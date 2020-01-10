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Снорклинг, райские пляжи и пещера Панак на морской прогулке

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Хотите провести день на живописных островах Андаманского моря? На скоростной лодке мы домчим вас к мысу Рай Лей, где вы заглянете в пещеру Панак, а после пройдете вдоль песчаной косы острова Таб, займетесь снорклингом у кораллового рифа и отдохнете на уединенном пляже острова Пода.
$38 за человека
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Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 7 часов
До 40 человек
Можно с детьми
Встреча с респеции вашего отеля
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У этой экскурсии1 отзыв
4
Четыре острова Краби
Четыре острова Краби

Что вас ожидает

Пляжи, скалы, снорклинг
Вы увидите символ провинции Краби — мыс Рай Лей, добраться до которого можно только по воде. Посетите пещеру плодородия Прананг, заедете на остров Таб, а после посетите Куриный остров — отличное место для снорклинга! В завершение прогулки остановимся на острове Пода: мягкий песок и чистейшее море располагают к расслабленному отдыху в лучших традициях Пхукета.

Тайминг поездки

08.00 — 08.30 — Трансфер из отеля
09.00 — Отправление на скоростной лодке
09.30 — Пещера Прананг, отдых на пляже Рейли
10.00 — Свободное время для солнечных ванн, плавания, фотографирования
11.00 — Остров Таб, снорклинг. При отливе можно прогуляться вдоль белой песчаной косы
12.00 — Куриный остров
13.00 — Остров Пода. Обед на пляже и перерыв
15:00 — Возврат к причалу, трансфер в отель

Организационные детали

Как проходит поездка

  • Поездка проходит на скоростной лодке, поэтому противопоказана беременным женщинам и детям до года
  • С вами будет англоговорящий сопровождающий их нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость входит: обед, трансфер на минивэне с кондиционером туда и обратно, страховка, спасательный жилет, трубки и маски для снорклинга, питьевая вода, свежие фрукты
  • В стоимость не включены входные билеты в национальный парк: 400 бат для взрослых, 200 бат — для детей
Четыре острова Краби
Четыре острова Краби
Четыре острова Краби
Четыре острова Краби
Четыре острова Краби
Четыре острова Краби
Четыре острова Краби
Четыре острова Краби
Четыре острова Краби
Четыре острова Краби
Четыре острова Краби

Экскурсия проводится в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Местов встречи для начала тура с респеции вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Здравствуйте! Меня зовут Алекс. Уже более 8 лет я живу и работаю в Таиланде. Вместе с командой гидов мы с радостью организовываем качественные интересные экскурсии по низкой цене с русским гидом и страховкой на Пхукете, Самуи, в Као Лаке, Краби и Паттайе! До встречи в «стране улыбок»!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

10 января 2020
По содержанию довольно посредственно, минимум пояснений от гида и крайне малое время посещения «тройного» острова на предпоследнем пункте маршрута (что обиднл, тк там неплохой снорклинг), некоторые остановки были наоборот длиннее чем нужно. Снорклинг из яхты - почти ниочем, рыбы не видно, но зато при сходе на берег - она стайками вьется у ног. Развоз из и в отелей плохо, в кузове грязных грузовичков. Процентов 70 в группе- гости из Китая и Индии. Из плюсов - гид довольно вежлива и позитивна, хороший ланч, ну и места сказочно красивые.

Алексей проводит ещё 3 экскурсии

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