рай Лей, добраться до которого можно только по воде. Посетите пещеру плодородия Прананг, заедете на остров Таб, а после посетите Куриный остров — отличное место для снорклинга! В завершение прогулки остановимся на острове Пода: мягкий песок и чистейшее море располагают к расслабленному отдыху в лучших традициях Пхукета.

Тайминг поездки

08.00 — 08.30 — Трансфер из отеля

09.00 — Отправление на скоростной лодке

09.30 — Пещера Прананг, отдых на пляже Рейли

10.00 — Свободное время для солнечных ванн, плавания, фотографирования

11.00 — Остров Таб, снорклинг. При отливе можно прогуляться вдоль белой песчаной косы

12.00 — Куриный остров

13.00 — Остров Пода. Обед на пляже и перерыв

15:00 — Возврат к причалу, трансфер в отель